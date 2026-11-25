Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trebuie să răspundă miercuri, în Parlament, acuzațiilor formulate de PNL și USR privind gestionarea sistemului medical din România. Camera Deputaților dezbate, începând cu ora 10:00, moțiunea simplă depusă împotriva ministrului social-democrat.

Documentul, semnat de 71 de deputați, este intitulat „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”.

Cele două formațiuni îi reproșează ministrului lipsa unor soluții pentru criza medicamentelor, întârzierile în decontarea concediilor medicale și pierderea unor finanțări europene destinate construirii și modernizării spitalelor.

Restanțe de miliarde de lei în sistemul de sănătate

Semnatarii moțiunii susțin că bugetul Sănătății pentru anul 2026 a fost construit deficitar, iar mai multe componente ale sistemului medical au ajuns în pragul blocajului financiar.

PNL și USR invocă rectificarea bugetară din 30 octombrie, prin care Sănătatea a primit 8,3 miliarde de lei. Potrivit celor două partide, restanțele aferente concediilor medicale se ridică la 4,7 miliarde de lei.

Parlamentarii solicită prezentarea unui calendar concret pentru achitarea acestor datorii, precum și a măsurilor prin care autoritățile intenționează să prevină acumularea unor noi restanțe. O altă problemă semnalată în document privește accesul pacienților oncologici și al celor cu afecțiuni psihice la medicamentele necesare tratamentelor.

Investițiile în spitale și concursurile din Sănătate, pe lista acuzațiilor

Semnatarii moțiunii îl critică pe Alexandru Rogobete și pentru modul în care au fost gestionate investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.Potrivit acestora, dintre cele 27 de proiecte de spitale prevăzute inițial pentru finanțare prin PNRR au mai rămas doar opt, celelalte fiind eliminate sau transferate către alte surse de finanțare.

PNL și USR contestă și anularea concursului pentru ocuparea a 16 posturi de director general în cadrul caselor de asigurări de sănătate. Procedura a fost anulată pe 16 noiembrie, cu două zile înaintea probei scrise. Cele două formațiuni cer publicarea documentului prin care ministrul a dispus suspendarea concursurilor și stabilirea unui nou calendar pentru ocuparea posturilor.

Rogobete îl atacă pe Vlad Voiculescu

Înaintea dezbaterii din Parlament, Alexandru Rogobete a respins acuzațiile și a susținut că moțiunea are la bază un conflict personal cu fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

Într-un mesaj publicat marți pe Facebook, Rogobete a pus sub semnul întrebării implicarea acestuia în redactarea documentului și a acuzat prezentarea selectivă a informațiilor privind activitatea Ministerului Sănătății.