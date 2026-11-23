Alertă dată inclusiv prin numărul de urgență

Potrivit agenției Reuters, care citează informații publicate de cotidianul german Bild și date furnizate de poliția din orașul Freiburg, aproximativ 450 de unități de învățământ din Germania au primit mesaje de amenințare în cursul dimineții de luni.

Poliția din Freiburg a confirmat că autoritățile au aflat de amenințări pe mai multe căi, printre care și numărul de urgență.

„Potrivit informațiilor actuale, amenințările au fost trimise prin e-mail la peste 450 de școli din toată țara”, se arată în comunicatul instituției.

Expeditorul nu a fost deocamdată descoperit, iar autoritățile germane fac verificări pentru a lămuri împrejurările în care au fost trimise mesajele.

Același text, primit de toate școlile

Conținutul e-mailurilor este identic în toate cazurile, potrivit poliției. O anchetă pentru tulburarea ordinii publice prin amenințarea cu infracțiuni a fost deschisă de polițiștii din Turingia.

Pentru moment, anchetatorii nu tratează amenințările ca fiind serioase.

Recomandarea de a nu evacua clădirile

Școlile nu ar trebui evacuate, a fost recomandarea poliției din Turingia. Cu toate acestea, câteva unități și-au trimis elevii acasă încă de la primele ore, a precizat un purtător de cuvânt al instituției. Spre școlile respective au plecat echipaje de patrulare.

Cursuri oprite în alte două landuri

Ministerele de interne și ale educației din Saxonia Inferioară și din Schleswig-Holstein au semnalat, la rândul lor, amenințări cu bombă îndreptate spre mai multe școli. Câte unități au fost vizate nu s-a comunicat până acum.

Ca măsură de precauție, unele școli din Schleswig-Holstein au suspendat orele, în timp ce din altele elevii și profesorii au ieșit pentru o vreme.

Fiecare amenințare primită trebuie raportată poliției, împreună cu o plângere penală, aceasta fiind indicația transmisă școlilor.

Val de mesaje și în Danemarca

Presa a relatat că, luni, numeroase școli daneze au fost și ele vizate de amenințări trimise tot prin e-mail. Până la prânz, sesizări de acest fel ajunseseră la poliție în zece districte, din totalul de douăsprezece câte are țara. Poliția daneză a confirmat că a deschis investigații în legătură cu aceste e-mailuri.

Autoritățile de la Copenhaga nu consideră credibile mesajele, după evaluarea făcută până acum, și susțin că situația nu justifică îngrijorarea.

„În prezent, nu este de părere poliția că amenințările sunt credibile, dar acestea provoacă, în mod firesc, nesiguranță la nivel local în școli”, au declarat polițiștii danezi, citați de Reuters.

Totodată, poliția a transmis că școlile nu trebuie evacuate și că nu se impun măsuri speciale de securitate. Pentru gestionarea situației, autoritățile țin legătura cu mai multe școli și administrații locale.

Peste 8.000 de alerte false într-o lună

Ce s-a întâmplat în Germania și Danemarca se înscrie într-o serie mai largă de amenințări cu bombă și atacuri cibernetice.

În ultimele săptămâni, acestea au lovit, în mai multe state europene, școli, aeroporturi, companii aeriene, supermarketuri, bănci de sânge și instituții media.

În aproximativ o lună, instituțiile și companiile din Europa au fost ținta a peste 8.000 de amenințări false cu bombă.

Italia, Marea Britanie și Irlanda se numără printre statele cele mai afectate. Din cauza mesajelor, au avut loc evacuări, orele au fost întrerupte în unele școli, iar o parte dintre zboruri au fost redirecționate sau anulate.

Pe 11 noiembrie, în jur de 6.300 de școli italiene au fost vizate prin e-mail, iar multe școli din Italia au fost evacuate în cursul acestei luni.

Cam în aceeași perioadă, poliția a semnalat amenințări împotriva a circa 1.000 de școli din Scoția și a 300 din Irlanda de Nord.

Originea mesajelor, încă neclară

Anchetatorii vor să afle dacă valurile succesive de mesaje provin din aceeași sursă. Mai mulți oficiali europeni au avansat ipoteza unei ingerințe externe, însă până acum nu s-a stabilit public că un stat sau o organizație ar purta răspunderea pentru întreaga campanie.

Investigațiile continuă, iar episoadele din Germania și Danemarca se adaugă unei serii de alerte care au tulburat funcționarea instituțiilor publice și private de pe continent.