Temperatura medie zilnică a planetei a depășit cu mai mult de 2 grade Celsius media perioadei preindustriale timp de șase zile consecutive în luna noiembrie 2026, marcând prima serie de acest fel din istoria măsurătorilor meteorologice și confirmând accelerarea ritmului de încălzire a atmosferei.

Datele publicate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) al Uniunii Europene arată că planeta a înregistrat, între 17 și 22 noiembrie 2026, o serie de șase zile consecutive în care temperatura medie globală la suprafață a depășit cu peste 2 grade Celsius media estimată pentru perioada preindustrială 1850–1900, potrivit unei analize prezentate de The Guardian.

Această evoluție depășește recordul anterior din noiembrie 2023, când pragul de 2 grade Celsius fusese depășit timp de două zile consecutive, pe 17 și 18 noiembrie. Valorile înregistrate în intervalul menționat au atins un vârf de 2,12 grade Celsius peste media preindustrială în data de 19 noiembrie 2026, conform setului de date ERA5 utilizat de climatologii europeni pentru monitorizarea temperaturilor la nivel planetar.

În detaliu, înregistrarea zilnică a furnizat următoarele valori pentru perioada în cauză: pe 17 noiembrie abaterea a fost de 2,03 grade Celsius, pe 18 noiembrie de 2,08 grade Celsius, pe 19 noiembrie s-a atins maximul de 2,12 grade Celsius, pe 20 noiembrie s-au înregistrat 2,09 grade Celsius, pe 21 noiembrie abaterea a măsurat 2,05 grade Celsius, iar pe 22 noiembrie s-a situat la 2,01 grade Celsius. Pe 23 noiembrie, temperatura a coborât la 1,96 grade Celsius peste referința preindustrială.

Măsurătorile rețelei Copernicus se bazează pe combinarea datelor obținute de la stații terestre, nave, avioane și sateliți meteo, sintetizate prin modele numerice avansate de reanaliză atmosferică.

Semnificația pragului de 2 grade Celsius

Pragul de 2 grade Celsius este o limită critică stabilită prin Acordul de la Paris, adoptat în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) în anul 2015. Documentul obligă cele 196 de părți semnatare să mențină creșterea temperaturii medii globale bine sub 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale și să depună eforturi pentru a limita această creștere la 1,5 grade Celsius.

Cercetătorii de la Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF), instituția operatoare a C3S, precizează că depășirea pragului de 2 grade Celsius pe parcursul a șase zile consecutive nu înseamnă o încălcare formală a obiectivelor Acordului de la Paris.

Acordul internațional se referă la mediile calculate pe perioade lungi, de minimum 20 sau 30 de ani. Cu toate acestea, frecvența și durata crescută a depășirilor zilnice indică faptul că mediile multianuale se apropie sistematic de aceste limite.

Directorul C3S, Carlo Buontempo, a afirmat în raportul tehnic transmis presei că înregistrarea a șase zile consecutive peste pragul de 2 grade Celsius constituie o etapă statistică semnificativă în monitorizarea klimei.

El a subliniat că astfel de episoade izolate vor deveni mai frecvente și mai extinse în durată dacă concentrația de gaze cu efect de seră din atmosferă continuă să crească în ritmul actual. La rândul său, Samantha Burgess, directoare adjunctă a C3S, a menționat că fiecare zecime de grad în plus adaugă presiune asupra sistemelor ecologice și fizice ale planetei.

Data (Noiembrie 2026) Abatere față de perioada 1850–1900 (°C) 17 Noiembrie +2,03 18 Noiembrie +2,08 19 Noiembrie +2,12 20 Noiembrie +2,09 21 Noiembrie +2,05 22 Noiembrie +2,01

Factorii atmosferici și oceanici din spatele anomaliilor din noiembrie 2026

Analiza preliminară a cauzelor fizice indică o suprapunere de factori antropogeni și naturali. Factorul principal rămâne creșterea continuă a concentrației atmosferice de dioxid de carbon, care a atins media globală de 426,5 părți per milion (ppm) în toamna anului 2026, comparativ cu valoarea de 280 ppm înregistrată în perioada preindustrială. Concentrațiile de metan și protoxid de azot au atins de asemenea niveluri record de 1.935 părți per miliard (ppb) și, respectiv, 337 ppb.

