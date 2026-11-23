„Pentru că și-au dat seama… De ce a făcut-o PSD-ul? Curtea de Apel este o organizație locală a PSD. De ce a făcut asta PSD-ul? […] Pentru că, dacă îl mai țineau în continuare în arest, procentele lui Georgescu, și așa mari, se duceau spre cer, spre Dumnezeu. Și atunci au zis: „Domnule, măcar îl trimitem acasă în domiciliu obligatoriu, pentru că nu se mai duc ăștia care tot strigă de zile și săptămâni, zi și noapte, în fața Arestului Central”. N-o să se mai ducă în Mogoșoaia la vila cu etaj a domnului Georgescu, decât eventual să îi cânte Plugușorul. N-o să se ducă să strige acolo „Eliberați-l pe Georgescu!”, când își bea omul cafeluța acasă, îl și deranjează. Ăsta este motivul pentru care, totuși, l-au trimis acasă, în continuare PSD-ul considerându-l un adversar, poate cel mai periculos, pe Georgescu”, a declarat Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție la Digi24, notează Libertatea.

CTP, despre discursul lui Călin Georgescu

Jurnalistul a analizat și discursul pe care l-a avut Georgescu în momentul în care a fost eliberat din Arestul Central al Poliției Capitalei.

„Călin Georgescu n-a zis nimic de Bolojan, de Grindeanu, de Neacșu, de Nicușor Dan. N-a zis nimic, n-a pronunțat niciun nume. N-a vorbit de politica guvernului, de economie, de apărare, de ruși, de Ucraina, de nimic. Discursul lui acum s-a epurat. Discursul sugerează pe toate căile că el, Călin Georgescu, este noul sau vechiul Iisus venit pe pământ a doua oară. Nici mai mult, nici mai puțin (…) La asta vrea să se ducă mintea oamenilor acest Georgescu, deci o nouă metodă de a se identifica cu Iisus”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Călin Georgescu, în arest la domiciliu

Luni, 23 noiembrie 2026, Călin Georgescu a fost eliberat din Arestul Central al Poliției Capitalei, printr-o decizie a Curții de Apel București.

Soluția CAB este definitivă.

Practic, judecătorii CAB au menținut soluția Tribunalului București care a decis aceeași măsură. Hotărârea Tribunalului București a fost însă atacată de DIICOT.