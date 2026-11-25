Camera Deputaților decide azi dacă va înființa o comisie parlamentară de anchetă care să verifice modul în care fostul premier Ilie Bolojan ar fi utilizat resursele Serviciului de Protecție și Pază la nunta fiicei sale. PNL și UDMR au anunțat deja că nu vor desemna reprezentanți în această comisie.

Inițiativa îi aparține deputatului neafiliat Dumitru Coarnă și este susținută de 70 de parlamentari, majoritatea social-democrați, dar și reprezentanți ai AUR, SOS România și deputați neafiliați, potrivit News.ro. Proiectul de hotărâre a fost aprobat pe articole și urmează să primească votul final în plenul Camerei Deputaților.

Demersul vine după apariția în spațiul public a unor imagini în care invitați la nunta fiicei fostului premier, organizată pe 14 noiembrie la Oradea, ar fi fost transportați cu un autoturism folosit de echipa SPP care îi asigură protecția liderului liberal.

Ce vor să verifice parlamentarii

Comisia de anchetă ar urma să fie formată din 15 membri și să fie condusă de un birou alcătuit dintr-un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari.

Printre principalele obiective ale anchetei se numără:

verificarea condițiilor legale în care Ilie Bolojan beneficia de protecția SPP la momentul evenimentului;

identificarea deplasărilor efectuate cu autoturismul echipei de protecție;

stabilirea persoanelor care au solicitat și aprobat transportul invitaților;

verificarea prezenței fostului premier în autoturism în timpul deplasărilor;

stabilirea sumelor cheltuite din fonduri publice;

sesizarea autorităților competente, dacă vor fi constatate nereguli.

Comisia ar urma să aibă la dispoziție 30 de zile pentru verificarea documentelor, audierea martorilor și stabilirea eventualelor abateri.

Dumitru Coarnă susține că ancheta trebuie să clarifice dacă resursele unei instituții finanțate din bani publici au fost folosite în beneficiul unor persoane care nu aveau dreptul la astfel de servicii.

PNL și UDMR refuză să participe la anchetă

Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, consideră că proiectul contravine prevederilor regulamentare privind constituirea comisiilor parlamentare de anchetă. O poziție similară a fost exprimată de liderul deputaților UDMR, Szabo Odon. Cele două formațiuni au anunțat că nu vor nominaliza membri în cadrul comisiei.

Ilie Bolojan acuză PSD și AUR de hărțuire politică

Fostul premier a respins acuzațiile privind folosirea abuzivă a resurselor SPP și a susținut că a respectat toate prevederile legale. Într-o intervenție la Digi24, liderul PNL a calificat demersurile parlamentarilor drept „o hărțuială și un festival de minciuni”.

Bolojan a explicat că foștii prim-miniștri beneficiază de măsuri de protecție și că renunțarea la acestea presupune asumarea răspunderii în scris. Acesta a mai susținut că inițiativele parlamentare îndreptate împotriva sa urmăresc obținerea unor beneficii de imagine și șicanarea sa politică.