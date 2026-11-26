Un pericol tot mai aproape de Capitală

Au trecut 1.735 de zile de când Rusia a invadat Ucraina, aducând războiul la granițele de nord-est ale României. În urmă cu 1.176 de zile, pe teritoriul României, în județul Tulcea, la aproximativ 250 de kilometri de București, au fost găsite primele fragmente de drone rusești.

Potrivit bucurești.ro, nimeni nu a comunicat absolut nimic despre ce au făcut autoritățile Capitalei pentru a pregăti orașul în fața unor astfel de pericole.

În ziua 1.555 a războiului, o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc din Galați, la circa 190 de kilometri de București.

Impactul a provocat o explozie și un incendiu. O mamă și fiul ei de 14 ani, aflați într-un apartament de la ultimul etaj, au scăpat ca prin minune cu viață, dar au ajuns la spital cu arsuri.

Pericolul depășise astfel zona de graniță și ajunsese într-un bloc de locuințe, mai aproape de Capitală.

Întrebările de la care a pornit ancheta

În acest context, bucurești.ro a început să caute răspunsuri. Publicația a vrut să afle dacă toți bucureștenii ar auzi sirenele, dacă acestea ar porni mâine, dacă ar înțelege semnalele și ar ști cum să reacționeze. Mai ales, a vrut să afle dacă oamenii ar avea unde să se adăpostească, în cazul în care ar fi nevoie.

Nici măcar documentele nu oferă o imagine liniștitoare, potrivit publicației. În ultimele luni, jurnaliștii au găsit sirene defecte și suprafețe mari pe care sistemele de alarmare nu le acoperă suficient.

Au mai găsit adăposturi trecute în evidențele oficiale, dar care nu pot fi folosite, și reguli neactualizate de zeci de ani. Au descoperit totuși și adăposturi funcționale, dotate cu tehnologie modernă.

Ce își propune seria

Ce merge, ce nu merge, cine este responsabil și ce soluții sunt disponibile. Ancheta încearcă să lămurească și o întrebare esențială: dacă ar trebui să se adăpostească, cât s-ar putea baza bucureștenii pe autorități și cât ar trebui să se descurce singuri.

464 de sirene, dintre care 132 cu probleme

Ideal ar fi ca sirenele să se audă în tot orașul, dar nu e cazul. Pe de o parte, sunt prea puține, iar pe de alta, multe dintre cele existente sunt în stare proastă, arată sursa citată.

Potrivit datelor ISU București-Ilfov, în București există 464 de sirene de alarmare. Dintre ele, 332 (71,6%) funcționează, iar restul de 132 (28,4%) au deficiențe.

Echipamentele sunt deținute de Primăria Capitalei, de cele șase primării de sector sau de operatori economici obligați prin lege să le aibă.

Cele mai multe, 284, aparțin Primăriei Municipiului București (PMB).

Sirene electrice, vechi și pornite manual

În Capitală sunt folosite două categorii de sirene, electrice și electronice.

Cele electrice sunt mai vechi și generează sunetul cu ajutorul unui motor electric și al unei turbine. Au o putere de 5,5 kW, iar sunetul lor are frecvența de 385 Hz și o intensitate de 102 decibeli (dB), măsurată la 30 de metri. Ele acoperă o rază de aproximativ 400 de metri.

Cele 284 de sirene electrice administrate de Primăria Capitalei nu sunt legate la un sistem centralizat, așa că pot fi pornite doar manual, de la locul în care au fost montate. Numai 152 dintre ele funcționează, iar celelalte 132 au deficiențe.

Sirene electronice, cu rază dublă și mesaje vocale

Spre deosebire de cele electrice, sirenele electronice emit sunetul prin difuzoare de tip goarnă și pot fi pornite de la distanță, printr-un sistem centralizat.

Puterea diferă de la un model la altul, iar în București sunt folosite, între altele, sirene de 600 W și de 1.200 W.

Conform caracteristicilor tehnice transmise de ISU București-Ilfov, ele produc un sunet de 415 Hz, cu o intensitate de 109 dB la 30 de metri.

Raza lor de acoperire este de circa 800 de metri, de două ori mai mare decât a celor electrice. Prin ele pot fi difuzate și mesaje vocale, înregistrate sau în direct, cu instrucțiuni pentru populație în caz de pericol.

Capitala are 180 de sirene electronice. Primăriile de sector dețin 175, iar alte cinci aparțin unor operatori economici cu surse de risc. În evidențele ISU București-Ilfov, toate cele 180 apar ca funcționale.

Pe scurt, sirenele electronice pot fi comandate de la distanță, se aud pe o rază dublă, au un sunet mai puternic și pot transmite instrucțiuni vocale.

Sectorul 1, acoperit integral

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Sectorului 1 pentru bucurești.ro, sistemul de alarmare a fost modernizat în 2018-2019.

Sectorul are o centrală de alarmare și 67 de sirene electronice. Fiecare sirenă are un cofret, opt goarne fixate pe un catarg și o antenă radio.

Primăria mai dispune de o frecvență radio proprie și de echipamentele necesare pentru a preveni bruiajul mesajelor trimise către sirene.

Numai în 2026, Sectorul 1 a alocat 207.000 de lei, fără TVA, pentru mentenanța sistemului, iar lucrările au fost contractate cu firma Axatel SA. Conform ISU București-Ilfov, sistemul acoperă toată suprafața sectorului.

Sectorul 2, între 30 și 40% acoperire

Toate cele 10 sirene electronice ale Primăriei Sectorului 2 funcționează. Șapte dintre ele sunt mai puternice, de 1.200 W, iar trei au 600 W. La solicitarea bucurești.ro, ISU București-Ilfov a estimat că ele acoperă circa 30-40% din suprafața sectorului.

