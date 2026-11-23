Programul Rabla ar urma să beneficieze de un buget mai mare în 2027, după ce anul acesta a primit 300 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Mediului, Natalia Intotero, care vrea ca finanțarea să încurajeze cumpărarea mașinilor produse în România și în alte state ale Uniunii Europene. Oficialul consideră că și instituțiile publice ar trebui să folosească mai multe autoturisme fabricate în țară.

Natalia Intotero a prezentat planurile pentru Programul Rabla din 2027 în cadrul unei dezbateri organizate luni, la Pitești, cu tema „Viitorul uzinei Dacia Mioveni”.

Ministrul a explicat că, spre deosebire de anul acesta, când beneficiarii au putut cumpăra prin program mașini fabricate oriunde în lume, autoritățile vor să acorde o atenție mai mare producătorilor europeni.

„Faţă de anul 2026, când a fost o deschidere către piaţa internaţională, când pe baza ecotichetelor, cei care şi-au dorit să beneficieze de programul Rabla şi-au putut achiziţiona autoturisme din întreaga lume, noi dorim ca pentru anul 2027 să avem un buget mai mare şi de asemenea, să avem o atenţie în primul rând ancorată asupra ţărilor din UE şi respectiv, România, pentru că sunt state membre ale UE”, a declarat Natalia Intotero.

Bugetul Rabla, mult mai mic decât în anii precedenți

Ministrul Mediului a criticat reducerea finanțării Programului Rabla în ultimii doi ani, pe care o pune pe seama lipsei de interes a guvernelor. În 2025, programul a avut un buget de 200 de milioane de lei, iar în 2026 alocarea a crescut la 300 de milioane de lei.

Natalia Intotero susține că programul ar trebui să contribuie și la susținerea industriei auto românești. În acest context, oficialul a transmis că instituțiile statului ar trebui să cumpere mai multe mașini produse în România, după modelul altor țări europene.

„Prioritatea mea ca ministru, şi nu doar a mea, este aceea de a acorda atenţie acestui program şi ne propunem un buget, în primul rând mai mare pentru anul 2027 şi, de asemenea, condiţii de eligibilitate pentru autoturismele produse în UE, cu precădere pentru ceea ce se poate face în România. Cred că, înainte de toate, trebuie să ne bucurăm şi să fim mândri de ceea ce se realizează în România, produse de calitate, produse de care ar trebui să beneficieze toate instituţiile statului, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări din UE”, a declarat Natalia Intotero.

Dezbaterea de la Pitești a fost organizată de Blocul Național Sindical, Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia. Printre participanți s-au numărat vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, deputata Simona Bucura Oprescu și secretarul de stat Laurențiu Gâdei.