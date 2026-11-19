Compania americană Critical Metals, care analizează un parteneriat cu Nuclearelectrica pentru procesarea în România a mineralelor rare extrase din Groenlanda, a preluat integral proiectul minier Tanbreez. Tranzacția, evaluată la 835 de milioane de dolari, consolidează poziția companiei într-un sector strategic pentru industria tehnologică și militară. Americanii au în plan construirea unei fabrici în România, la Feldioara, investiție estimată la 1,85 miliarde de dolari.

Critical Metals a finalizat achiziția European Lithium, fostul său acționar principal. Tranzacția a fost realizată prin schimb de acțiuni și a permis companiei americane să își majoreze participația în proiectul Tanbreez la 100%. În urma operațiunii, lichiditățile Critical Metals au crescut de la 102,5 milioane de dolari la aproximativ 264,5 milioane de dolari, scrie Profit.ro.

Directorul general al companiei, omul de afaceri australian Anthony Sage, a explicat că Critical Metals a început anul 2026 cu o participație de 42% în Tanbreez și îl încheie deținând integral proiectul.

România ar putea găzdui o fabrică de procesare a mineralelor rare

Critical Metals analizează construirea unei unități industriale în România, în parteneriat cu Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara, filială deținută integral de compania de stat Nuclearelectrica.

În decembrie 2025, cele două părți au semnat un acord preliminar neangajant pentru explorarea posibilității înființării unei societăți mixte. Potrivit planului, fabrica din România ar urma să proceseze 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez, pe întreaga durată de exploatare a minei.

Capacitatea de procesare ar putea ajunge la 100.000 de tone de concentrat anual, din care ar urma să rezulte aproximativ 27.943 de tone de produse din pământuri rare și metale critice.

Compania americană estimează că investiția ar necesita 1,85 miliarde de dolari și ar putea genera venituri anuale de aproximativ 2,2 miliarde de dolari. Aceste cifre provin însă dintr-un studiu preliminar și nu reprezintă rezultate financiare garantate.

Nuclearelectrica nu a luat încă o decizie privind parteneriatul

Deși americanii au prezentat estimări financiare pentru proiect, Nuclearelectrica a precizat oficial, în septembrie 2026, că nu a aprobat o colaborare cu Critical Metals.

Compania de stat a transmis că studiul elaborat de partenerul american se află în evaluare tehnică și economică la Feldioara. Totodată, Nuclearelectrica a subliniat că nu a alocat și nu a cheltuit fonduri pentru această inițiativă.

Orice eventuală investiție va necesita analize suplimentare și aprobările prevăzute de legislație. Pentru anul 2027, Critical Metals intenționează să avanseze proiectul din România către fazele de proiectare tehnică, evaluare de mediu și obținere a autorizațiilor.

Proiectul din Groenlanda a primit aprobarea autorităților

Tanbreez este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de exploatare a pământurilor rare încă nedezvoltate la nivel mondial. Zăcământul conține elemente precum disprosiu și terbiu, utilizate la producerea magneților permanenți, automobilelor electrice, echipamentelor militare și tehnologiilor industriale avansate.

În octombrie 2026, Critical Metals a primit aprobarea Guvernului Groenlandei pentru planurile de exploatare și închidere a minei. Compania mai trebuie să obțină autorizații specifice privind protecția mediului, transportul maritim și comercializarea mineralelor.

Studiul de fezabilitate definitiv ar urma să fie finalizat în ultimul trimestru din 2027. Primele cantități comerciale de minereu sunt așteptate la sfârșitul anului 2028 sau începutul anului 2029, dacă vor fi obținute finanțările și autorizațiile necesare.

De ce sunt atât de importante mineralele rare

Pământurile rare au devenit resurse strategice pentru marile economii mondiale, deoarece sunt utilizate în producția de baterii, turbine eoliene, automobile electrice, echipamente electronice și sisteme de apărare.

China deține o poziție dominantă în procesarea acestor materiale, motiv pentru care Statele Unite și Uniunea Europeană încearcă să își diversifice sursele de aprovizionare.