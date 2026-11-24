După arestarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune în care este cercetat, liderul AUR și-a asumat rolul de purtător de mesaj pentru Călin Georgescu, denunțând un „dosar politic” pentru fostul candidat la prezidențiale.

AUR a potențat mișcarea „de eliberare” a lui Georgescu, organizând inclusiv proteste în Capitală, însă o parte dintre susținătorii fostului prezidențiabil au considerat că George Simion nu și-a dus demersul pro-Georgescu până la capăt, în contextul în care nu a mers cu ceilalți susținători să protesteze în fața Arestului Central.

Relația lui George Simion cu electoratul „georgist”

Contactat de Cotidianul.ro, consultantul politic Adrian Zăbavă afirmă că nu este convins că George Simion ar fi reușit deja să absoarbă decisiv electoratul lui Călin Georgescu.

Zăbavă estimează că o eventuală desprindere de fostul finalist din turul I al alegerilor din 2024 nu ar fi benefică acum.

„N-aș fi de acord cu această ultimă afirmație, în sensul în care, în cazul unei rupturi, nu știu dacă George Simion s-ar putea baza în continuare pe același electorat prezumtiv pe care-l vedem astăzi în sondaje.”, spune acesta.

Potrivit analistului, momentul unei separări nu a sosit și nici nu se întrevede clar, deoarece pe fond nu s-au produs schimbări decisive.

„După părerea mea, această posibilă, sau după părerea mea, n-a venit momentul acestei posibile rupturi și nici nu știm când aceasta va veni.”, afirmă consultantul.

Călin Georgescu, încă prea popular

În opinia sa, Călin Georgescu își păstrează vizibilitatea și încrederea în rândul susținătorilor, chiar și în pofida problemelor penale.

Acestea ar putea avea un efect de mobilizare a bazei sale, fiind speculate ca elemente de victimizare, spune Zăbavă, însă se arată prudent în privința unui potențial de creștere suplimentară peste limitele actuale.

„Călin Georgescu, în ciuda problemelor de natură penală, în ceea ce privește încrederea, vizibilitatea, în continuare stă cu siguranță extrem de bine.”, consideră el.

Echilibristica lui Simion

De cealaltă parte, analistul apreciază că George Simion nu pare să-l fi depășit încă pe Călin Georgescu în această zonă, cei doi împărțind în mare măsură același electorat.

O confruntare deschisă cu acesta ar fi riscantă pentru liderul AUR.

„Practic, ei împart același electorat, iar o schismă vizibilă, un război direct, să zicem așa, nu cred că s-ar lăsa fără repercusiuni asupra lui George Simion și a prezumtivului său scor electoral.”, este de părere consultantul politic.

Chiar dacă Georgescu are canale mai limitate de comunicare directă, din cauza situației juridice, un conflict ar putea fi întreținut prin intermediul unor purtători de mesaj secundari, cu efecte negative pentru Simion.

Taberele din interiorul AUR

Adrian Zăbavă semnalează existența a două tabere în interiorul AUR, definite în raport cu figura lui Georgescu: unii care ar prefera o distanțare sau privesc cu reticență această apropiere, iar alții care îl văd pe Călin Georgescu drept principalul reper politic al mișcării „suveraniste”.

Potrivit analistului, aceste tensiuni interne îl mențin pe George Simion într-o relație dificilă și incomodă, dar greu de evitat în etapa actuală. „Este o relație la care este obligatorie încă, după părerea mea, pentru George Simion.”

„Merge pe o sârmă foarte, foarte subțire George Simion în această perioadă.”, spune Zăbavă.

Calculul lui George Simion

Siutația pare să-i convină, într-o anumită măsură, lui George Simion, deoarece Călin Georgescu rămâne o sursă de imagine și validare electorală, dar este în același limitat în acțiuni din cauza problemelor din justiție.

„Dacă e să privim în perspectivă, fără doar și poate obiectivul prezumtiv al lui George Simion ar fi ca domnul Georgescu să fie în imposibilitatea de a candida sau de a influența decisiv prin propria sa prezență alegerile, fie din 2028, fie din 2030.

Dar, în același timp, relația sa cu el sau percepția asupra imaginii lui George Simion în relație cu Călin Georgescu să rămână una în niște limite normale pentru ca niciun alt competitor în această zonă politică, chiar atins el de mâna lui Călin Georgescu să nu rivalizeze cu George Simion. ”

Ce ar schimba o eventuală condamnare a lui Georgescu

Întrebat dacă o eventuală condamnare cu executare a lui Călin Georgescu ar modifica dinamica dintre cei doi și raportul de forțe electoral din zona naționalistă, consultantul afirmă că este greu de anticipat un asemenea scenariu.

„Greu de spus, greu de anticipat ce ar însemna o condamnare definitivă a lui Călin Georgescu, pentru că nu ne dăm seama de consecințele politice și electorale”

În analiza sa, rămâne deschisă întrebarea dacă o condamnare definitivă ar estompa fenomenul Călin Georgescu, scoțându-l treptat din prim-planul spațiului public, sau dacă, dimpotrivă, ar accentua sentimentul de victimizare chiar și din detenție, păstrându-i influența prin intermediari sau prin discuții privind posibile succesiuni ori alianțe.