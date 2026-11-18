În timp ce viceprimarul Dan Tarcea a invocat observații ale Consiliului Concurenței și modificări legislative care ar impune reorganizarea până la sfârșitul anului, reprezentanții instituției au declarat pentru Cotidianul.ro că nu au competența de a cere închiderea vreunui local și că Legea concurenței nu s-a schimbat, în ultimele luni. Pot fi dispuse unele măsuri, însă doar în urma unei investigaţii. Verificările preliminare ale instituţiei nu au confirmat existența vreunei sesizări sau a unor observații transmise de Consiliu Primăriei pe această temă. „Consiliul Concurenţei nu a recomandat închiderea unor cantine sociale”, ne-a transmis, până la informaţii suplimentare, un reprezentant al instituţiei.

Între timp, primarul Emil Boc a anunțat că restaurantul Memo 10 își va continua activitatea și după 1 ianuarie 2027, fără să clarifice însă situația celorlalte unități administrate de municipalitate.

Primăria Cluj-Napoca administrează patru localuri – restaurantul Memo 10

Reorganizare invocată în numele concurenței. Ce a anunțat Primăria Cluj-Napoca

Controversa a pornit de la informațiile privind o posibilă decizie a Primăriei Cluj-Napoca de a interzice accesul publicului larg la restaurantul Memo 10, din centrul orașului, la cantina socială, aflată tot în zona centrală, precum și la o altă unitate, din cartierul Grigorescu, administrate de municipalitate prin Serviciul „Cantina de ajutor social și pensiune”.

Primăria administrează, prin Serviciul amintit, cinci localcuri, în total: cele trei amintite, încă o cantina în cartierul Someşeni, respective bufetul Primăriei, destinate exclusive angajaţilor propriu. De asemenea, derulează şi activităţi în regim catering.

La baza posibilei decizii de închidere sau cel puţin reorganizare a unităţilor de alimentaţie publică, s-ar afla, potrivit viceprimarului Dan Tarcea, citat în presa locală marți, 17 noiembrie, mai multe observații ale Consiliului Concurenței și modificări legislative, cărora Primăria ar trebui să se conformeze până la sfârșitul anului.

Problema nu ar fi, potrivit edilului, prețurile practicate, ci faptul că sunt folosiți bani publici pentru investiții, plata angajaților și a utilităților, respectiv pentru achiziționarea materiilor prime, ceea ce ar dezavantaja concurenții privați.

Viceprimarul a precizat că, în acest context, ar fi necesară o reorganizare a unităților de alimentație publică administrate de municipalitate. Forma reorganizării ar urma să fie stabilită de Primărie, iar măsurile propuse să fie supuse votului Consiliului Local.

În aceeași zi, o altă publicație locală l-a citat pe șeful Serviciului Cantină Socială și Pensiune al Primăriei, Gheorghe Vișan, care a declarat că trei unități – restaurantul Memo 10, cantina socială și cea din cartierul Grigorescu – ar urma să se închidă de la 1 ianuarie 2027.

Potrivit acestuia, cei peste 70 de angajați, care pregătesc în prezent circa 1.200 de porții de mâncare pe zi, nu și-ar pierde locurile de muncă. Ei ar urma să lucreze în proiecte care asigură mese calde pentru școli și alți beneficiari de servicii sociale, cu un total estimat de circa 2.000 de porții zilnic.

Informațiile privind numărul unităților vizate și forma concretă a reorganizării nu au fost însă clarificate public.

Consiliul Concurenței nu confirmă existența unor solicitări către primărie

Pe 18 noiembrie, reprezentanții Consiliului Concurenței au declarat pentru Cotidianul.ro că instituția nu are competența de a cere închiderea vreunui local și că Legea concurenței nu a suferit modificări în ultimele luni.

Aceștia nu au confirmat, în urma primelor verificări, nici existența unor observații transmise Primăriei, nici a vreunei sesizări adresate Consiliului pe această temă.

Precizările instituției ridică semne de întrebare asupra temeiului invocat de reprezentanții municipalității pentru reorganizarea cantinelor.

Totuși, absența unei confirmări în această etapă nu echivalează cu o infirmare definitivă a existenței unor eventuale comunicări sau demersuri instituționale.

În aceeași zi, 18 noiembrie, pe fondul vâlvei din spațiul public, primarul Emil Boc, care abordase primul subiectul cu ocazia unui eveniment din ziua precedentă, a scris pe pagina sa de Facebook că restaurantul Memo 10 nu se va închide.

