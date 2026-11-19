Întâlnirea istorică dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping are loc într-un complex de lux din China, care ascunde o poveste personală pentru liderul de la Beijing. Kylin Villa, situat în orașul Shenzhen, a fost unul dintre locurile preferate ale tatălui președintelui chinez, Xi Zhongxun, care a petrecut aici câteva luni înainte de moartea sa. Complexul exclusivist, înconjurat de dealuri și vegetație, dispune de restaurante, piscine și terenuri de tenis și a găzduit de-a lungul timpului personalități politice importante.

Reuniunea dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei este organizată la Kylin Villa, un complex aflat în districtul Nanshan din Shenzhen. Proprietatea se întinde într-o zonă retrasă, pe malul unui lac, la poalele unor dealuri acoperite de vegetație. Amplasarea sa oferă discreția necesară întâlnirilor diplomatice de cel mai înalt nivel. Dincolo de facilitățile de lux, locul are însă o semnificație aparte pentru președintele chinez, scrie CNNBrasil.

Tatăl lui Xi Jinping și-a petrecut aici o parte din ultimele luni de viață

Xi Zhongxun, tatăl actualului președinte chinez, a petrecut mai multe luni la Kylin Villa, în perioada de dinaintea morții sale. Acesta fusese diagnosticat cu cancer în ianuarie 2002 și a murit în luna mai a aceluiași an.

Un articol publicat în 2013 de ziarul oficial chinez People’s Daily, care cita biografia lui Xi Zhongxun, descria atașamentul acestuia față de complexul din Shenzhen. Tatăl liderului chinez aprecia peisajele și aerul curat din zonă. Potrivit relatării, obișnuia să se plimbe zilnic la aceeași oră și se simțea confortabil în acest loc.

Xi Zhongxun a fost o figură importantă a Partidului Comunist Chinez. A ocupat funcția de guvernator al provinciei Guangdong și a avut un rol semnificativ în promovarea reformelor economice care au contribuit la transformarea regiunii.

El deținea și o locuință în Shenzhen, oraș care avea să devină unul dintre principalele centre economice și tehnologice ale Chinei. Alegerea Kylin Villa pentru reuniunea diplomatică reunește astfel două dimensiuni: importanța politică actuală a Chinei și legătura personală a familiei Xi cu dezvoltarea orașului Shenzhen.

Un complex de lux cu restaurante, piscine și terenuri de tenis

Kylin Villa a fost construit în anul 1997 și a trecut printr-un amplu proces de renovare în 2019, potrivit informațiilor prezentate pe site-ul oficial al proprietății. Complexul este cunoscut pentru caracterul său exclusivist și pentru facilitățile destinate oaspeților de rang înalt.

Printre acestea se numără restaurante cu specific chinezesc și occidental, terenuri de tenis și piscine. Poziționarea într-o zonă înconjurată de vegetație îl transformă într-un loc potrivit pentru întâlniri care necesită măsuri speciale de securitate și un grad ridicat de confidențialitate.

Kylin Villa funcționează și ca o reședință destinată primirii delegațiilor oficiale, fiind utilizat pentru vizite diplomatice importante.

Și tatăl lui Kim Jong Un a fost cazat aici

Complexul a mai găzduit un lider cunoscut pe plan internațional. În 2006, Kim Jong Il, fostul conducător al Coreei de Nord și tatăl actualului lider nord-coreean Kim Jong Un, a fost cazat la Kylin Villa în timpul unei vizite în China.

Informația a fost relatată de presa nord-coreeană și de publicații în limba chineză din Hong Kong. Vizita sa la Shenzhen a avut loc într-o perioadă în care autoritățile nord-coreene analizau modelul de dezvoltare economică al Chinei. Orașul era deja cunoscut pentru transformarea spectaculoasă dintr-o localitate de dimensiuni reduse într-un important centru economic internațional.

De ce este importantă reuniunea celor trei lideri

Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping participă joi, 19 noiembrie, la o reuniune trilaterală fără precedent, organizată în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific.

Discuțiile au loc într-un moment marcat de războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și rivalitatea economică dintre Statele Unite și China. Printre subiectele care ar putea fi abordate se numără controlul arsenalelor nucleare și securitatea internațională. Înaintea reuniunii trilaterale, Trump are prevăzute discuții separate cu liderii rus și chinez.