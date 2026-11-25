Frig persistent și viscol la munte

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne scăzute, iar în anumite zone minimele vor coborî până la minus 9 grade.

În centrul și în sud-vestul țării vântul se va intensifica, cu rafale de până la 70 de kilometri pe oră. Ninsorile de la munte nu se opresc, însă vor scădea în intensitate, iar zăpada va fi spulberată de vânt.

Ce spune regula despre anvelopele de iarnă

Răcirea vremii și primele ninsori au adus aglomerație în service-urile auto.

Obligația de a monta anvelope de iarnă nu depinde de o anumită dată din calendar, ci de starea drumului. Ea se aplică ori de câte ori mașina circulă pe un drum public pe care s-a depus zăpadă, gheață sau polei, arată sursa citată.

Intervenții în trecători și pe drumurile înzăpezite

Dacă la altitudine ninge abundent, în orașe frigul creează condiții pentru apariția poleiului.

Ca să mențină circulația în trecătorile montane și pe șoselele acoperite de zăpadă, drumarii au scos pe teren utilajele de deszăpezire și au folosit sute de tone de material antiderapant, potrivit sursei citate.

Utilaje în plus acolo unde ninge

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov are în prezent 170 de utilaje pregătite în baze.

În Harghita, județ în care zăpada a apărut deja, numărul lor a fost majorat. Directorul regional al instituției, Tudor Duțu, a explicat cum sunt distribuite mașinile acum și ce se va întâmpla dacă vor fi emise noi avertizări de ninsoare.

„În momentul de față avem în bazele de deszăpezire 170 de mașini din cele 350 pe care le vom avea în vârful de sezon. (…) Acum am suplimentat în Harghita, pentru că acolo deja ninge.

Suntem pregătiți să suplimentăm în fiecare județ în momentul în care vom avea avertizări meteorologice cu privire la cantități de zăpadă”, a declarat Tudor Duțu, directorul regional al DRDP Brașov.