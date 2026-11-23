Organizația Națiunilor Unite cere o anchetă independentă după ce două nave rusești au fost atacate cu drone maritime în apropierea orașului Benghazi, din Libia. Atacurile au avut loc duminică, 22 noiembrie, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat luni că forțele sale sunt responsabile. Liderul de la Kiev susține că una dintre navele militare rusești a fost scufundată.

ONU și-a exprimat îngrijorarea față de aceste incidente și a solicitat clarificarea urgentă a circumstanțelor în care s-au produs atacurile. Reprezentanții organizației au insistat asupra respectării suveranității Libiei și au avertizat asupra riscului extinderii conflictului ruso-ucrainean în nordul Africii, potrivit News.ro, care citează AFP.

Zelenski confirmă atacurile asupra navelor rusești

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că militarii ucraineni au folosit șapte drone maritime fabricate în Ucraina pentru a lovi două nave rusești aflate în apropierea coastelor libiene. Potrivit liderului ucrainean, corveta rusească Merkury, intrată în serviciu în 2023, a fost scufundată în urma operațiunii. Zelenski a susținut că în timpul atacului a fost distrus și un elicopter militar rusesc Ka-27.

A doua țintă a fost cargoul MV Angara, despre care autoritățile de la Kiev afirmă că era utilizat de Rusia pentru transportul armamentului. Nava a fost lovită, potrivit declarațiilor președintelui ucrainean. Serviciul de Securitate al Ucrainei, care a participat la operațiune, consideră că cele două nave reprezentau ținte militare legitime deoarece contribuiau la capacitatea Rusiei de a continua războiul.

Explozii în portul Benghazi. Mai mulți marinari au fost răniți

Autoritățile din estul Libiei au anunțat inițial că o explozie s-a produs la bordul unei nave rusești ancorate în baza navală din Benghazi. Primele informații indicau posibilitatea unui atac cu drone.

La câteva ore distanță, o altă navă comercială a fost atacată în largul orașului. Ministerul Sănătății din estul Libiei a confirmat că membri ai echipajului au fost răniți și au primit îngrijiri medicale, fără să precizeze numărul acestora.

Autoritățile locale au transmis că incendiul izbucnit în urma primei explozii a fost stins, iar instalațiile portuare și depozitele nu au suferit distrugeri majore. Activitatea portului a continuat, în timp ce anchetatorii au început verificările în colaborare cu reprezentanții ruși.

Libia avertizează că nu vrea să devină un nou front de război

Atacurile au provocat reacții și din partea autorităților libiene. Guvernul de la Benghazi a subliniat că țara nu participă la războiul dintre Rusia și Ucraina.

La rândul său, executivul de la Tripoli, recunoscut de ONU, a respins folosirea teritoriului și a porturilor libiene pentru operațiuni militare care ar putea pune în pericol securitatea națională.

Libia traversează o perioadă îndelungată de instabilitate politică, începută după înlăturarea de la putere a lui Muammar Gaddafi, în 2011. Țara rămâne împărțită între două administrații rivale, una la Tripoli și cealaltă la Benghazi.