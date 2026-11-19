Contribuția la Pilonul II de pensii ar trebui să crească treptat, de la 4,75% la 6% până în 2031, pentru ca românii să aibă venituri mai mari la pensionare. Propunerea a fost prezentată de ristian Pascu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), în cadrul unei conferințe organizate de Institutul de Studii Financiare (ISF).

Potrivit lui Cristian Pascu, legislația inițială prevedea ca procentul direcționat către Pilonul II să ajungă la 6% încă din 2016. Acest obiectiv nu a fost însă atins.

Creșterea este inclusă și în Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu 2025-2031, document convenit de Guvern cu Comisia Europeană. Reprezentantul APAPR propune ca majorarea să se facă în etape, între 2028 și 2031. Astfel, contribuția ar putea crește anual cu 0,25 până la 0,50 puncte procentuale, pentru a limita impactul asupra bugetului de stat.

Cristian Pascu consideră că reducerea deficitului bugetar trebuie însoțită de măsuri care să le asigure românilor venituri mai mari la bătrânețe. Acesta a atras atenția și asupra necesității de a păstra reguli stabile pentru Pilonul II. Banii acumulați în conturile individuale aparțin participanților, iar modificările legislative frecvente pot afecta încrederea în sistem.

Câți bani au acumulat românii în fondurile de pensii private

Pilonul II are în prezent aproximativ 8,5 milioane de participanți și administrează active nete de 237 de miliarde de lei. În cei 18 ani de funcționare, fondurile de pensii administrate privat au obținut un câștig net de 95,5 miliarde de lei pentru participanți. Randamentul mediu anual a fost de 8,5%, în timp ce inflația medie anuală s-a situat la 4,8%. De asemenea, din Pilonul II au fost plătite până acum 8,5 miliarde de lei către aproximativ 365.000 de beneficiari și moștenitori.

Pentru milioane de români, aceste fonduri reprezintă principala formă de economisire pe termen lung sau chiar singura, potrivit reprezentantului APAPR.

În ceea ce privește Pilonul III, sistemul de pensii facultative numără aproximativ 1,15 milioane de participanți și administrează active nete de 8,9 miliarde de lei. Cristian Pascu susține că acest segment ar putea atrage mai mulți participanți dacă statul ar modifica facilitățile fiscale acordate celor care economisesc voluntar pentru pensie.

În prezent, plafonul de deductibilitate fiscală este de 400 de euro anual pentru contribuțiile individuale și de încă 400 de euro pentru contribuțiile angajatorilor. Limitele au rămas neschimbate de aproape 18 ani, deși salariul mediu a crescut de peste cinci ori în această perioadă. O propunere legislativă prevede majorarea plafonului la 1.200 de euro anual. Președintele APAPR consideră însă că acesta ar putea fi stabilit inclusiv în funcție de salariul minim brut, la echivalentul a trei sau patru salarii minime pe an. Totodată, angajatorii ar trebui încurajați să contribuie la pensiile facultative ale salariaților, prin beneficii extrasalariale.

Fondurile de pensii private investesc 95% din bani în România

Dincolo de economiile participanților, fondurile private de pensii au devenit investitori importanți în economia românească. Potrivit APAPR, aproximativ 95% din activele administrate sunt investite în România, iar valoarea totală a capitalului acumulat reprezintă circa 12% din PIB. Fondurile de pensii dețin aproximativ 10% din datoria publică a țării și sunt al doilea cel mai mare cumpărător de titluri de stat, cu o pondere de 27% din achiziții, potrivit datelor prezentate de Cristian Pascu.

Acestea au și o prezență importantă la BVB, unde dețin între 45% și 50% din acțiunile disponibile pentru tranzacționare liberă și peste 10% din capitalizarea totală a pieței.

Pe termen lung, banii administrați de fondurile private ar putea fi folosiți într-o măsură tot mai mare pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, energie și digitalizare, dar și a investițiilor legate de tranziția verde. În opinia președintelui APAPR, dezvoltarea pensiilor private poate aduce beneficii atât viitorilor pensionari, cât și economiei românești. Pentru acest lucru, este nevoie de reguli legislative predictibile și de stimulente fiscale care să încurajeze economisirea.