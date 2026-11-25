Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți maneliști cunoscuți din România s-ar număra printre victimele fraților Cămătaru. Gruparea infracțională ar fi încercat să controleze piața concertelor și a evenimentelor private. Polițiștii și procurorii DIICOT au descins la 45 de adrese din București și șase județe. Peste 40 de persoane urmează să fie aduse la audieri.

Cum ar fi încercat clanul Cămătaru să controleze piața manelelor

Potrivit anchetatorilor, cele două grupări infracționale vizate în dosar și-ar fi început activitatea în 2025, în București și Ilfov. Acestea aveau interese financiare și membri comuni, între care existau inclusiv legături de rudenie. Suspecții ar fi încercat să câștige bani de pe urma unor interpreți de muzică lăutărească, preluând controlul asupra activității lor profesionale. Prin amenințări și intimidări, interlopii ar fi ajuns să decidă unde și în ce condiții puteau cânta artiștii.

Pentru a-i constrânge pe maneliști, membrii grupărilor s-ar fi folosit inclusiv de reputația unuia dintre lideri, cunoscut pentru antecedentele sale penale și implicarea în fapte de violență. Interlopii ar fi avut chiar și oameni care îi supravegheau pe cântăreți. Aceștia trebuiau să se asigure că artiștii respectau condițiile impuse și participau la evenimentele stabilite de grupare.

În vara anului 2026, mai mulți maneliști ar fi fost amenințați pentru a nu cânta în cluburile concurente, dar și la un festival. Presiunile ar fi vizat inclusiv persoanele care se ocupau de contractarea artiștilor.

Maneliști amenințați și obligați să cânte gratis

Pentru a le permite artiștilor să participe la anumite spectacole, interlopii le-ar fi impus o condiție. Aceștia trebuiau să cânte gratuit la evenimentele organizate în cluburile controlate de grupare. În cazul unuia dintre cântăreți, amenințările și intimidările ar fi fost repetate. Artistul ar fi fost obligat să cânte fie fără să primească niciun ban, fie pentru sume mult mai mici decât onorariile sale obișnuite.

Prin aceste metode, suspecții ar fi urmărit să elimine concurența și să obțină monopolul asupra acestui segment al industriei muzicale.

Taxe de protecție, cămătărie și exploatare sexuală

Ancheta DIICOT arată că activitatea grupărilor nu se limita la lumea manelelor. Membrii acestora ar fi obținut venituri și din taxe de protecție, percepute sub pretextul oferirii unor servicii de pază. O altă sursă de venit ar fi fost cămătăria. Unii dintre suspecți acordau împrumuturi cu dobândă, fără a fi autorizați. Pentru recuperarea banilor, aceștia ar fi recurs la amenințări și acte de violență împotriva datornicilor și a familiilor acestora.

Într-unul dintre cazurile documentate de anchetatori, un suspect ar fi mers acasă la o victimă pentru a-i cere un autoturism de lux în schimbul datoriei. Valoarea mașinii era mult mai mare decât suma împrumutată.

Procurorii investighează și exploatarea sexuală a mai multor persoane. Acestea ar fi fost determinate să practice prostituția în Germania și Elveția, iar membrii grupărilor ar fi încasat bani de pe urma lor.