„Primăria municipiului Cluj-Napoca NU a luat o asemenea decizie și nici nu a comunicat oficial vreo informație în acest sens; activitatea Restaurantului Memo 10 va continua și după 1 ianuarie 2027”, a spus el.

Primarul nu a făcut însă referire și la celelalte unități administrate de municipalitate – cantina socială și localurile din cartierele Grigorescu și Someșeni.

Astfel, deși continuarea activității restaurantului Memo 10 a fost anunțată explicit, situația celorlalte cantine și eventualele modificări ale modului lor de funcționare rămân neclare.

Indignare la Cluj: nu îngrădiți accesul la o masă gătită la un preț rezonabil!

Mediatizarea măsurii pe care ar pregăti-o municipalitatea și ipoteza că „solicitările” Consiliului Concurenței ar fi venit în urma unei sesizări din partea unei companii din HoReCa (hoteluri, restaurante și catering) au fost însă suficiente pentru a stârni un val de indignare în comunitatea locală, miercuri, 18 noiembrie.

„Când ieşim la protest?” a fost întrebarea lansată în cursul dimineții pe unul dintre cele mai importante grupuri civice locale, Clujul Civic, însoțită de mențiunea: „se închid cantinele Primăriei inclusiv Memo 10 pe motiv că horecarii cu burger de 100 de lei şi bere de 30 de lei au sesizat Consiliul Concurenţei cum că nu e corect ca un serviciu social să existe pentru oamenii care au nevoie de o masă caldă”, a scris autorul postării.

Textul, însoțit de un link către informațiile din presa locală, a strâns zeci de comentarii în care indignarea se împletește cu speculațiile privind cauzele măsurii.

„Apoteotic, după – practic – colapsul aproape total al HoReCa „de elită” al oraşului la final de an (două restaurante private din oraș şi-au anunțat recent închiderea, n.r.) Consiliul Concurenței închide cantinele primăriei în urma sesizărilor primite de la nişte operatori horeca”, a scris un alt internaut pe pagina sa de Facebook.

În jurul prânzului, pe internet a fost lansată și o petiție intitulată „Cantina de Ajutor Social si Memo 10 – Nu închideți accesul publicului din Cluj-Napoca!”. În doar aproximativ șase ore, peste 4.000 de persoane au semnat-o.

„Memo 10 reprezintă, de 15 ani, o alternativă accesibilă de alimentație pentru studenți, pensionari, angajați și pentru numeroși clujeni care au nevoie de o masă gătită la un preț rezonabil. Într-un oraș în care costurile de trai sunt tot mai ridicate, dispariția unui astfel de serviciu afectează concret oamenii care au nevoie de alternative accesibile”, au transmis inițiatorii.

Aceștia au precizat că înțeleg eventualele rigori legislative, dar consideră că situația necesită o analiză suplimentară, inclusiv a unor alternative, înainte de eliminarea accesului publicului.

„Solicităm transparență privind decizia, o reevaluare a opțiunilor disponibile și un dialog cu comunitatea, astfel încât Memo 10 să nu dispară ca serviciu pentru public, ci să poată fi găsit un model de funcționare compatibil cu cadrul legal”, au mai transmis autorii petiției, adresate Primăriei, primarului Emil Boc și Consiliului Local.

Organizațiile patronale din HoReCa se delimitează de presupusa sesizare

Cele două principale organizații patronale ale industriei HoReCa din Cluj se dezic de orice implicare într-un eventual demers de restricționare a accesului publicului la cantinele Primăriei.

Reprezentanții acestora spun că închiderea sau reorganizarea unor unități de alimentație publică, chiar dacă se află în subordinea unei autorități publice, ar reprezenta, până la urmă, tot o lovitură dată sectorului.

„În spațiul public, numele HORECA Cluj a fost asociat cu o sesizare adresată Consiliului Concurenței privind cantinele Primăriei. Pentru corectitudine: Organizația Patronală HORECA Cluj-Napoca nu a depus, nu a mandatat și nu a susținut nicio sesizare de acest fel. O masă caldă la un preț accesibil pentru clujenii cu venituri mici este o nevoie reală a orașului. Nu susținem niciun demers care i-ar lăsa fără ea”, a transmis organizația patronală, care reunește peste 50 de hoteluri, restaurante și cafenele, pe pagina sa de social media.

