Atacurile repetate ale Rusiei asupra centrului orașului Odesa, un important oraș portuar din sudul Ucrainei, au ucis patru persoane și au rănit alte nouă pe 18 noiembrie, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Chiper.

„Inamicul nu încetează să atace Odesa”, a spus Chiper. El a spus că Rusia a atacat centrul orașului de trei ori deja în cursul dimineții.

Pe lângă victime, atacurile Rusiei au avariat blocuri de locuințe, cafenele și magazine și au incendiat un autoturism. Alte câteva mașini au fost, de asemenea, avariate, a declarat guvernatorul Odesei.

Atacul are loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra unor situri civile și comerciale din regiunea Odesa.

„O lovitură deliberată împotriva vieții”

Serviciile de urgență lucrează la fața locului, iar eforturile de intervenție sunt în curs de desfășurare, informații suplimentare urmând să fie clarificate, a declarat Chiper.

Serviciul de Urgență de Stat (DSNS) al Ucrainei a declarat că o clădire administrativă cu trei etaje a fost distrusă în atac. Serviciul a mai spus că a găsit trei persoane încuiate în apartamentele lor.

„O lovitură dură și deliberată, pur și simplu, adresată oamenilor, vieții. Și încă o dovadă a ceea ce își doresc cu adevărat rușii și a ceea ce simt cu adevărat în legătură cu eforturile diplomatice”, a comentat președintele Volodimir Zelenski despre atac.

El a spus că Rusia a atacat din nou același loc din centru, după ce echipele de salvare și ofițerii de poliție au sosit acolo în urma unui atac anterior.

Odesa, perla Mării Negre

Odesa este un oraș portuar important de pe coasta Mării Negre a Ucrainei, în sudul țării. Cu o populație de aproximativ 1 milion de locuitori înainte de război, este și centrul administrativ al regiunii Odesa.

Forțele rusești au intensificat atacurile asupra orașului Odesa și a regiunii înconjurătoare în această vară, în timpul sezonului turistic, când mii de vizitatori au călătorit pe coasta Mării Negre .

Orașul a fost vizat atât de drone, cât și de rachete, inclusiv de rachete Banderol, pe care Rusia le-a folosit pentru a ataca infrastructura portuară din regiune.

Atacurile au avariat, de asemenea, zeci de nave civile care treceau prin porturile din Odesa și au provocat victime în rândul membrilor echipajelor.

Pe 11 noiembrie, forțele rusești au atacat o piață aglomerată din centrul orașului Cernomorsk, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte opt, potrivit autorităților locale.

În iulie, forțele rusești au efectuat 124 de atacuri asupra infrastructurii maritime a Ucrainei, vizând porturi maritime, nave civile din porturi și nave care operau pe coridorul maritim ucrainean, potrivit Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor.

Summit al Coaliției de Voință

Berlinul găzuieşte joi un summit al Colaiţiei Voluntarilor, din care fac parte aliaţii Ucrainei.

Ei urmează să discute despre eforturi diplomatice în curs în vederea opririi Războiului din Ucraina, lansat de Moscova în februarie 2022.

Negocieri directe între Kiev şi Moscova, mediate de către Statele Unite, s-au reluat luna trecută după peste nouă luni de întrerupere.

Reuniunea de la Berlin a fost organizată la invitaţia cancealrului german Friedrich Merz, preşedintelui francez Emmanuel Macron şi premierului britanic Andy Burnham

În cursul reuniunii, urmează să se discute despre o continuare a susţinerii Kievului, ”eforturi diplomatice aflate în curs” şi ”garanţii de securitate ale Ucrainei după război”, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului german.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că această nouă reuniune vizează să definească poziţia europeană la negocieri în vederea opririi Războiului din Ucraina.