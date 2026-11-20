Raed Arafat a fost trimis în judecată în dosarul „Elicopterul”, unde figurează ca inculpat pentru complicitate la contrabandă. Cauza a fost înregistrată pe 19 noiembrie 2026 la Secția I penală a Curții de Apel București și se află în faza de fond. Alături de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) sunt judecate alte 16 persoane, pentru infracțiuni la regimul vamal.

Procurorii susțin că un elicopter SMURD a fost introdus în România fără formalități vamale și fără plata TVA. Prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 4,4 milioane de lei.

Prima reacție a lui Raed Arafat: „Nu am săvârșit nicio faptă penală”

Într-o precizare publică transmisă după apariția informațiilor despre trimiterea în judecată, Raed Arafat a respins categoric acuzațiile. El a afirmat că nu a comis nicio infracțiune și că statul român nu a suferit vreun prejudiciu din înlocuirea aeronavei în baza poliței de asigurare.

„Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic”, a transmis șeful DSU.

Arafat a amintit că instanțele au pronunțat deja hotărâri favorabile în procedurile legate de măsurile asigurătorii, cu ridicarea integrală a sechestrului pus pe bunurile sale. Șeful DSU a citat un pasaj din motivarea uneia dintre aceste decizii judecătorești:

„Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reținută, trebuie să existe o acțiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităților or, așa cum s-a reținut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în țară a urmat un traseu administrativ deschis,

transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.”

În opinia lui Raed Arafat, această constatare a instanței contrazice chiar premisa acuzației de contrabandă. El susține pe facebook că eventualele probleme juridice din acest caz sunt de natură fiscală, nu penală.

„Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații”, a adăugat Arafat.

Șeful DSU a precizat că își continuă activitatea profesională și că se află în prezent în afara țării, la o ședință de lucru, motiv pentru care nu poate răspunde individual solicitărilor presei.

De la prăbușirea din Republica Moldova la dosarul de contrabandă

Ancheta are la origine tragedia aviatică din 2 iunie 2016. Atunci, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație (IGAv) al MAI, aflat într-o misiune SMURD, s-a prăbușit în Republica Moldova, lângă localitatea Haragîș. Toate cele patru persoane de la bord și-au pierdut viața.

Aeronava era asigurată printr-o poliță CASCO pentru distrugere totală. Asigurătorul avea două variante: să plătească o despăgubire de circa 23,3 milioane de lei (5,27 milioane de euro) sau să înlocuiască aparatul de zbor. S-a optat pentru livrarea unui alt elicopter, dotat similar, cu echipamente medicale de urgență.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noua aeronavă din Guernsey, o insulă aflată în afara teritoriului de aplicare a TVA al Uniunii Europene. Anchetatorii afirmă că elicopterul a fost adus și folosit în România fără procedurile vamale obligatorii și fără plata taxelor de import. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 4.435.269 de lei, sumă care reprezintă TVA datorat în vamă.

Cronologia anchetei și ridicarea sechestrului

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat pe 21 aprilie 2026 începerea urmăririi penale față de 17 persoane. Acuzațiile au vizat infracțiunea de contrabandă, sub forma coautoratului, complicității și instigării.

Pe 11 septembrie 2026, Raed Arafat a fost audiat de procurorii militari și a primit oficial calitatea de inculpat. „Am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă cu elicopterul. Este o faptă care nu știu cum poate fi justificată”, a declarat el la acea dată. Șeful DSU a susținut și atunci că nu a semnat contractele pentru aeronavă și că autoritățile vamale cunoșteau situația.

Cu o zi înainte de înregistrarea dosarului la Curtea de Apel București, Raed Arafat a anunțat că instanța a dispus ridicarea completă a sechestrului de pe bunurile sale.