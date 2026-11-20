Ministerul Dezvoltării a lansat vineri, 20 noiembrie, în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență care permite comasarea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor. Autoritățile promit investiții de 4 miliarde de lei și reducerea la jumătate a impozitelor pe locuințe și terenuri, timp de cinci ani, pentru cetățenii din localitățile care acceptă reorganizarea.

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a explicat că măsura reprezintă prima etapă a unei reforme administrative mai ample. Obiectivul este reducerea cheltuielilor de funcționare ale primăriilor și îmbunătățirea serviciilor publice.

Potrivit ministrului, România are în prezent 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori. Acestea depind în proporție de peste 80% de fondurile primite de la bugetul de stat. Aproape 480.000 de români trăiesc în aceste comunități.

Ce spune ministrul despre comasarea primăriilor

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administrația României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii. Decizia rămâne la cetățeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziție 4 miliarde de lei pentru investiții și reduce la jumătate impozitul pe locuințe și terenuri timp de 5 ani”, a precizat ministrul dezvoltării.

Patru miliarde de lei pentru localitățile care se unesc

Una dintre principalele măsuri prevăzute de proiect este lansarea programului START Reforma Administrativă, cu un buget total de 4 miliarde de lei. Fiecare localitate care participă la comasarea voluntară ar urma să beneficieze de cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții, în condițiile stabilite prin program.

Banii vor putea fi folosiți pentru modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, introducerea gazelor naturale, renovarea școlilor și dispensarelor, dar și pentru digitalizarea serviciilor publice.

Prioritate la finanțare vor avea comunele care, în urma unirii, ajung la cel puțin 2.500 de locuitori. În plus, locuitorii noilor unități administrativ-teritoriale vor beneficia de o reducere de 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri, timp de cinci ani. Diferența va fi acoperită de stat, astfel încât bugetele locale să nu piardă aceste venituri.

Cum se va face comasarea primăriilor

Potrivit proiectului, două sau mai multe comune, orașe ori municipii învecinate, aflate în același județ, vor putea decide să formeze o singură unitate administrativ-teritorială. Procedura presupune adoptarea unor hotărâri de către consiliile locale, cu majoritate absolută, urmată de organizarea referendumurilor prin care cetățenii își exprimă acordul.

După validarea referendumurilor, documentația va fi transmisă Ministerului Dezvoltării. Instituția va avea la dispoziție 30 de zile pentru elaborarea proiectului de lege privind reorganizarea, care va ajunge ulterior în Parlament. Noua unitate administrativ-teritorială va avea, ca regulă, sediul în localitatea cu cele mai mari venituri proprii pe locuitor.

Ce se întâmplă cu angajații și documentele cetățenilor

Ministerul susține că reorganizarea nu va presupune dispariția localităților, ci unirea administrațiilor acestora. În fostele sedii administrative vor funcționa puncte locale de lucru, unde cetățenii vor putea solicita certificate, adeverințe și alte documente. Angajații primăriilor comasate vor fi preluați de noua administrație, cu păstrarea statutului juridic. Proiectul permite însă reorganizarea personalului după primul an de funcționare a noilor autorități. Cetățenii nu vor fi obligați să își schimbe imediat cărțile de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare. Acestea își vor păstra valabilitatea, iar actualizarea documentelor se va face gratuit.

Primele referendumuri, programate pentru 2027

Calendarul prezentat de Ministerul Dezvoltării prevede organizarea primelor referendumuri locale în 2027, an în care ar urma să înceapă și finanțarea investițiilor prin programul START. La alegerile locale din 2028, noile unități administrativ-teritoriale ar urma să își aleagă primarii și consiliile locale. Reducerea impozitelor pentru cetățenii din localitățile comasate ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2029.

Deocamdată, ordonanța se află în consultare publică. Măsurile propuse vor putea fi aplicate numai după adoptarea și intrarea în vigoare a cadrului legal.