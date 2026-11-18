Comasarea asta sună, în esență, ca un soi de colectivizare. Bucăți de pământ din România, deținute de primari și președinți de CJ, sunt puse la un loc sub stăpânirea câte unuia singur. Operațiunea se face, carevasăzică, voluntar, așa cum țăranii intrau în „colectivă” voluntar, cu țeava puștii în rinichi.”

El spune că social-democrații ar vrea să-și afirme autoritatea asupra administrației locale, dar nu are suficientă putere pentru a se impune.

„Cu o mare deosebire însă: PSD vrea să fie aidoma strămoșului său PCR, dar nu poate. Nu are destulă putere centrală ca să poruncească provinciei. Căci despre asta e vorba: nu despre optimizare administrativă, nu despre reducere a cheltuielilor sau a personalului, nu despre redistribuirea resurselor, pe scurt, nu despre reformă, ci despre Putere. Scopul „reformist” al PSD este să aibă mai multă putere asupra teritoriului decât are acum.”

Iar pentru a da semnalul deținerii totale a puterii, „PSD trimite de la centru un semnal puternic”, spune CTP pentru a descrie momentul de miercuri, în care premierul independent Luca Niculescu l-a învestit pe vicepremierul PSD cu întreaga putere asupra Guvernului. Chiar și asupra ministrului de Finanțe, „cu drept de veto asupra ultimei redute de rațiune din profesionalism din Executiv”.

„În această idee, PSD trimite de la centru un semnal puternic: vicepremierul Neacșu, șeful Poliției și Jandarmilor, devine, de drept, nu numai de fapt, șeful Guvernului. Cu drept de veto asupra ultimei redute de rațiune și profesionalism din Executiv, ministrul de Finanțe Nazare.”

Context în care se relevă și portretul unui premier paravan pentru PSD, așa cum a fost considerat Luca Niculescu încă de la început, de la nominalizarea sa de către președintele Nicușor Dan.

„Pechinezul Luca și-a semnat cu drag abdicarea. Evident, Neacșu era oricum peste el, dar premierul ar fi putut să-i ceară povețe nu în public, păstrând aparențele”, spune gazetarul.

„PSD însă a vrut cu tot dinadinsul umilirea publică a lui Niculescu, care devine, astfel, cel mai străveziu și nedemn premier postdecembrist. Totodată, în completare, N. Dan l-a întors din drumul către Berlin, anunțând că se duce El însuși”, la reuniunea Coaliției de Voință, a aliaților Ucrainei.

„Simpaticul contorsionist Luca Niculescu demonstrează, deci, că poate să-și atingă bombeurile pantofilor cu fruntea fără să-i cadă ochelarii, semnul intelectualului”, spune cu ironie șfichiuitoare gazetarul.

„Așa că adversarul cel mai dur pentru PSD nu e PNL sau USR, nici măcar furiosul UDMR, este comparația cu atotputernicul Partid Ceaușist Român”, conchide el.