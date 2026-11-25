La finalul perchezițiilor, procurorii DIICOT au condus la audieri 40 de persoane, printre acestea numărându-se și frații Sile și Nuțu Cămătaru.

Dosarul DIICOT are în vizor două grupări infracționale ce au încercat să câștige bani de pe urma unor artiști, interpreți de manele și muzică lăutărească. Artiștii ar fi fost obligați să plătească taxe de protecție pentru a fi lăsați să cânte la evenimente private.

„Astăzi, 25 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au pus în aplicare 45 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism”, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, transmis miercuri dimineață.

Frații Sile și Nuțu Cămătaru, reținuți

Ulterior descinderilor și audierilor, procurorii DIICOT ar fi dispus reținerea unui grup de nouă persoane.

Victimele cămătarilor ar fi și artiști de manele cunoscuți publicului. Este vorba despre Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Interlopii se pare că hotărau unde aveau voie să cânte interpreții.

„Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activitățile desfășurate în cluburile controlate de grupul infracțional”, susțin procurorii DIICOT.

Direcția Antifraudă, acțiune la solicitarea DIICOT

În această anchetă, procurorii DIICOT au solicitat și intervenția Direcției Antifraudă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANAF susține într-un comunicat faptul că verificările inspectorilor Antifraudă au scos la iveală bunuri mobile și imobile de 18.000.000 de lei. Toate acestea ar fi fost achiziționate de suspecții din dosarul DIICOT din taxele de protecție solicitate artiștilor.

„În urma investigațiilor desfășurate, au fost identificate până în prezent achiziții de bunuri mobile şi imobile, constând în proprietăți rezidențiale și automobile de lux, pentru care sursa fondurilor utilizate, în valoare totală de peste 18.000.000 lei, este incertă”, susțin inspectorii ANAF.

ANAF adaugă că toate aceste controale se desfășoară sub coordonarea procurorilor DIICOT.