Președintele celeilalte organizații patronale din domeniu, „Transilvani”, Călin Cozma, totodată consilier local, spune, de asemenea, că organizația nu a inițiat sub nicio formă vreun demers de reorganizare a cantinelor Primăriei.

„Şi acolo sunt angajaţi, bucătari, ospătari şi nu avem absolut nimic împotriva lor, e normal să existe cantină socială şi mă bucur că în Cluj există, nu ştiu ce s-a întâmplat acolo”, spune pentru Cotidianul.ro Călin Cozma, liderul organizației patronale cu peste 100 de membri.

Acesta precizează că nu poate controla ce face în particular fiecare dintre localurile membre ale asociației, dar că din discuțiile de pe grupul de social media al organizației nu a reieșit că vreunul dintre membri ar fi inițiat astfel de demersuri.

„Suntem împotriva unui demers de a închide orice unitate HoReCa, şi în subsidiar o unitate care aduce un serviciu pentru oameni mai săraci”, subliniază el.

Ce spune Legea concurenței, modificată în 2023

Articolul 8 din Legea concurenței, în forma actualizată, prevede, la alineatul (1), că „sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale și ale entităților către care acestea își deleagă atribuțiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurența.”

Sunt date ca exemple:

limitarea libertății comerțului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;

stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

Legea precizează că „Consiliul Concurenței constată, prin decizie, încălcarea prevederilor alin. (1) și poate obliga autoritățile, instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea și-au delegat atribuțiile să se conformeze, în termenul stabilit, măsurilor dispuse în scopul restabilirii mediului concurențial.”

Acest articol de lege a fost modificat ultima dată în decembrie 2023. Prin urmare, rămâne de clarificat ce anume ar determina necesitatea unei reorganizări urgente, la aproape trei ani de la modificarea legislativă invocată.

Pe de altă parte, așa cum rezultă din extrasul legislativ de mai sus, Consiliul Concurenței poate stabili un termen pentru conformare, fără ca textul citat să precizeze durata acestuia.

Totodată, legea prevede posibilitatea ca autoritatea publică să conteste în instanță o decizie a Consiliului Concurenței.

Este importantă, în acest context, distincția dintre o eventuală recomandare sau observație transmisă de instituție și o decizie formală prin care sunt dispuse măsuri obligatorii.

În lipsa confirmării existenței unui asemenea document, nu este clar dacă Primăria se confruntă cu o obligație concretă de conformare sau dacă reorganizarea reprezintă o opțiune administrativă proprie.

În ipoteza în care ar exista o decizie oficială a Consiliului Concurenței, poziția exprimată până acum de viceprimarul Dan Tarcea nu indică vreo intenție a municipalității de a o contesta.

Reorganizare impusă din exterior sau inițiativă internă a Primăriei?

„Noi nu avem atribuții de alimentație publică. Obiectul Primăriei nu e alimentația publică. Obiectul Primăriei este întreținerea domeniului public, întreținerea obiectivelor culturale, întreținerea obiectivelor sportive”, a spus viceprimarul Dan Tarcea, conform presei locale.

Totuși, Serviciul Cantina Socială și Pensiune figurează de foarte mulți ani în organigrama Primăriei, fiind subordonat direct Consiliului Local, la fel ca Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Declarația viceprimarului, pusă în contextul existenței acestui serviciu public, ridică o întrebare suplimentară: este reorganizarea cantinelor determinată de o obligație externă sau de o reevaluare internă a atribuțiilor și serviciilor pe care municipalitatea dorește să le asigure?

De altfel, potrivit informațiilor noastre, municipalitatea pregătește o reorganizare internă a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului.

Serviciul Cantina Socială și Pensiune nu este însă subordonat acestui aparat, ci Consiliului Local.

Această distincție administrativă este relevantă şi nu permite, în absența unor documente sau explicații oficiale suplimentare, stabilirea unei legături directe între reorganizarea internă pregătită de municipalitate și eventualele modificări ale activității cantinelor.

Rămân, totuşi, mai multe întrebări fără răspuns: dacă şi ce observații sau solicitări concrete ar fi primit Primăria din partea Consiliului Concurenței, care este temeiul juridic al termenului de conformare invocat, câte unități sunt vizate și ce modificări ale accesului publicului sunt luate în calcul?

Cotidianul.ro a insistat pentru a obține un răspuns din partea viceprimarului Dan Tarcea pe această temă, dar acesta nu a răspuns solicitării noastre.

Am adresat, de asemenea, o solicitare oficială Consiliului Concurenței, pentru a primi lămuririle necesare.