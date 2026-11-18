Arhitectura de putere din interiorul noului Executiv a fost tranșată oficial miercuri, 18 noiembrie 2026, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 463, semnată de prim-ministrul Luca-Alexandru Niculescu și contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene. Actul normativ stabilește atribuțiile lui Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, pe care numeroși actori politici îl consideră adevăratul șef al Cabinetului.

Filtrul bugetar absolut și controlul asupra ministerelor

Textul deciziei instituie un filtru politic și administrativ total în mâinile vicepremierului PSD. Conform primului articol al documentului, pentru îndeplinirea priorităților majore din Programul de guvernare, Marian Neacșu avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Ministerul Finanțelor; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Justiției; Ministerul Apărării Naționale; Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Ministerul Energiei; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Culturii.

În condițiile în care Marian Neacșu conduce direct Ministerul Afacerilor Interne, această prevedere înseamnă că absolut toate ministerele din Guvern sunt condiționate de semnătura sa pentru orice proiect care implică cheltuieli sau alocări de fonduri. Situația creează o ierarhie atipică la Palatul Victoria, întrucât chiar și proiectele cu impact bugetar inițiate de Ministerul Finanțelor trebuie să primească avizul vicepremierului PSD.

„Coordonarea funcțională” a ministerelor

Puterea lui Marian Neacșu nu se oprește însă la controlul financiar. Alineatul (2) al aceluiași articol stabilește că vicepremierul asigură și „coordonarea funcțională” pentru zece ministere de linie și o structură ministerială delegată:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Ministerul Justiției; Ministerul Apărării Naționale; Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Ministerul Sănătății; Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Singurele portofolii exceptate de la coordonarea funcțională directă, dar care rămân subordonate prin avizul de impact bugetar, sunt Finanțele, Externele, Energia, Educația și Cercetarea, respectiv Cultura.

Mai mult, articolul 2 din decizie prevede că Marian Neacșu coordonează toate instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. La finalul acestui lanț decizional, articolul 3 menționează că vicepremierul „asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie”. Totodată, noul act abrogă vechea Decizie nr. 334 din 2 iulie 2025, prin care îi fuseseră trasate atribuțiile în precedenta formulă guvernamentală.

Cine este Marian Neacșu și ce greutate are în PSD

Acumularea unei asemenea puteri în fișa postului nu este întâmplătoare. Marian Neacșu este considerat de ani buni „eminența cenușie” a Partidului Social Democrat în materie de administrație centrală și organizare internă. Fost deputat de Ialomița în mai multe legislaturi, Neacșu a ocupat funcția de secretar general al PSD în perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea. După conflictul deschis cu Dragnea din 2018, a părăsit temporar formațiunea și a ocupat din 2019 funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Revenirea sa în prima linie a PSD s-a produs sub mandatul lui Marcel Ciolacu, care l-a readus în nucleul dur de decizie al partidului. În decembrie 2021, Marian Neacșu a preluat funcția strategică de Secretar General al Guvernului (SGG) în cabinetul condus de Nicolae Ciucă, poziție din care a ajuns să controleze întregul circuit de avizare a legilor și ordonanțelor.

În iunie 2023, odată cu instalarea Guvernului Ciolacu, a avansat în funcția de viceprim-ministru fără portofoliu, rol pe care l-a păstrat și în executivul format în vara anului 2025. În actualul Guvern condus de Luca Niculescu, Neacșu nu doar că și-a menținut poziția de vicepremier și controlul asupra aparatului de lucru al Guvernului, dar a preluat și conducerea Ministerului Afacerilor Interne de la Cătălin Predoiu.

În interiorul PSD, greutatea sa politică vine din faptul că stăpânește mecanismele birocratice din Palatul Victoria și relația cu prefecții, primarii și șefii de agenții guvernamentale.

Reacții din opoziție: „În organigramă scrie vicepremier, în fișa postului scrie marele șef”

Publicarea atribuțiilor în Monitorul Oficial a declanșat critici imediate din partea partidelor aflate în opoziție, care susțin că premierul Luca Niculescu a predat complet conducerea Guvernului către PSD.

Fostul ministru al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că social-democrații au preluat oficial controlul absolut asupra tuturor deciziilor din Executiv, fără să își asume însă și decontul politic al funcției de prim-ministru.

„De astăzi PSD preia și practic rolul de șef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacșu, cu anunț la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide. Miniștrii nu își vor mai negocia prioritățile și alocarea bugetară pentru proiecte, resurse umane, investiții direct cu premierul ci cu domnul Neacșu, care avizează fiecare proiect, inclusiv al ministerelor conduse de miniștri din afara PSD. El va fi și cel care «informează premierul»”, a precizat Oana Țoiu.

Fosta șefă a diplomației a subliniat că păstrarea titulaturii de vicepremier reprezintă o strategie politică prin care PSD încearcă să evite responsabilitatea măsurilor nepopulare.

„«Vice» a rămas în titulatură doar ca să poată fugi PSD de responsabilitate, de exemplu atunci când va fi nevoie să explice, iar, de ce au blocat legea salarizării unitare în vară, promițând măriri pe care acum le uită până în 2028, an electoral. Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor. Românii își vor cere înapoi puterea la vot în 2028, pentru un viitor bun acasă, un viitor la care continuăm să muncim zi de zi, alături de cei care știu că România merită mai mult, mult mai mult decât să fie ținută în urmă sub puterea PSD”, a adăugat Oana Țoiu.

Ce zic liberalii?

La rândul său, liberalul Glad Varga a ironizat raportul de forțe dintre premierul Luca Niculescu și vicepremierul social-democrat, după apariția deciziei în Monitorul Oficial.

„Prim-ministrul decide cine va decide. Avem decizia. Așa arată, în viziunea PSD, un guvern în care fiecare ministru are treaba lui, iar Marian Neacșu are treabă cu toți. Pe lângă Interne, documentul îi dă lui Neacșu atribuția de a aviza proiectele cu impact bugetar de la 15 ministere, inclusiv de la Finanțe. Tot el ar urma să coordoneze zece ministere și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar. Iar la final, scrie negru pe alb, îl ține la curent pe premier”, a transmis Glad Varga pe facebook.

Reprezentantul PNL a concluzionat că noua arhitectură de la Palatul Victoria transformă funcția de vicepremier în cea de conducător de facto al Executivului: „PSD pare să fi inventat o funcție nouă în Guvern. În organigramă scrie «vicepremier». În fișa postului scrie «marele șef». În ritmul ăsta, Neacșu riscă să rămână în istorie drept cel mai important premier pe care România nu l-a avut.”