Primăria condusă de Rareș Hopincă a transmis că ia măsuri pentru a îmbunătăți situația. Concret, intenționează să cumpere alte 21 de sirene electronice, pe care să le monteze în locurile stabilite de un studiu de audibilitate din aprilie 2025.

Potrivit primăriei, noile sirene sunt necesare pentru că, în ultimii ani, zonele construite ale sectorului s-au extins, atât cu locuințe, cât și cu clădiri cu alte destinații.

București.ro nu a aflat însă cât vor costa noile sirene și când vor intra în funcțiune.

Pentru întreținerea celor existente, Sectorul 2 a alocat în 2026 suma de 31.992 de lei. Lucrările sunt făcute de firma care se ocupă de mentenanță și în Sectorul 1, Axatel Service SRL.

Sectorul 3, fără răspunsuri, dar cu sirene noi

Primăria condusă de Robert Negoiță nu a răspuns întrebărilor bucurești.ro. Un studiu de audibilitate din 2019 arăta că Sectorul 3 avea o centrală de alarmare și 73 de sirene.

Trei erau electronice, de 600 W, și aparțineau sectorului, iar 70 erau electrice, de 5,5 kW, și aparțineau Primăriei Municipiului București.

Autorii studiului au constatat încă de atunci că, din cele 70 de sirene electrice din evidențele PMB, doar 65 existau în teren, iar starea lor de funcționare era incertă.

Datele publice arată că, în 2023, Primăria Sectorului 3 a plătit puțin peste 1,61 milioane de lei pentru 29 de sirene electronice de 1.200 W și două de 600 W, cumpărate de la Axatel Service SRL.

Nu se știe însă dacă toate aceste echipamente au fost montate și funcționează, pentru că primăria nu a răspuns solicitării de informații a publicației.

ISU București-Ilfov estimează că sistemul de alarmare acoperă acum „foarte bine” suprafața Sectorului 3.

Sectorul 4, documente fără confirmări

Nici primăria condusă de Daniel Băluță nu a oferit răspunsuri despre sistemul de alarmare, așa că București.ro a consultat documentele oficiale.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor, aprobat de Consiliul General prin HCGMB nr. 18/2022, menționa pentru Sectorul 4 25 de sirene electronice funcționale și 28 de sirene electrice nefuncționale.

Și planul pentru 2026, aprobat prin HCGMB nr. 460/2026, listează 25 de sirene electronice în acest sector, fără să confirme însă că toate funcționează în prezent.

Potrivit estimării ISU București-Ilfov, în 2026 sistemul de alarmare acoperă doar 30-40% din suprafața Sectorului 4.

Sectorul 5, doar 2% acoperire

Dintre toate sectoarele, cel condus de Vlad Popescu Piedone are cea mai slabă acoperire cu sisteme de alarmare. În ianuarie 2021, potrivit documentelor Primăriei Capitalei, Sectorul 5 avea o singură sirenă electronică.

Cum primăria nu a răspuns întrebărilor bucurești.ro, numărul actual al sirenelor nu este cunoscut. Din datele ISU București-Ilfov reiese însă că sistemul existent acoperă doar aproximativ 2% din suprafața sectorului. Este, de departe, cea mai mică acoperire din București.

Sectorul 6, sistem modernizat

Primăria Sectorului 6 și-a modernizat sistemul de alarmare în mandatul de primar al lui Ciprian Ciucu. În prezent, sectorul are 31 de sirene electronice, dintre care 22 de mare putere (1.200 W) și nouă mai mici, de 600 W. Modernizarea a costat aproximativ 1,46 milioane de lei.

Banii au mers pe cele 22 de sirene de mare putere și pe trei sirene de 600 W, adăugate celor șase deja existente. Echipamentele au fost livrate de Axatel Service SRL, care asigură și mentenanța și lucrează și în alte sectoare.

Toate cele 31 de sirene funcționează, potrivit primăriei, iar ISU București-Ilfov consideră că sistemul acoperă „foarte bine” suprafața sectorului.

Un sistem vechi de 50 de ani

Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, admite deschis că sistemul de alarmare pe care îl administrează este depășit. Acesta are în jur de 50 de ani și un grad avansat de uzură, atât fizică, cât și morală.

Din acest motiv, în martie 2026, PMB a atribuit prin achiziție directă un contract pentru un studiu de audibilitate.

Studiul trebuie să stabilească de câte sirene noi are nevoie orașul, de ce tip și unde ar trebui amplasate. Lucrarea va fi făcută de Medicină Preventivă Dr. Ivănuș SRL, pentru 56.000 de lei.

Zone în care alarma nu s-ar auzi

Cifrele conturează o situație îngrijorătoare, dar nu neapărat o nepăsare generalizată, concluzionează sursa citată.

Unele primării și-au pus sistemele la punct, iar altele abia acum încearcă să o facă. Există însă zone ale Bucureștiului în care sirenele nu s-ar auzi pe cea mai mare parte a teritoriului.

Un exemplu este Sectorul 5, unde au domiciliul oficial aproape 300.000 de oameni. Situația este asemănătoare pe suprafețe mari din sectoarele 2 și 4.

„Până la modernizarea sistemului, rămâne o întrebare esențială: dacă mâine ar apărea un pericol și autoritățile ar declanșa alarma, câți dintre cei peste 1,7 milioane de locuitori ai Bucureștiului ar auzi-o?”, conchide sursa citată.