Temperatura medie la suprafața oceanelor globale (între 60°S și 60°N) a rămas la niveluri ridicate în a doua jumătate a anului 2026, înregistrând valori zilnice medii de 20,85 grade Celsius în luna noiembrie. Această acumulare de căldură în oceane afectează dinamicile atmosferice globale, limitând capacitatea maselor de apă de a absorbi excesul termic din atmosferă.

În plus, dinamicile circulative din emisfera nordică au favorizat blocaje omegalice care au adus mase de aer cald din zona subtropicală către latitudini înalte. În regiunile arctice, anomalia termică locală a depășit 7 grade Celsius față de media perioadei 1991–2020 în aceleași șase zile. În paralel, suprafețele continentale din America de Nord, Asia Centrală și nordul Europei au înregistrat abateri de la 3 până la 5,5 grade Celsius peste mediile climatologice recente.

Tranziția dintre ciclurile naturale El Nino și La Nina din Oceanul Pacific Ecuatorial a jucat un rol secundar în distribuția spațială a căldurii. Deși Pacificul ecuatorial a prezentat condiții neutre spre La Niña moderată în a doua parte a anului 2026, stocul de căldură acumulat în oceanele planetare în anii anteriori a menținut transferul energetic intens către atmosferă.

Comparație cu recordurile din anii 2023, 2024 și 2025

Serie cronologică a măsurătorilor arată o accelerare a frecvenței depășirilor de praguri termice. În anul 2023, pragul zilnic de 2 grade Celsius peste media preindustrială a fost depășit pentru prima dată în istoria înregistrărilor pe 17 noiembrie (2,01°C) și 18 noiembrie (2,06°C). În anul 2024, s-au înregistrat trei zile neconsecutive cu abateri egale sau uşor superioare valorii de 2 grade Celsius, distribuite în lunile februarie și noiembrie.

În anul 2025, deși media anuală a rămas ridicată, nu s-au înregistrat secvențe de mai mult de o zi peste pragul de 2 grade Celsius. Anul 2026 marchează astfel o schimbare structurală, fiind primul an în care acest prag este depășit continuu pe durata a șase zile.

În ceea ce privește pragul de 1,5 grade Celsius, datele C3S arată că peste 80% din zilele anului 2024 și peste 75% din zilele anului 2025 au depășit această valoare de referință. În intervalul 1 ianuarie – 22 noiembrie 2026, numărul total de zile cu abateri de peste 1,5 grade Celsius a ajuns la 242 de zile. Media mobilă pe 12 luni pentru perioada decembrie 2025 – noiembrie 2026 s-a situat la 1,64 grade Celsius peste nivelul preindustrial.

Oamenii de știință de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) din Statele Unite și de la Met Office din Marea Britanie au confirmat că deceniul 2017–2026 este cel mai cald deceniu din istoria măsurătorilor instrumentale, depășind cu 0,23 grade Celsius deceniul anterior 2007–2016.

Impactul asupra politicilor climatice

Rezultatele publicate de Copernicus au generat reacții în rândul experților în politici climatice și al cercetătorilor din domeniul sistemului terestru.

Reprezentanții Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) au reiterat că fiecare fracțiune de grad de încălzire suplimentară crește riscul de atingere a unor puncte de cotitură (tipping points) în sistemul climatic, cum ar fi destabilizarea calotelor glaciare din Groenlanda și Antarctica de Vest sau degradarea permafrostului siberian.

Reacțiile comunității științifice

Climatologul Michael Mann, profesor la Universitatea din Pennsylvania, a declarat că extinderea perioadelor în care se depășește pragul de 2 grade Celsius reprezintă o demonstrație directă a răspunsului sistemului climateric la arderea combustibililor fosili. El a adăugat că lipsa reducerilor drastice de emisii va transforma abaterile temporare de 2 grade Celsius în stări medii permanente înainte de jumătatea acestui secol.

Friederike Otto, lector superior la Grantham Institute pentru Schimbări Climatice și Mediu de la Imperial College London, a subliniat că datele din noiembrie 2026 trebuie analizate prin prisma impactului socio-economic. Ea a arătat că anomaliile termice observate s-au corelat cu secete prelungite în bazinul mediteranean și cu fenomene meteorologice extreme în zonele tropicale, afectând resursele de apă și agricultură.

Raportul C3S urmează să fie inclus în sinteza anuală privind Starea Climatului Global, redactată de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), document ce servește drept bază pentru evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în îndeplinirea obiectivelor climatice asumate la nivel internațional.