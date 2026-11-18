Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit miercuri pentru prima dată după un an, în cadrul pregătirilor pentru discuții care vor avea loc în China cu Xi Jinping.

Strângerea de mână de miercuri a fost prima întâlnire față în față între Trump și Putin din august 2025, când liderul rus a călătorit în Alaska pentru discuții despre războiul din Ucraina, care nu au reușit să aducă niciun progres, transmite CNN.

„Relație strategică constructivă și stabilă, bazată pe respect, corectitudine și egalitate”

Președintele american a fost întâmpinat de liderul chinez la sosirea sa la Shenzhen pentru un summit al liderilor din Asia-Pacific, care va culmina cu o întâlnire între cei doi și președintele rus.

După o strângere de mână și o îmbrățișare atent coregrafiate între Trump și Xi pe pistă, președintele SUA l-a salutat și a schimbat saluturi politicoase cu Putin înaintea unei recepții.

Recepția personală oferită de Xi lui Trump la aeroport a imitat o mișcare similară a președintelui SUA când liderul chinez a vizitat Washingtonul în septembrie, un gest pe care Xi l-a descris ca fiind „special”.

La Shenzhen, un covor roșu a fost desfășurat în fața aeroportului Air Force One în onoarea lui Trump, cu o mulțime care aclama, garda de onoare, un pasaj militar și o ofrandă de flori, toate pregătite pentru a-l întâmpina.

Agenția de știri de stat chineză Xinhua l-a citat pe Xi Jinping declarând că dorește să urmeze o „relație strategică constructivă și stabilă, bazată pe respect, corectitudine și egalitate”.

Bilaterală Putin – Trump de cel mult o oră

Se așteaptă ca Trump și Putin să aibă discuții individuale în marja summitului de joi, în cadrul căruia ar putea fi discutată și soarta războiului dus de Moscova în Ucraina, pe care a invadat-o total, nedeclarat, neprovocat și ilegal pe 24 februarie 2022.

Cu toate acestea, accentul principal în cadrul forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (Apec) va fi pus pe discuțiile SUA-China-Rusia de joi – aceasta fiind prima dată când cei trei lideri se întâlnesc personal.

O agendă completă nu a fost făcută publică, dar au existat diverse indicii despre ce ar putea fi discutat, inclusiv războaiele din Ucraina și Iran, proliferarea nucleară, tensiunile comerciale și evoluțiile în domeniul inteligenței artificiale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin și Trump nu au avut încă o întâlnire substanțială și doar s-au salutat miercuri.