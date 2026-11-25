1. Ai dreptul la cel puțin 20 de zile de concediu de odihnă pe an

Indiferent de compania în care lucrezi, concediul de odihnă anual nu poate avea o durată mai mică de 20 de zile lucrătoare, iar numărul efectiv de zile la care ai dreptul trebuie stabilit în contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale și a contractului colectiv aplicabil. Dreptul la concediu există și atunci când ai avut perioade de incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu de risc maternal sau concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, deoarece acestea sunt luate în calcul ca perioade de activitate prestată.

Află de aici și după cât timp de la angajare ai dreptul să ceri concediu de odihnă

Dacă ai fost în concediu medical pe întreaga durată a unui an calendaristic, angajatorul trebuie să îți acorde concediul de odihnă într-un interval de 18 luni, calculat începând cu anul următor celui în care te-ai aflat în incapacitate temporară de muncă.

Zilele de concediu neefectuate nu pot fi înlocuite, în mod obișnuit, cu bani cât timp contractul de muncă este în derulare, compensarea financiară fiind permisă numai la încetarea acestuia.

2. Poți solicita cinci zile libere plătite pentru îngrijirea unei rude

Dacă o rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie are o problemă medicală gravă și are nevoie de îngrijirea ori sprijinul tău personal, poți cere concediu de îngrijitor pentru o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic. Aceste zile sunt plătite și nu se scad din concediul de odihnă anual, iar durata lor poate fi mai mare dacă acest lucru este prevăzut prin lege sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

3. Poți lipsi de la serviciu până la 10 zile pe an în cazul unei urgențe familiale

O situație neprevăzută cauzată de o boală sau de un accident în familie poate necesita prezența ta imediată, iar în astfel de cazuri ai dreptul să absentezi de la locul de muncă pentru cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Trebuie însă să informezi angajatorul înainte de absență, iar timpul în care nu ai fost la serviciu trebuie recuperat ulterior, printr-o modalitate stabilită de comun acord cu acesta.

Prin urmare, nu este vorba despre zile libere plătite care se adaugă concediului de odihnă, ci despre un drept de a lipsi în situații familiale urgente, cu obligația de a recupera perioada absentată.

4. Orele suplimentare trebuie compensate cu timp liber plătit sau cu un spor salarial

Dacă lucrezi peste durata normală a timpului de muncă săptămânal, orele respective sunt considerate muncă suplimentară și pot fi efectuate, în principiu, cu acordul tău, cu excepțiile prevăzute de lege. Angajatorul trebuie să compenseze mai întâi aceste ore prin timp liber plătit, iar dacă acest lucru nu este posibil în termenul legal, munca suplimentară trebuie plătită prin adăugarea unui spor la salariu, în condițiile Codului muncii.

Așadar, orele lucrate peste program nu ar trebui să rămână necompensate, iar modalitatea de compensare trebuie să respecte regulile prevăzute pentru munca suplimentară.

5. Poți demisiona fără aprobarea angajatorului și fără să explici motivul

Dacă ai decis să pleci de la actualul loc de muncă, nu trebuie să obții acordul angajatorului pentru a demisiona și nici să justifici motivele care au stat la baza deciziei.

Demisia este o notificare scrisă prin care îi comunici angajatorului încetarea contractului individual de muncă, iar acesta are obligația să o înregistreze.

În mod obișnuit, trebuie să respecți preavizul prevăzut în contract, care poate fi de cel mult 20 de zile lucrătoare dacă ai o funcție de execuție și de 45 de zile lucrătoare dacă ocupi o funcție de conducere. În anumite situații prevăzute de lege, poți demisiona și fără preaviz. Chiar dacă nu ai nevoie de aprobarea angajatorului pentru a pleca, trebuie să îl notifici în scris și să respecți perioada de preaviz atunci când aceasta se aplică.

6. Poți cere să treci pe un post vacant din aceeași companie

Dacă ai încheiat perioada de probă și lucrezi de cel puțin șase luni la același angajator, poți solicita să ocupi un post vacant din companie care îți oferă condiții de muncă mai favorabile. Cererea trebuie analizată de angajator, care are obligația să îți transmită un răspuns motivat, în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării.

Acest drept îți permite să ceri trecerea pe un alt post fără să fie nevoie să îți închei contractul actual și să participi la un nou proces de angajare, însă nu obligă angajatorul să îți ofere postul respectiv. Obligația acestuia este să îți răspundă în scris și să își motiveze decizia.

7. Poți refuza un curs de formare profesională fără să fie considerat abatere disciplinară

Dacă angajatorul decide că trebuie să urmezi un curs de formare profesională, poți refuza participarea fără ca acest lucru să fie considerat abatere disciplinară, după cum explică specialiștii eJobs.

Totodată, angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la programe de formare profesională cel puțin o dată la doi ani dacă are minimum 21 de angajați și cel puțin o dată la trei ani dacă are sub 21 de angajați, cheltuielile pentru participarea la aceste programe fiind suportate de companie.

Dacă angajatorul are mai mult de 20 de salariați, trebuie să elaboreze anual și să aplice planuri de formare profesională, după consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Ai, de asemenea, dreptul să fii informat cu privire la conținutul acestui plan.