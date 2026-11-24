Președintele României, Nicușor Dan, a refuzat să răspundă la întrebările despre raportul AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În cadrul unei conferințe de la Palatul Cotroceni susținută împreună cu premierul Armeniei, jurnalista ProTV i-a adresat președintelui României mai multe întrebări despre subiectul momentului, raportul AUR despre anularea alegerilor, la care chiar și Administrația Prezidențială a simțit nevoia să răspundă printr-un comunicat.

Președintele a spus că vor exista alte ocazii pentru a răspunde la aceste întrebări. Totuși, Nicușor Dan a subliniat faptul că el consideră că decizia CCR de a anula alegerile a fost cea corectă.

„Evident” că decizia de a anula alegerile a fost una bună, spune președintele

Jurnalist: […] cu scuzele de rigoare pentru delegația prim-ministrului armean. Astăzi se împlinesc doi ani de la primul tur al alegerilor care apoi au fost anulate în 2024 și, mai ales, raportul AUR prezentat aseară a născut noi dezbateri în societate. Am văzut că și Administrația Prezidențială a dat un comunicat. Oamenii ar dori să știe, românii ar dori să știe dacă dumneavoastră susțineți, cum e prezentat în acest comunicat de presă, că a fost decizia bună, corectă pentru CCR să o ia.

Nicușor Dan: Din respect pentru vizitatorii noștri, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie.

Jurnalist: Deci a fost decizia bună luată acum doi ani?

Nicușor Dan: Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat.

Jurnalist: O scurtă clarificare. În comunicat se precizează și că nu au fost suficiente, n-au fost complete probele oferite de CCR acum doi ani, dar, cu toate…

Nicușor Dan: O să continuăm discuția asta, dar nu e, nu e politicos față de…

Jurnalist: O singură…, dar cu toate acestea au fost indicii, a fost denaturată competiția și că aceste indicii au fost verificate ulterior. Care sunt aceste verificări?

Nicușor Dan: Nu este politicos față de invitații noștri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu.

Jurnalist: Înțelegem, dar ați promis un raport și dacă ați putea pe scurt, în două propoziții, să ne spuneți…

Nicușor Dan: În detaliu.

Jurnalist: …că este de interes public, având în vedere că astăzi are loc această dezbatere.

Nicușor Dan: Vă rog.

Ce spune comunicatul Cotroceniului

Administrația Prezidențială a emis un comunicat prin care contraargumentează prezentarea lui George Simion cu privire la anularea turului II al alegerilor prezidențiale din 2024. Cotroceni transmite că raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Pe de altă parte, Administrația Prezidențială motivează că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii, așa cum susține și AUR, „însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”.

La punctul 4 al comunicatului, Cotroceniul admite că la momentul anulării, dovezile nu erau complete.

„4. Raportul afirmă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau suficiente.

Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin.”