Prima Pagină este o nouă emisiune prezentată de Prima News și Cotidianul.ro, care debutează luni, 23 noiembrie, de la ora 18. Timp de două ore, emisiunea aduce subiectele momentului, dezbătute cu invitații momentului. Emisiunea va fi moderată de Alina Manolache, redactor-șef Cotidianul.

Emisiunea Prima Pagină, by Cotidianul va fi live în fiecare luni și miercuri între orele 18 și 20, pe Prima News.

Noua producție își propune să pună în practică misiunea Cotidianul, începută odată cu apariția ziarului Cotidianul în 1991: aceea de a informa corect, de a explica faptele și de a aduce în spațiul public perspective diverse, bazate pe respect față de adevăr și față de cititori. Platforma Cotidianul.ro a fost concepută drept un spațiu al dialogului și al gândirii critice, într-o lume tot mai dominată de zgomot și polarizare.

Jurnaliștii Cotidianul dezbat subiectele cele mai importante ale zilei

În prima oră a ediției inaugurale de luni, Cotidianul va dezbate subiectele momentului într-o formulă largă. Alina Manolache va fi împreună cu senior editorii Elena Crângașu, Rareș Mereuță, Teodor Bobei și Rami Cristescu de la ora 18. Aceștia vor discuta despre cele mai importante subiecte ale zilei, de la secretomania inutilă din guvern, la cum a reușit un consilier local al PNL să aducă bani de la primăria la care lucrează pentru propria firmă și despre temerile președintelui Nicușor Dan pentru 2028.

Totodată, jurnaliștii Cotidianul vor discuta și despre impozitul progresiv și posibilitatea introducerii sale în România, despre declarațiile lui Theodor Stolojan făcute într-un interviu pentru Cotidianul, dar și despre motivele pentru care pare că niciodată România nu are bani la buget.

Cristian Pîrvulescu, în direct pe Prima News de la ora 19

În a doua oră a emisiunii, invitatul Alinei Manolache este politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA. Acesta va analiza viitorul personajelor cele mai importante ale politicii românești. Politologul va analiza șansele de revenire ale lui Nicușor Dan, după scăderea din sondaje, va vorbi despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să candideze în 2030, dar va discuta și despre o întrebare tot mai des adresată în spațiul public: cine conduce PSD.

Discuția cu politologul Pîrvulescu va trece și oceanul, într-o discuție despre victoria pe linie a democraților în SUA și cum aceasta poate influența situația războiului din Ucraina, dar și raportul României la partenerul strategic.