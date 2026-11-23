O bombă de aviație de 50 de kilograme, rămasă neexplodată, a fost descoperită în municipiul Iași, în timpul unor lucrări de săpătură. Muniția este de proveniență germană, iar la fața locului a intervenit echipa pirotehnică a ISU Iași.

Descoperirea a fost făcută pe strada Aurel Vlaicu, unde se desfășurau lucrări de excavare. Echipa pirotehnică a ISU Iași a fost chemată pentru a verifica zona și a identifica obiectul.

Specialiștii au cercetat o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și au desfășurat operațiuni de asanare a terenului. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că este vorba despre o bombă de aviație exploziv-brizantă, de fabricație germană, potrivit Agerpres.

Reprezentanții ISU Iași atrag atenția că muniția rămasă din timpul conflictelor armate poate provoca accidente grave, chiar și după mai multe decenii.

„Descoperirea evidenţiază pericolul pe care îl reprezintă muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, chiar şi după trecerea mai multor decenii. Aceste elemente pot prezenta un risc major pentru viaţa şi integritatea persoanelor, în special atunci când sunt descoperite în timpul lucrărilor de construcţii, excavare sau amenajare a terenurilor”, transmite ISU Iaşi.

Avertismentul autorităților pentru cei care găsesc muniție neexplodată

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa, a explicat că muniția neexplodată rămâne periculoasă chiar și după zeci de ani. Acesta le recomandă persoanelor care descoperă obiecte ce ar putea fi muniție să nu le manipuleze și să anunțe imediat autoritățile.

„Manipularea necorespunzătoare poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave. ISU Iaşi recomandă tuturor persoanelor care desfăşoară lucrări de săpătură, construcţii sau amenajări de teren să manifeste maximă prudenţă şi să anunţe imediat autorităţile în cazul descoperirii unor obiecte care ar putea reprezenta muniţie neexplodată”, a precizat Georgică Onofreiasa.