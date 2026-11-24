Administrația Prezidențială (AP) a reușit să stârnească uluire după replica oferită raportului AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Dincolo de faptul că recunoaște, explicit, că decizia Curții Constituționale (CCR) nu s-a bazat pe informații complete, comunicatul de presă al AP ne lasă în aceeași ceață, în care ne aflăm de aproape doi ani, în privința fraudării propriu-zise a alegerilor de către Călin Georgescu.

Instituția prezidențială susține că „nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%.” În opinia mea, este foarte posibil ca AP să aibă, în acest punct, perfectă dreptate; nu explică însă cum a avut loc frauda și nici dacă există o cuantificare a ei (chiar independent de decizia CCR). După anularea alegerilor, numeroase ONG-uri sau agenții guvernamentale interne sau străine au prezentat analize detaliate ale campaniei online pentru Călin Georgescu. De exemplu, agenția guvernamentală VIGINUM din Franța a arătat, bazându-se și pe informații culese din presă, că în perioada electorală numărul de abonați și de vizualizări ale contului de TikTok aparținând lui Georgescu s-a triplat, iar campania s-a bazat pe acțiunea unei rețele de conturi și pe un număr mare de influenceri. VIGINUM nu spune însă cine a organizat campania și nici dacă ea putea influența cu adevărat rezultatul alegerilor. Ar trebui precizat, că, din perspectivă sociologică, creșterea intenției de vot pentru Georgescu este foarte greu de explicat; prin urmare, campania sa este, legal, mai mult decât suspectă. Totuși, din comunicatul AP nu rezultă că o analiză edificatoare a acestei campanii ar fi fost făcută până acum, astfel încât nu știm cum a reușit Georgescu să ajungă, peste noapte, de la o notorietate mică la o intenție de vot foarte mare.

În cazul lui Georgescu, nu avem de-a face cu o fraudare grosieră în cabina de vot, ci – dacă acest lucru se va demonstra – cu o dezinformare masivă, evident ilegală, care ar fi luat mințile oamenilor. Din acest motiv, ar fi fost inutil dacă CCR ar fi cerut numărarea voturilor. Nu ar fi fost însă inutil dacă CCR ar fi cerut, măcar spre informare, o expertiză științifică menită, cum spune comunicatul, „să cuantifice sociologic impactul unor campanii media”. Ar fi avut astfel prilejul să afle că problema este foarte complexă pentru că implică și anumite fenomene electorale aparent noi, ce pot schimba teorii precum relația dintre încrederea în candidat și intenția de vot sau spirala tăcerii. O astfel de analiză nu poate fi făcută de cineva din administrație, ci numai de specialiști în sociologia comunicării, care dețin cunoștințe solide de comunicare politică și comunicare online (așadar, nu doar practică în aceste domenii).

Conform teoriei clasice privind intenția de vot, majoritatea alegătorilor decid cu luni înainte care este partidul sau candidatul pe care îl vor vota. Este adevărat că, de fiecare dată, un grup relativ restrâns de nehotărâți își amână decizia până în pragul alegerilor. El este principalul public-țintă al campaniilor de publicitate electorală. Rămâne însă o problemă foarte discutată și, până în prezent, științific nerezolvată convingător dacă o campanie electorală are un impact semnificativ asupra alegătorilor sau ce tip de impact are. Se pare că această influență nu e niciodată prea mare și atinge mai mult acest grup de nehotărâți, care e prins în spirala tăcerii. Pe ultima sută de metri a campaniei, când se aruncă în luptă dosarele cele mai grele, nehotărâții fie decid să meargă la vot, fie se arată dezamăgiți și rămân acasă. Așa se stabilește câștigătorul. Desigur, utilizarea rețelelor sociale online în campania electorală a modificat în mod semnificativ publicitatea politică, iar cercetarea științifică în domeniul comunicării politice ține pasul cu greu în fața transformărilor tehnologice. După cum se știe, Cambridge Analytica a utilizat profilarea psihologică și microtargetarea în campania americană din 2016. Intenția de manipulare a fost evidentă, iar Facebook a plătit sume considerabile pentru încălcarea contractului de confidențialitate cu clienții săi. Totuși, chiar și în legătură cu impactul acestei tehnici intens manipulative specialiștii își exprimă încă toate rezervele.

