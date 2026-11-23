Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după criticile acestuia privind reforma administrativă propusă de social-democrați. Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că și-a schimbat de mai multe ori poziția față de reorganizarea administrației locale, dar l-a invitat să contribuie la proiect. Liderul PSD a anunțat și că va începe o serie de întâlniri cu primarii și cetățenii. Prima este programată marți, la Suceava.

După ședința Biroului Permanent Național al PSD, Sorin Grindeanu a prezentat următoarele etape ale reformei administrative. Prima dintre acestea presupune comasarea voluntară a localităților mici, iar proiectul se află deja în transparență decizională. Liderul social-democrat a precizat că reprezentanții partidului vor merge în mai multe județe pentru a discuta propunerile cu autoritățile locale și cu cetățenii.

„Vom face această reformă împreună cu cetățenii, și nu împotriva lor”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut că inițiativa PSD reprezintă o veste proastă pentru politicienii care, în opinia sa, nu au făcut decât să simuleze reforma administrației.

Grindeanu i-a răspuns și lui Ilie Bolojan, după ce președintele PNL a afirmat că proiectul social-democraților „a fost demarat în mod neserios”.

„Timp de un an și jumătate am văzut că domnul Bolojan este total debusolat și se încurcă narative. Ba nu e bună reforma, ba e necesară, ba apoi vine și el cu un proiect, când vede că lucrurile se mișcă”, a spus președintele PSD.

Grindeanu i-a transmis lui Bolojan că poate participa la elaborarea reformei. Potrivit acestuia, reorganizarea administrației nu ar trebui să devină un nou motiv de conflict politic. Liderul PSD consideră că actuala organizare administrativă, care datează din 1968, trebuie adaptată la nevoile României din prezent.

Impozite reduse la jumătate și milioane de lei pentru localitățile care acceptă comasarea

Sorin Grindeanu a prezentat și avantajele financiare prevăzute în proiect pentru comunitățile care decid să se unească voluntar. Potrivit propunerii, locuitorii acestora ar urma să plătească impozite pe case și terenuri reduse cu 50%, timp de cinci ani. În plus, fiecare localitate beneficiară ar putea primi cel puțin patru milioane de lei pentru investiții.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze, precum și pentru școli și dispensare. Comunitățile care vor ajunge, în urma comasării, la cel puțin 2.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare. Grindeanu a insistat că reforma nu presupune dispariția localităților, ci unificarea administrațiilor acestora.

„Vreau să fiu foarte clar: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne în mod evident”, a explicat liderul PSD.

Acesta a dat asigurări că documentele de identitate ale cetățenilor vor rămâne valabile, iar investițiile deja începute vor continua. Totodată, serviciile publice ar urma să devină mai accesibile.

Președintele PSD a susținut că reorganizarea trebuie realizată cu acordul comunităților locale, nu impusă de la București. Scopul declarat al proiectului este reducerea fragmentării administrative și crearea unor primării cu resurse mai mari pentru investiții și servicii publice.