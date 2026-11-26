Elena Lasconi spune că a contribuit la ascensiunea politică a lui Ilie Bolojan și vede în actualul lider al PNL omul alături de care USR ar putea construi o alianță pentru alegerile din 2028. Primarul municipiului Câmpulung nu iartă însă deciziile luate de fostul premier, care au afectat inclusiv investițiile din orașul pe care îl conduce.

Invitată miercuri seară la Digi24, fosta candidată la alegerile prezidențiale a vorbit despre relația sa cu Ilie Bolojan, despre perioada în care acesta a condus Guvernul, dar și despre influența pe care PSD ar avea-o asupra actualului Executiv.

„Este și creația mea, că am fost primul candidat care l-a propus ca prim-ministru”, a declarat Elena Lasconi.

Investițiile sacrificate în timpul guvernării Bolojan

Edilul a descris perioada guvernării Bolojan drept una „dureroasă, sângeroasă”, amintind că mai multe investiții din Câmpulung au fost afectate de deciziile Executivului. Printre proiectele enumerate se numără două blocuri-turn, lucrări de eficientizare energetică și achiziția de autobuze și microbuze electrice.

Lasconi consideră că Guvernul ar fi trebuit să analizeze situația fiecărei administrații locale înainte de a decide reducerea investițiilor. În pofida nemulțumirilor, aceasta susține că Bolojan rămâne un politician în care are încredere.

Lasconi îl acuză pe Nicușor Dan de apropierea de PSD

În ceea ce privește actuala guvernare, Elena Lasconi susține că premierul Luca Niculescu se află sub influența social-democraților și îl acuză pe președintele Nicușor Dan de înțelegeri cu PSD.

Primarul din Câmpulung a precizat însă că preferă să aștepte cel puțin șase luni înainte de a evalua activitatea noului premier și rezultatele guvernării sale.

Alianță între PNL și USR pentru 2028

Elena Lasconi a vorbit și despre viitorul partidului din care face parte. Aceasta consideră că USR are nevoie de o alianță cu PNL înaintea următoarelor alegeri parlamentare și a criticat mai multe dintre deciziile luate de conducerea formațiunii.

Deși rămâne membră USR, Lasconi a declarat că nu își dorește să preia din nou conducerea partidului și nici să mai candideze la alegerile prezidențiale. Prioritatea sa este administrația locală și dezvoltarea municipiului Câmpulung.