Ce zile sunt sărbători legale de Crăciun și Revelion și cum se calculează orele lucrate

În perioada Crăciunului și a Anului Nou, patru date sunt considerate sărbători legale: 25 și 26 decembrie 2026, respectiv 1 și 2 ianuarie 2027.

Ajunul Crăciunului și 31 decembrie sunt zile obișnuite de lucru, dacă programul sau contractul tău nu prevede zile libere.

Conform calculelor eJobs, dacă lucrezi în weekend, trebuie să ții cont că 26 decembrie și 2 ianuarie sunt sărbători legale, chiar dacă ambele date cad sâmbăta, astfel că orele lucrate în aceste zile se compensează potrivit regulilor aplicabile muncii de sărbătoare.

Același principiu se aplică și turelor care trec de la o zi la alta, caz în care angajatorul calculează separat orele lucrate înainte și după miezul nopții. De exemplu, dacă începi tura pe 31 decembrie la ora 22:00 și termini pe 1 ianuarie la ora 06:00, primele două ore sunt lucrate într-o zi obișnuită, iar următoarele șase intră în calculul compensării pentru sărbătoare legală.

La fel se întâmplă dacă începi lucrul pe 24 decembrie și continui după miezul nopții, în dimineața zilei de Crăciun: angajatorul trebuie să compenseze doar orele lucrate efectiv pe 25 decembrie, nu întreaga tură.

Când primești timp liber și când ai dreptul la spor de minimum 100%

Pentru orele lucrate într-o zi de sărbătoare legală, angajatorul trebuie să îți acorde timp liber plătit, în următoarele 30 de zile, în același număr de ore în care ai lucrat. Astfel, dacă ai fost la serviciu patru ore pe 25 decembrie, primești patru ore libere, iar pentru o tură completă de opt ore ai dreptul la opt ore libere.

Dacă angajatorul nu poate acorda acest timp liber din motive justificate, trebuie să îți plătească un spor de minimum 100% din salariul de bază brut aferent orelor lucrate. De exemplu, la un tarif de 30 de lei brut pe oră, opt ore lucrate pe 25 decembrie valorează 240 de lei brut, iar sporul adaugă cel puțin încă 240 de lei. Dacă salariul lunar include deja plata obișnuită a turei, verifică pe fluturașul de salariu suma suplimentară acordată pentru munca de sărbătoare.

Pentru personalul bugetar vizat de derogarea prevăzută la articolul XVIII din Legea nr. 141/2025, orele lucrate în zilele de sărbătoare legală în 2026 se compensează exclusiv cu timp liber, acordat în următoarele 90 de zile. Tot aici sunt incluse și excepții pentru anumite activități ale militarilor, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare.

Cum verifici dacă ai primit compensarea corectă pentru munca de sărbători

Verifică pontajul și compară orele înregistrate cu programul efectiv, mai ales dacă ai lucrat într-o tură care a trecut de miezul nopții. Apoi urmărește dacă ai primit orele libere corespunzătoare în termenul de 30 de zile sau, dacă angajatorul nu le-a putut acorda din motive justificate, sporul de minimum 100%. Pentru personalul bugetar vizat de derogarea din 2026, termenul pentru acordarea timpului liber este de 90 de zile.

Verifică și eventualele ore suplimentare, deoarece o tură programată într-o zi de sărbătoare poate face parte din programul normal de lucru. Orele sunt considerate suplimentare atunci când depășesc durata normală a timpului de muncă, iar pontajul trebuie să reflecte și această diferență.