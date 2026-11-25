Fostul premier Ludovic Orban desființează raportul AUR privind anularea alegerilor, într-un interviu acordat pentru Podcasturile Cotidianul. Orban acuză AUR că încearcă să exonereze Federația Rusă de implicarea în alegerile prezidențiale din 2024, printr-un document lipsit de valoare instituțională. Totodată, politicianul critică decizia Curții Constituționale de a anula scrutinul, pe care o consideră neconstituțională. Fostul premier și președinte al PNL susține că Elena Lasconi ar fi câștigat finala prezidențială. Dialogul integral va fi difuzat în curând, pe site-ul Cotidianul și pe canalul de YouTube.

Ludovic Orban: Raportul AUR „90% este maculatură”

Ludovic Orban abordează subiectul lipsei unui raport oficial din partea Administrației Prezidențiale privind anularea alegerilor din 2024, care a dus la apariția unui document lansat de AUR și George Simion. Potrivit lui Ludovic Orban, documentul de 463 de pagini nu reprezintă un act oficial.

„Ăla nu e raport. Aia e o compunere, aia e o însăilare. Raportul îl face o comisie parlamentară care este învestită cu realizarea raportului sau anchetei respective de Biroul Permanent. Am stat și am început să-l citesc. 90% e maculatură, plus că sunt niște aberații acolo”, a declarat Ludovic Orban pentru Cotidianul.

Fostul prim-ministru susține că principalul scop al demersului AUR este să nege implicarea Moscovei în procesul electoral, folosind ca argument chiar declarațiile diplomației ruse.

„Principalul mesaj din acest raport este că Moscova nu a fost implicată în niciun fel în alegerile prezidențiale. Pe ce se bazează această afirmație? Pe declarația ambasadorului rus! Că ambasadorul rus declară că Rusia n-a fost implicată și că e obiceiul țărilor europene să intervină în alegeri.

Păi înseamnă că tu de fapt te bazezi pe declarațiile ambasadorului Rusiei, care reprezintă Rusia, care e principala suspectă în implicarea practic a scoaterii din joben a acestui iepuraș pe numele lui Călin Georgescu. Un fake”, a punctat Orban.

Care e miza electorală a lui George Simion. Plus acuzații de instigare: Era gata-gata să mă linșeze

Ludovic Orban afirmă că liderul AUR îl folosește pe Călin Georgescu strict ca instrument de marketing politic, știind că acestuia nu i se va mai permite să candideze.

„O mare parte dintre votanții lui AUR înclină să voteze cu AUR nu pentru că îl apreciază pe Simion, ci pentru că Simion a făcut marketingul politic potrivit să-l sprijine pe Călin Georgescu. Știind foarte bine că Călin Georgescu nu va reprezenta niciun pericol pentru leadership-ul lui și că nu i se va permite să candideze”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, fostul premier respinge acuzațiile AUR privind instaurarea unei dictaturi în România, amintind un incident în care a fost agresat la Parlament.

„Spui că e dictatură în România când tu faci la Parlament, ca partid parlamentar, conferințe de presă în care bălăcărești instituțiile statului, în care faci manifestații când vrei. Și eu am fost victima, eram aproape să fiu linșat dacă nu era o echipă de jandarmi. Mulțimea instigată de parlamentarii AUR și de președinții de filiale AUR împotriva mea era gata-gata să mă linșeze. Ăsta e felul lor de manifestare: incitarea la violență, ură”, afirmă Ludovic Orban.

Decizia CCR și scenariul victoriei Elenei Lasconi

Legat de hotărârea Curții Constituționale de a anula alegerile, fostul premier și președinte al PNL califică în continuare demersul drept „ilegal, neconstituțional și antidemocratic”. Subliniază însă că Nicușor Dan nu are nicio legătură cu această decizie.

Orban critică modul în care CCR a gestionat renumărarea voturilor din primul tur și lipsa de reacție inițială a serviciilor de informații. El susține că ascensiunea curentului suveranist s-a amplificat după anularea scrutinului.

„Curtea Constituțională nu poate să anuleze decât pe bază de fraudă electorală. A fost fraudă electorală? De ce au anulat alegerile deși n-aveau nicio bază legală, decât în privința validării sau invalidării turului unu, validării sau invalidării turului doi?

Convingerea mea este că de fapt alegerile n-au fost anulate numai de frica lui Georgescu, ci au fost anulate pentru că n-a intrat în turul doi niciunul dintre candidații doriți de servicii și de sistem. Elena Lasconi sunt convins că ar fi câștigat alegerile prezidențiale”, a explicat Orban. El a invocat datele din sondaje despre care spune că le-a analizat în profunzime.

„Călin Georgescu, sprijinit de rețeaua de influență rusească din România. Un actor mediocru”

Ludovic Orban mai avertizează asupra amplorii propagandei ruse în România și în Europa. El pune accent pe metodele de promovare ale lui Călin Georgescu. Mai precis, clipurile în care fostul candidat la prezidențiale a reprodus ipostaze în care s-a aflat Putin de-a lungul timpului.

„În România e plin de agenți de influență ruși. Propaganda rusă este la un nivel mai ridicat poate decât în alte țări din Europa Centrală și de Vest. Noi suntem într-un plin război hibrid.

Sunt absolut convins că Călin Georgescu a fost sprijinit de rețeaua de influență rusească din România. Și-a construit campania încercând să-l imite pe Putin. Mai rămânea să fie cu ursul, cum îl omoară pe urs cu cuțitul. Lac înghețat, cu calul alb. Totul este fake. Un scenariu bine gândit cu un actor mediocru”, a conchis Ludovic Orban.