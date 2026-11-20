Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului și lider USR, lansează acuzații dure la adresa PSD și a Agenției Naționale de Integritate (ANI), după ce Radu Miruță a fost declarat incompatibil. Aceasta susține că instituția este folosită pentru a-i elimina din funcții pe reprezentanții USR și acuză o presupusă vânătoare politică.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Buzoianu afirmă că PSD ar folosi instituțiile statului împotriva adversarilor politici. Ea invocă atât cazul lui Radu Miruță, cât și situația lui Dominic Fritz, care și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei în urma modificării legislației privind integritatea.

„PSD și-a pus poliția politică pe noi, un partid de incompatibili cu pesedismul și cu hoția”, a scris Diana Buzoianu.

Fosta ministră susține că modificările legislative care au dus la încetarea mandatului lui Dominic Fritz au fost făcute pentru a-l îndepărta din funcție. În cazul lui Radu Miruță, aceasta consideră că acuzațiile ANI sunt nejustificate.

Diana Buzoianu acuză ANI că selectează dosarele USR

În mesajul său, Buzoianu critică activitatea Agenției Naționale de Integritate și susține că instituția soluționează foarte puține dosare, dar acordă o atenție deosebită cazurilor care îi vizează pe reprezentanții USR.

Potrivit cifrelor invocate de aceasta, în trimestrul al doilea al anului, inspectorii ANI aveau în lucru 3.387 de dosare, dintre care 33 au primit o soluție.

Fosta ministră susține că aceste date ridică semne de întrebare cu privire la prioritățile instituției. Ea acuză ANI că se concentrează asupra unor presupuse incompatibilități fără prejudicii, în timp ce alte cazuri care vizează averile unor politicieni nu ar beneficia de aceeași atenție.

Buzoianu afirmă și că informațiile despre dosarul lui Radu Miruță au ajuns în presă înainte ca parlamentarul să fie informat oficial.

Ce spune despre incompatibilitatea lui Radu Miruță

Diana Buzoianu contestă argumentele care au stat la baza constatării ANI. Aceasta susține că Radu Miruță a solicitat în scris un punct de vedere instituției, pentru a afla dacă poate continua activitatea de expert tehnic judiciar în timpul mandatului de parlamentar.

Potrivit fostei ministre, ANI i-a comunicat că cele două calități sunt compatibile. În plus, Buzoianu afirmă că Miruță își suspendase activitatea PFA încă din ianuarie 2021. Ea precizează că parlamentarul a realizat o singură expertiză, la solicitarea unei instanțe, pentru care nu ar fi primit niciun ban.

Agenția Națională de Integritate a anunțat însă, vineri, 20 noiembrie, că Radu Miruță s-a aflat în incompatibilitate în perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023.

Potrivit instituției, parlamentarul a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate, prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară, în timp ce deținea mandatul de deputat.

Constatarea ANI poate fi contestată în instanță și nu reprezintă, în acest stadiu, o hotărâre judecătorească definitivă.

„Da, suntem incompatibili cu PSD”

La finalul mesajului, Diana Buzoianu susține că acțiunile ANI împotriva unor reprezentanți USR ar avea motivații politice.

„Da, suntem incompatibili cu PSD. De asta ne vânează pe rând”, a transmis fosta ministră.