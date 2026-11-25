Un transport de decorațiuni de Crăciun care trebuia să ajungă în România a avut parte de o destinație neașteptată. Figurine în mărime naturală reprezentându-l pe Moș Crăciun, un urs polar și numeroase ornamente festive au fost descoperite într-un container adus de valuri pe o plajă din Bulgaria.

Încărcătura ar proveni de pe o navă comercială care s-a scufundat în Marea Neagră, în luna octombrie, în urma unui atac cu drone, potrivit Profit.ro.

Imaginile difuzate de presa bulgară surprind un decor neobișnuit pentru litoralul Mării Negre. Printre obiectele scoase din container se numără un Moș Crăciun călare pe un cal de culoarea cuprului și un altul într-o sanie plină cu daruri.

Decorațiunile aparțin unei firme din România

Potrivit televiziunii publice bulgare BNT, marfa aparține unei companii din România, iar valoarea acesteia este estimată la aproximativ 50.000 de euro. Containerul a fost adus de valuri la țărm pe 2 noiembrie, în apropierea localității Țarevo, între campingurile Arapia și Oasis. Autoritățile bulgare au asigurat paza acestuia timp de 22 de zile, înainte de a primi acordul procurorilor militari pentru deschidere.

În interior au fost descoperite peste 80 de cutii cu ornamente pentru sărbătorile de iarnă. Omar Handan, reprezentantul proprietarului mărfii, a asistat la recuperarea produselor. Acesta a explicat că apa nu inundase containerul, astfel că o mare parte dintre decorațiuni au scăpat fără deteriorări.

După inventarierea bunurilor, acestea urmează să își continue drumul către România, de această dată pe cale rutieră.

Containerul ar proveni de pe o navă scufundată în Marea Neagră

Autoritățile bulgare suspectează că încărcătura provine de pe nava comercială Contship Jet, care se îndrepta din portul israelian Haifa către Constanța.

Diko Dikov, guvernatorul regiunii Burgas, a precizat că proveniența containerului trebuie confirmată în urma verificărilor. Operatorul navei, compania Contships Management, cu sediul la Atena, a transmis, la rândul său, că nu poate confirma dacă acesta făcea parte din încărcătura vasului scufundat.

Autoritățile bulgare așteaptă și o decizie a procurorilor militari privind îndepărtarea containerului avariat de pe plajă. În urma acestor incidente, Bulgaria a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității maritime.