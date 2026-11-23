Banca Națională a României avertizează că inflația va crește din nou în ultimele luni ale anului 2026. Estimările arată că rata inflației va ajunge la 7,4% în decembrie, după ce banca centrală a revizuit de mai multe ori în sus prognozele. Principalul motiv îl reprezintă scumpirea energiei, care continuă să pună presiune asupra prețurilor din economie.

Anunțul a fost făcut luni, 23 noiembrie, de viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, în cadrul celei de-a VII-a ediții a conferinței ROINVEST. Oficialul a explicat că majorările de prețuri la produsele energetice au determinat banca centrală să își modifice repetat estimările pentru acest an.

„Ne aşteptăm la o reintensificare a inflaţiei pe final de an, până la 7,4%”, a declarat Cosmin Marinescu.

Inflația ar putea scădea în 2027, dar prețurile vor rămâne ridicate

Potrivit estimărilor BNR, rata inflației ar urma să coboare treptat în 2027 și să ajungă la 3,7% la sfârșitul anului viitor. Această evoluție ar însemna o încetinire a ritmului scumpirilor, nu o revenire a prețurilor la nivelurile anterioare. Cu alte cuvinte, românii ar putea continua să plătească mai mult pentru produse și servicii, chiar dacă majorările vor deveni mai mici.

Noua prognoză reprezintă o deteriorare față de estimările anterioare. În august, BNR anticipa o inflație de 6,1% pentru finalul anului 2026 și de 3,4% pentru sfârșitul lui 2027. Viceguvernatorul a explicat că România trebuie să reducă inflația fără să afecteze perspectivele de redresare economică.

În opinia sa, una dintre principalele provocări este găsirea unui echilibru între stabilitatea prețurilor și reluarea unei creșteri economice sustenabile, în condițiile în care riscurile de recesiune nu au dispărut.

România, printre țările cu cele mai mari probleme privind inflația

Cosmin Marinescu a prezentat și o comparație între România și alte state din regiune, pentru a arăta dificultățile pe care le-a întâmpinat țara noastră în controlarea creșterii prețurilor.

În cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, România a înregistrat 12 ani în care rata inflației a depășit ținta stabilită. Situația a fost diferită în alte țări din Europa Centrală și de Est. Cehia a depășit ținta în cinci ani, Polonia în șase ani, iar Ungaria în zece ani. Datele arată că România a avut dificultăți mai mari în menținerea stabilității prețurilor, comparativ cu economiile din regiune.

BNR atrage atenția asupra deficitelor bugetare

Viceguvernatorul BNR a avertizat că politica monetară nu poate rezolva singură problema inflației. Acesta a indicat și responsabilitatea politicilor fiscal-bugetare, în special a deficitelor publice ridicate și repetate.

Potrivit oficialului, dezechilibrele bugetare contribuie la menținerea unei inflații ridicate și afectează puterea de cumpărare a populației. Marinescu a subliniat că România are nevoie atât de disciplină bugetară, cât și de măsuri care să susțină economia pe termen lung.