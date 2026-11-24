Companiile britanice de apărare și furnizorii de ajutor militar pentru Ucraina sunt expuși riscului de sabotaj rusesc și atacuri prin incendiere din partea unor reprezentanți ai Moscovei, a avertizat agenția de informații britanică MI5.

O alertă comună emisă de Ministerul Apărării din Marea Britanie și de Autoritatea Națională de Securitate și Protecție, o ramură a serviciului intern de spionaj britanic, spune că Rusia și-a „intensificat recent încercările de a comite sabotaj împotriva instalațiilor europene legate de apărare”, scrie breakingdefense.com.

Sabotaj prin incendiere

Aceasta „se adresează întreprinderilor din Regatul Unit care furnizează sprijin material direct forţelor armate ucrainene, inclusiv organizaţiilor din lanţul de aprovizionare”.

În cadrul acestui anunţ public extrem de neobişnuit, cele două instituții au avertizat companiile să ia măsuri pentru a-şi îmbunătăţi securitatea în faţa a ceea ce au descris ca fiind riscul reprezentat de agenţii care acţionează în numele Rusiei.

„Această activitate se caracterizează, de obicei, prin utilizarea unor agenţi intermediari care folosesc metode de sabotaj puţin sofisticate, precum incendierea. Dacă organizaţia dumneavoastră sprijină achiziţiile militare sau furnizează echipamente forţelor armate ucrainene, ar putea deveni o ţintă”, arată serviciile de securitate britanice.

Moscova nu comentează

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ambasadei Rusiei la Londra, deşi Moscova a negat anterior orice implicare în operaţiuni de sabotaj sau de război hibrid.

De când a început războiul din Ucraina, Marea Britanie a devenit unul dintre cei mai vocali susţinători ai Kievului, iar Londra a acuzat Rusia că se află în spatele unui număr de comploturi de spionaj şi sabotaj.

Anul trecut, mai mulţi bărbaţi britanici au fost condamnaţi la închisoare pentru comiterea unui atac prin incendiere asupra unei companii cu legături în Ucraina, despre care autorităţile britanice au afirmat că a fost comis la ordinul Moscovei. În septembrie, un bărbat a fost acuzat că a furnizat serviciilor de informaţii ruseşti detalii despre o fabrică de drone.

Măsuri de autoapărare

Duminică, Estonia a anunţat că va închide toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia, în urma unui presupus atac de sabotaj asupra unei companii estoniene din domeniul apărării, în timp ce săptămâna trecută serviciul de securitate norvegian a declarat că se aşteaptă ca serviciile secrete ruse să efectueze atacuri de sabotaj în Norvegia în anul următor.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că va organiza, în următoarele două zile, la Whitehall, şedinţe de informare privind securitatea, cu uşile închise, cu liderii din sectoarele infrastructurii naţionale critice şi ale apărării, pentru a oferi recomandări în materie de securitate.

„Recentele tentative de sabotaj din întreaga Europă demonstrează gravitatea ameninţărilor cu care ne confruntăm”, a declarat ministrul securităţii, Dan Jarvis. „Este cu adevărat ruşinos că anumite entităţi încearcă să ne perturbe modul de viaţă şi pe cel al aliaţilor noştri, vizând în special organizaţiile care desfăşoară o activitate vitală în sprijinul Ucrainei”, a adăugat el.