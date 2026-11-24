Liberalul Mihai Jurca, fost membru în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) și în comitetul interministerial pentru Liberty Galați, acuză PSD că promovează în Parlament o ștergere de datorii plătită din bani publici.

Reacția vizează proiectul de lege L637/2026, depus la Senat de social-democrați, care poate fi consultat aici.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Jurca compară mecanismul propus de PSD cu un împrumut de 20.000 de euro acordat unui prieten, supravegheat de un specialist plătit să avertizeze la primele probleme. În scenariul descris de liberal, creditorul nu primește niciun avertisment, dar se trezește cu mașina defectă în fața blocului și cu un raport de evaluare care îi stinge datoria fără drept de refuz.

„Asta propune PSD la Senat (L637/2026). Cel care a dat banii ești tu, prin stat. Prietenul poate fi Liberty Galați sau alte companii în aceeași situație. Supraveghetorul e Exim Banca Românească”, a scris Mihai Jurca.

Cazul Liberty Galați: datorii de 1,46 miliarde de lei și costuri lunare de 10 milioane

Mihai Jurca susține că, în forma actuală a legii, statul nu ar încasa bani, ci ar prelua active pe care piața nu le dorește, împreună cu cheltuieli lunare uriașe. El oferă exemplul combinatului siderurgic Liberty Galați, care datorează statului, prin Exim Banca Românească, aproximativ 1,46 miliarde de lei.

Deși raportul de evaluare indică o valoare de 1,66 miliarde de lei, la două licitații consecutive nu s-a prezentat niciun cumpărător. Potrivit lui Jurca, în prezent se solicită circa 864 de milioane de lei într-o negociere directă care nu atrage investitori privați.

„Odată cu combinatul, statul primește și facturile: mediu și conservare de circa 10 milioane de lei pe lună. Iar cel care a topit 1,4 miliarde de lei scapă curat. Bani încasați: zero”, a transmis Mihai Jurca.

Liberalul precizează că nu se opune recuperării datoriei sau preluării unor active valorificabile, însă cere ca evaluarea să reflecte prețul real al pieței, nu cifrele dintr-un raport.

Acuzații la adresa Exim și cele 16 amendamente propuse de PNL

Fostul membru al CIFGA arată că a cerut în scris tragerea la răspundere a celor care aveau obligația să verifice și să supravegheze împrumuturile garantate de stat. El ridică două întrebări directe: de ce statul a acordat credite fără condiții stricte, deși Exim are o echipă bine plătită de profesioniști, și ce a făcut banca desemnată să monitorizeze banii.

„Cum ajunge o bancă profesionistă ca Exim să propună, în numele statului, credite de miliarde ca la Liberty sau GSP? Printr-o manevră: aprobarea o dă un comitet, CIFGA, ca răspunderea să nu fie a băncii. Iar comitetul a ajuns la 17 membri, ca unul-două voturi împotrivă să nu conteze. Noi l-am redus la 5. Băncii îi rămâne o singură răspundere: supravegherea. N-a făcut-o. Am mai văzut filmul ăsta la Bancorex. De data asta, e executat din banii statului, nu ai oamenilor”, a afirmat Jurca.

Pentru a bloca ștergerea datoriilor pe hârtie, PNL propune 16 amendamente la proiectul L637/2026. Liberalii cer ca decizia să aparțină statului, nu datornicului, iar preluarea activelor să reprezinte ultima soluție, exclusiv la prețul pieței.

Ce prevede proiectul de lege L637/2026 depus de PSD la Senat

Inițiativa legislativă L637/2026, aflată în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, poartă semnăturile vicepremierului Marian Neacșu, ministrului Justiției Radu Marinescu și ale altor șapte parlamentari PSD. Proiectul are termen de adoptare tacită la Senat pe 23 decembrie 2026, iar Camera Deputaților este for decizional.

Documentul modifică și completează OUG nr. 60/2019, act normativ folosit anterior pentru stingerea datoriilor bugetare ale unor producători energetici precum fostul Complex Energetic Hunedoara sau CET Palas Constanța, precum și ale platformei COS Târgoviște.

Noul proiect extinde procedura asupra companiilor cu active funcționale industriale și introduce o nouă categorie de datorii eligibile: creanțele bugetare rezultate din finanțări, garanții, contragaranții și asigurări acordate în numele și în contul statului de instituții de credit sau alte entități mandatate prin lege, precum Exim Banca Românească.

Potrivit textului, la cererea companiei debitoare, creanțele se sting prin trecerea activelor funcționale în proprietatea publică a statului și în administrarea ministerului de resort. Garanțiile reale și ipotecile constituite în favoarea statului încetează de drept la semnarea procesului-verbal de predare-preluare și se radiază din cartea funciară fără alte formalități.

Entitatea la care se depune cererea constată stingerea datoriei în termen de 30 de zile, iar regulile se aplică imediat și procedurilor aflate deja în curs. Inițiatorii PSD susțin în expunerea de motive că modificările au doar caracter de clarificare și nu creează drepturi noi.

Beneficiarii potențiali și avertismentele Consiliului Concurenței

Potrivit analizelor publicate de Profit.ro, de prevederile legii ar putea beneficia trei mari datornici cu finanțări garantate de stat prin Exim Banca Românească:

Liberty Galați și subsidiara Liberty Tubular Products Galați , aflate în concordat preventiv, cu datorii garantate de circa 1,4 – 1,46 miliarde de lei. GSP Offshore , principala companie din grupul Grup Servicii Petroliere controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, aflată în insolvență din 2025, asupra căreia banca de stat deține o creanță garantată de aproape 1,4 miliarde de lei. Electrocentrale Craiova , companie energetică de stat aflată în insolvență, cu o creanță garantată de peste 257 de milioane de lei către Exim Banca Românească.

Proiectul a primit observații critice din partea instituțiilor avizatoare. Consiliul Concurenței a avertizat în avizul transmis Parlamentului că radierea automată a ipotecilor constituite în favoarea statului poate conduce la renunțarea nejustificată la garanții și la resurse publice. Instituția a cerut ca darea în plată să fie condiționată de testul creditorului privat și de o analiză ex-ante, care să arate dacă preluarea activelor este cel puțin la fel de avantajoasă pentru stat ca executarea silită sau insolvența.

La rândul său, Consiliul Economic și Social (CES) a semnalat că textul permite stingerea creanțelor exclusiv la cererea debitorilor, fără să reglementeze expres participarea și acordul entității mandatate să recupereze banii statului și fără să protejeze garanțiile concurente ale băncilor comerciale implicate.