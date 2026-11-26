Procesul de corupție al premierului israelian interimar Benjamin Netanyahu ar putea lua o nouă turnură, după ce judecătorii au recomandat procurorilor să renunțe la acuzația de luare de mită. Magistrații consideră că șansele obținerii unei condamnări în cel mai grav dintre cele trei dosare sunt reduse.

Recomandarea a fost formulată miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unei audieri la Tribunalul Districtual din Ierusalim, relatează BBC. Procurorul general al Israelului, Gali Baharav-Miara, a fost convocat la audiere și a transmis că va analiza recomandările magistraților.

Dosarul care vizează favoruri de aproximativ 500 de milioane de dolari

În dosarul cunoscut sub denumirea „4000”, Benjamin Netanyahu este acuzat că ar fi acordat companiei de telecomunicații Bezeq avantaje de reglementare în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de șekeli, echivalentul a circa 500 de milioane de dolari.

În schimb, premierul israelian ar fi beneficiat de o prezentare favorabilă pe site-ul de știri Walla, controlat la vremea respectivă de omul de afaceri Shaul Elovitch. Judecătorii au semnalat însă dificultăți în demonstrarea acuzației de luare de mită și au recomandat procurorilor să își reevalueze poziția. Atât Netanyahu, cât și Elovitch au respins acuzațiile.

Judecătorii pun sub semnul întrebării și celelalte dosare

Magistrații au exprimat rezerve și în privința dosarului „2000”, în care Netanyahu este acuzat că ar fi negociat obținerea unei imagini favorabile în publicația Yedioth Ahronoth, în schimbul unor măsuri care să dezavantajeze un ziar concurent, Israel Hayom.

În cel de-al treilea dosar, cunoscut sub denumirea „1000”, premierul israelian este acuzat că ar fi primit cadouri costisitoare, printre care trabucuri și șampanie, de la oameni de afaceri bogați. Pentru acest dosar, judecătorii au recomandat identificarea unei soluții printr-un acord între procurori și apărare.

Netanyahu cere încheierea imediată a procesului

În urma recomandărilor formulate de instanță, Benjamin Netanyahu a cerut încheierea imediată a procesului și a susținut că acuzațiile formulate împotriva sa sunt fabricate. Premierul israelian a afirmat că anchetele și procedurile judiciare i-au provocat ani de suferință, atât lui, cât și familiei sale.

Netanyahu a fost inculpat în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere. Procesul a început în mai 2020, acesta devenind primul premier israelian în funcție care a ajuns în fața instanței într-un proces penal.