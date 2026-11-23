Sute de străini – mulți dintre ei ruși – au profitat în ultimii ani de procesul de repatriere de la București pentru a obține pașapoarte românești autentice prin intermediul certificatelor de cetățenie falsificate.

În timp ce Ucraina se lupta pentru supraviețuirea sa, sistemul de pașapoarte al României le-a oferit rușilor, nestingherit, ceea ce sancțiunile occidentale ar fi trebuit să le interzică: acces nerestricționat în Europa.

Beneficiile unui pașaport românesc

În septembrie și octombrie, procurorii au pus sub acuzare cel puțin șaisprezece cetățeni ruși, susținând că au folosit certificate de cetățenie românească falsificate pentru a obține documente oficiale.

Unii dintre ei sunt acuzați în lipsă, deoarece se află în afara țării.

În ultimii doi ani, România a înăsprit controalele privind eliberarea documentelor de identitate.

Cu toate acestea, pașapoartele aflate deja în circulație, chiar și cele revocate, pot fi folosite în continuare pentru anumite operațiuni, cum ar fi deschiderea de conturi bancare în UE, spun experții.

Un pașaport românesc vine cu cetățenia UE — și dreptul de a trăi, munci și călători fără viză pe continent și în afara acestuia.

Aceste înregistrări de identitate suspecte sunt acum contestate în instanță în procese civile, în timp ce organele de drept desfășoară simultan o anchetă penală amplă pentru a descoperi grupurile organizate din spatele schemei frauduloase de documente.

55 de ruși deveniți români peste noapte

Jurnaliștii de la Kiev Independent și redacțiile partenere din cinci țări au analizat dosarele instanțelor civile a 55 de persoane care, potrivit autorităților române, au obținut certificate de naștere românești autentice folosind documente falsificate.

Peste 30 dintre acestea s-au dovedit a fi cetățeni ruși.

Cel puțin o parte dintre ele, a constatat această anchetă, au obținut ulterior pașapoarte românești.

Pentru cetățenii ruși care nu au beneficiat niciodată de călătorii fără vize în Europa — și care au fost afectați de noi restricții privind vizele după începerea invaziei la scară largă — pașapoartele românești au oferit o modalitate de a evita sancțiunile și de a accesa privilegiile UE.

Pentru a obține aceste documente valoroase, unii ruși s-au prefăcut chiar a fi ucraineni.

Ruși cu pașapoarte ucrainene

Ancheta jurnaliștilor a descoperit opt ​​cazuri în care cetățeni ruși au folosit pașapoarte ucrainene dubioase și certificate de cetățenie românească false pentru a obține documente de identitate românești autentice în 2023 și 2024 — în timpul războiului de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei.

Printre rușii care s-au dat drept ucraineni în drumul lor spre pașapoarte UE, Kyiv Independent a identificat un membru al unui clan puternic din Cecenia, pe atunci șeful unui producător de explozibili deținut de statul rus și un bărbat care are legături cu crima organizată.

Cum au obținut cetățenia

Schemele frauduloase de obținere a pașapoartelor românești exploatează o cale legală legitimă către cetățenie.

România oferă repatriere descendenților persoanelor care și-au pierdut cetățenia împotriva voinței lor.

Majoritatea locuiau în regiunile pe care țara le-a pierdut în 1940 și care fac acum parte din Moldova și Ucraina.

Dacă o persoană își poate dovedi legătura familială cu aceste ținuturi pierdute, are dreptul la un certificat de cetățenie românească.

Frauda constă în documentele folosite pentru a revendica acest drept.

Astfel de scheme încep de obicei cu un document genealogic falsificat, probabil emis într-o țară terță, care leagă solicitantul de strămoși din fostele teritorii românești.

Constatările anterioare ale procurorilor români au arătat că ruși, ucraineni și moldoveni au folosit documente genealogice falsificate pentru a obține certificate autentice de cetățenie românească.

În cazuri mai recente, spun procurorii, certificatele de cetățenie în sine au fost falsificate. Această scurtătură poate scurta procesul de solicitare ani de zile și, în mod crucial, ocolește verificările antecedentelor penale.

Escrocii folosesc apoi certificatul de cetățenie falsificat pentru a obține o serie de documente de identitate românești autentice: un certificat de naștere transcris în registrul de stare civilă românesc, o carte de identitate și un pașaport.

Rețelele frauduloase se bazează pe intermediari și funcționari români și ar putea opera în spatele unei fețe publice aparent legitime: agenții private de migrație, ale căror reclame au inundat rețelele de socializare rusești de la invazia la scară largă a Ucrainei și de la înăsprirea regulilor privind vizele UE pentru cetățenii ruși.

