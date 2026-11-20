Detaliile, după prezentarea bugetului

În privința unei eventuale scăderi a impozitării pe muncă, Sorin Grindeanu a spus că subiectul „e o discuție”. Liderul PSD a precizat că, în ziua precedentă, a avut o întâlnire cu ministrul Finanțelor.

Potrivit lui Grindeanu, detaliile despre salariul minim, sau, mai exact, despre impozitare, vor putea fi făcute publice atunci când va începe dezbaterea bugetului, arată sursa citată.

Președintele PSD a precizat că nu vrea să anticipeze aceste discuții, prezentând dinainte măsuri care urmează să fie analizate și argumentate odată cu proiectul de buget.

O soluție analizată, în limitele angajamentelor fiscale

Grindeanu a confirmat totuși că diminuarea taxelor pe muncă face parte din variantele avute în vedere.

„Evident că luăm în calcul și așa ceva”, a spus el.

În același timp, liderul PSD a insistat că actuala politică fiscală trebuie păstrată ca linie directoare. Social-democrații au susținut constant că România trebuie să își respecte angajamentele fiscale asumate, iar partidul le va onora, a adăugat acesta.

Indexarea pensiilor, pe aceeași agendă

Potrivit președintelui PSD, este însă nevoie de mai multe măsuri. Dacă se va discuta despre o reducere a taxării pe muncă, pe care Grindeanu a prezentat-o doar ca ipoteză („poate, spun poate”), atunci în discuție trebuie să intre și indexarea pensiilor.

Liderul PSD estimează că aceste teme vor ocupa o mare parte din dezbaterile din săptămânile următoare, pe măsură ce încep negocierile pe buget.

Impozitul progresiv, încă departe

Grindeanu a respins ideea că scăderea impozitului pe salariile mici ar reprezenta primul pas spre impozitarea progresivă.

În opinia sa, România ar trebui să urmeze exemplul majorității statelor din Uniunea Europeană.

„Știți că noi am susținut acest impozit progresiv. Dar nu, nu m-aș arunca acum să spun că această reducere a taxării pe muncă e începutul unei impozitări progresive.

Nu. E o soluție prin care cei cu veniturile mici să poată să aibă un plus, astfel încât acel plus să se întoarcă în economie, fiindcă vorbim totuși de vreo 12 luni, dacă nu mă înșel, de scădere abruptă a consumului în România, de indicatori macroeconomici proști pentru țara noastră în acest an și ceva”, a mai declarat Grindeanu.