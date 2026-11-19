DIICOT susține că nu a furnizat imagini sau alte probe din dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Reacția vine după ce Antena 3 CNN a difuzat fotografii realizate în timpul perchezițiilor din locuința acestuia.

Procurorii au explicat că imaginile au ajuns în spațiul public după finalizarea anchetei și trimiterea dosarului în instanță. Instituția a precizat și cui i-au fost puse la dispoziție documentele din dosar.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, a explicat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt al DIICOT.

Ulterior, pe 11 noiembrie, procurorii au trimis cauza în judecată. Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, atât în format fizic, cât și electronic. Reprezentanții DIICOT resping însă posibilitatea ca instituția să fi pus la dispoziția jurnaliștilor materialele prezentate la televizor.

„Precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, a completat purtătorul de cuvânt.

Ce imagini au fost difuzate de Antena 3 CNN

Fotografiile din locuința lui Călin Georgescu au fost prezentate marți seară, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, moderată de Cătălina Porumbel. Telespectatorii au putut vedea imagini cu exteriorul proprietății, curtea, intrarea în locuință și mai multe încăperi ale casei.

Postul de televiziune a difuzat și documente întocmite de anchetatori în timpul perchezițiilor. Acestea conțineau fotografii numerotate ale proprietății, incluse în dosarul penal. În timpul emisiunii, pe ecran au apărut mesaje precum „IMAGINI ÎN PREMIERĂ! CE S-A ÎNTAMPLAT ÎN CASA LUI GEORGESCU LA PERCHEZIȚII” și „DEMERS JURNALISTIC MAJOR! CE S-A ÎNTÂMPLAT 9 ORE ÎN CASA LUI GEORGESCU”.

Publicarea imaginilor a provocat reacții în rândul susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale. Aceștia au lansat apeluri pentru sesizarea CNA, reclamând o posibilă încălcare a dreptului la viață privată și a demnității umane.