Potrivit unui avocat român care a reprezentat clienți în zeci de cazuri de anulare a căsătoriei în România, schema de cetățenie falsă poate costa între aproximativ 50.000 și 70.000 de euro (55.000 – 77.000 de dolari) de persoană. Avocatul a vorbit cu Le Monde sub condiția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.

Mairbek Abdulazizov, apropiat al lui Kadîrov, care are legături cu crima organizată

Opt cetățeni ruși, inclusiv un director executiv din industria apărării sancționat și un bărbat legat de crima organizată, au obținut documente românești folosind acte de identitate ucrainene dubioase.

Acțiunile de anulare intentate de autoritățile române enumeră data și locul nașterii fiecărei persoane, precum și numele părinților acestora, detalii care au ajutat Kiev Independent să le identifice.

Unul dintre ei este Mairbek Abdulazizov, membru al unei familii apropiate de regimul dictatorului cecen Ramzan Kadîrov, liderul militar care s-a autointitulat „soldatul lui Putin”.

Forțele lui Kadîrov au luptat în invazia rusească din Ucraina iar procurorii ucraineni au adus multiple acuzații de crime de război împotriva lui Kadîrov și a luptătorilor săi.

În Cecenia, Mairbek Abdulazizov îl consiliază pe directorul Fondului Regional de Asigurări Obligatorii de Sănătate. Acesta este chiar fratele său, Denilbek Abdulazizov, care conduce fondul din 2007, când Kadîrov a venit oficial la putere.

Fondul controlează banii pentru sistemul de sănătate finanțat de stat în Cecenia și, potrivit publicației rusești Novaia Gazeta , servește drept canal pentru fluxuri financiare în regiune.

În 2024, Kadîrov i-a acordat lui Mairbek Abdulazizov Ordinul Kadîrov, cea mai înaltă distincție de stat a Ceceniei.

Dmitri Rudenko, împlicat în industria de apărare rusească

Un alt rus menționat în dosarele românești este Dmitrii Rudenko, care a petrecut mai bine de un deceniu în industria de apărare a Moscovei.

Până în aprilie 2025, el a condus Biroul de Proiectare și Tehnologie Specială Tekhnolog, deținut de stat, care dezvoltă explozibili pentru muniția tancurilor și sistemele de rachete rusești.

În octombrie 2026, UE a adăugat biroul pe lista sa de sancțiuni, invocând rolul său în complexul militar-industrial al Rusiei. Ucraina a sancționat atât biroul, cât și pe Rudenko în 2023.

Procedurile judiciare contestă nu doar înregistrările românești ale lui Rudenko, ci și cele ale fostei sale soții și copiilor.

În timp ce Rudenko lucra în industria de apărare a Rusiei, familia sa pare să-și fi construit o viață în Europa – în ciuda retoricii anti-occidentale a Rusiei, aceasta este o trăsătură comună a multor familii rusești bogate, legate de efortul de război al țării.

El a călătorit în Franța în repetate rânduri din 2022 și a transferat cel puțin 700.000 de euro în străinătate, au relatat presa rusă, citând anchetatori.

Poziția lui Rudenko în Rusia a devenit, de asemenea, precară. În februarie 2025, a fost arestat sub acuzația de delapidare și spălare de bani. Nu au fost făcute publice alte detalii despre cazul său.

Nume din lumea interlopă rusească

Un alt nume din dosare indică lumea interlopă a Rusiei. Nurutdin Dadaev, un cetățean rus din Daghestan , a ajuns pe lista de sancțiuni a Ucrainei în 2021, împreună cu fratele său. Presa ucraineană a relatat că lista viza așa-numiții „hoți în lege”, elitele lumii criminale post-sovietice. Rusia însăși îl semnalase deja pe Dadaev: în 2020, organismul său de supraveghere a criminalității financiare l-a adăugat pe lista sa de teroriști și extremiști.

Un alt rus care a apărut în dosare este Islam Gadjiev, din Mahacikala, capitala Daghestanului. Un bărbat cu acest nume a fost menționat în presa rusă din cauza neplății impozitelor pe proprietate.

Celelalte patru nume aparțin unor oameni de afaceri ruși: Beslan Magomadov, fost director regional la operatorul de telefonie mobilă VimpelCom; Aleksandr Efimov, angajat al unei firme de investiții; Aleksei Bogachev, care a condus aproximativ o duzină de companii în Samara; și Shamil Musaev, proprietarul unei companii comerciale și de transport din Daghestan. Musaev împarte o adresă într-un sat mic din România cu Nurutdin Dadaev.

Dosarele instanței române arată că acești bărbați au folosit certificate de naștere rusești discutabile și certificate de cetățenie românească false în încercarea lor de a obține un pașaport UE.

Dar mai ascund și o surpriză: acești opt cetățeni ruși și-au depus actele ca ucraineni.