Aceasta nu înseamnă că succesul electoral al lui Călin Georgescu nu trebuie să ridice în continuare semne de întrebare. Nu cumva, în anumite condiții, ca izolarea pe o rețea foarte populară, cum e TitkTok, candidatul le apare, mai ales alegătorilor neinformați, ca fiind singurul candidat? Să ne amintim că PNL și PSD, adică formațiunile „proeuropene”, și-au orientat o mare parte a fondurilor de campanie către televiziunile de știri și că, paradoxal, candidații așa-ziși suveraniști au folosit mai mult și mai eficient rețelele globale de comunicare, al căror impact a ajuns să fie mai mare. Între PNL și PSD, ca formațiuni ale establishmentului politic, pe de o parte, și AUR, ca challenger repudiat, pe de altă parte, a existat un clivaj al mediilor de comunicare (între televiziuni și rețele) înainte de a exista un profund clivaj politic. Putem să ne întrebăm dacă nu cumva, orientându-și campania către televiziuni, PNL și PSD au fost absente din campanie, care s-a desfășurat în realitate pe rețelele sociale și în special pe TikTok. Mai mult decât atât, putem să ne întrebăm dacă nu cumva administrația aflată la putere, preocupată fiind de trecerea cu bine a alegerilor, a ignorat campaniile intense de dezinformare, desfășurate – din afara țării – pe rețelele sociale online. Ingerința străină, în particular a Rusiei, în alegerile din România n-ar trebui să mire pe nimeni, având în vedere practicile din trecut ale Rusiei, proximitatea Rusiei, interesele sale legate de destabilizarea României și a Europei și, de asemenea, posibilitățile nesfârșite de dezinformare oferite de rețelele sociale online. Aceste rețele sunt, astăzi, adevărate autostrăzi ale dezinformării, intrări libere în spațiul mediatic național. Impactul electoral și cultural al unei dezinformări masive, sistematice la nivelul întregului sistem mediatic ar putea fi unul foarte puternic – aceasta ar fi o altă ipoteză de lucru. Bineînțeles – pot fi testate și altele.

Cu toate acestea, nu e deloc clar că succesul lui Georgescu este în totalitate datorat campaniei de dezinformare de pe TikTok. E posibil ca intenția de vot scăzută de la începutul campaniei să fi condus la o evaluare eronată a notorietății sale, care în realitate era mult mai mare și fusese obținută printr-o campanie lungă, de ani de zile, la firul ierbii. Aceasta este o altă ipoteză, care ar putea explica, măcar parțial, creșterea sa explozivă din timpul campaniei și ar putea scoate la lumină o veche rețea de susținători, la nivel național. Ideea unui Georgescu ieșit din spuma mării este mai degrabă greșită. Toate investigațiile de presă, ca și cele judiciare arată că personajul și proiectul său politic sunt vechi și ambițioși, precedându-i pe George Simion și proiectul AUR. Nu în ultimul rând, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva Georgescu a fost votat în contextul în care establishmentul politic a capotat, oferind spectacolul trist al conflictului politic și propunând cei mai proști candidați din ultimii 35 de ani? Anularea alegerilor este, până la clarificarea acestui caz, o decizie în favoarea acestui establishment. În comunicatul său, instituția prezidențială mai susține că CCR nu a judecat dacă a fost vorba despre o ingerință străină în alegeri și, în particular, în coordonarea campaniei lui Călin Georgescu. La momentul respectiv, ingerința străină a fost însă principalul argument folosit public – o adevărată sperietoare. Tocmai din aceste motive, clarificarea publică este atât de importantă. Nu-i de-ajuns să demonstrezi că unul dintre candidați a fost hoț; trebuie să demonstrezi și că ceilalți candidați au fost cinstiți. În această cauză nu se află doar Călin Georgescu, ci și Elena Lasconi, care a fost, practic, eliminată din cursă fără să fie vinovată cu nimic. Ca și Georgescu, ea se afla, în acel moment, într-o poziție marginală în raport cu establishmentul politic. În lipsa oricăror demonstrații privind impactul mediilor online asupra alegătorilor, putem recunoaștem, măcar cu titlu de ipoteză, în ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024 nu doar accidentul produs de un aventurier, ci și o criză profundă a lumii politice din România și, bineînțeles, a democrației românești. Acesta este un alt motiv, poate cel mai important, pentru care o clarificare a ceea ce s-a întâmplat atunci este necesară și urgentă. În caz contrar, ipoteza că nu doar Georgescu, ci și establishmentul politic a produs o manipulare de proporții rămâne validă.