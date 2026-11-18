Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din 2026 a transformat metropola Shenzhen în centrul diplomației globale. Liderii mondiali s-au reunit pentru a stabili noile direcții economice ale planetei. Totuși, atenția comunității internaționale se concentrează exclusiv pe o întâlnire fără precedent.

Președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor negocia direct la aceeași masă. Această reuniune trilaterală istorică a provocat deja îngrijorări importante în cancelariile occidentale și la Kiev, pe fondul temerilor legate de un nou acord global de tip Ialta.

O prietenie asumată în fața sancțiunilor internaționale

Înaintea discuțiilor în format de trei, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au deschis summitul cu o întâlnire bilaterală oficială. Această reuniune a marcat a cincizecea lor discuție personală. Presa de stat de la Beijing a evidențiat acest detaliu în mod repetat pe parcursul întregii zile.

Xi Jinping l-a numit pe omologul său de la Kremlin un „vechi prieten”. Președintele Chinei a precizat că relațiile bilaterale dintre cele două state aduc un plus necesar de stabilitate într-o lume globală marcată de un haos profund.

Vladimir Putin a folosit scena summitului APEC pentru un mesaj dur. Ținta declarațiilor sale au fost liderii și detractorii occidentali. Liderul rus a susținut un discurs în fața executivelor de top și a afirmat că sancțiunile impuse după invazia din 2022 au eșuat complet.

El a explicat că Rusia a traversat această perioadă cu demnitate. Liderul de la Moscova a subliniat că lumea contemporană are o nevoie disperată de unitate în locul divizării și de un parteneriat real în locul izolării.

Apelul Beijingului pentru comerț liber și inovație

Dincolo de negocierile politice, economia a rămas subiectul principal de pe agenda oficială. Președintele chinez a solicitat eliminarea imediată a barierelor comerciale. El a respins ferm orice formă de protecționism sau unilateralism.

Discursul său a fost perceput drept o replică directă la politicile restrictive ale Statelor Unite. Xi Jinping a promovat conceptul unei dezvoltări echilibrate și a cerut o cooperare internațională extinsă în sectorul inteligenței artificiale și al tranziției ecologice.

Autoritățile chineze au transformat orașul Shenzhen într-o fortăreață pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului. Traficul rutier a fost restricționat drastic în zonele centrale. Școlile și-au suspendat cursurile, iar cerul metropolei a fost închis pentru drone și alte aparate de zbor. În acest peisaj hiper-securizat, China și-a etalat progresele tehnologice în domeniul AI și al roboților.

Delegațiile străine au observat roboți industriali, sisteme autonome de livrare a alimentelor și o infrastructură digitală complet integrată în așa-numita regiune a Marelui Golf, scrie The Guardian.

Donald Trump anunță acorduri importante înainte de sosirea în China

Președintele american a aterizat la Shenzhen abia după finalizarea vizitei oficiale din Filipine. La Manila, Donald Trump a participat la un banchet de stat alături de președintele Ferdinand Marcos Jr. Liderul de la Casa Albă a lăudat alianța istorică dintre cele două națiuni. El a subliniat că relațiile bilaterale nu au fost niciodată mai puternice. Într-un ton extrem de optimist, președintele Statelor Unite a anunțat semnarea unui acord comercial de proporții istorice pentru regiunea asiatică.

„Am consumat un acord comercial foarte mare. Cel mai mare acord comercial pe care noi am reușit să îl semnăm vreodată de departe. Este un acord corect pentru ambele țări și suntem foarte mulțumiți de acest lucru”, a declarat Donald Trump la Palatul Malacañang. Pe lângă promisiunile economice, oficialii americani au discutat despre un potențial parteneriat în domeniul energiei nucleare, conform CNN.

Președintele a ignorat complet tensiunile militare din Marea Chinei de Sud și a precizat că nu este deloc îngrijorat de disputele teritoriale.

Scenariul Ialta 2.0 și deschiderea față de Coreea de Nord

Întâlnirea programată între Trump, Xi și Putin domină discuțiile de pe holurile summitului APEC. Unii analiști politici au comparat această reuniune cu celebra conferință de la Ialta din anul 1945. Temerile principale privesc o posibilă înțelegere secretă între marile puteri pentru redesenarea sferelor de influență la nivel global, cu un impact direct asupra aliaților tradiționali.

Guvernul de la Kiev privește cu interes aceste tratative, deoarece oficialii ucraineni se tem de un compromis geopolitic dezavantajos pentru securitatea Europei de Est. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a confirmat participarea la fotografia oficială de grup. Totuși, liderul de la Canberra a asigurat asistența internațională că va condamna ferm războiul de agresiune declanșat de armata rusă pe teritoriul suveran al Ucrainei.

O altă enigmă a summitului vizează o posibilă apariție a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un în metropola chineză. Secretarul de stat american Marco Rubio a abordat direct aceste speculații diplomatice. El a clarificat că administrația americană tratează problema cu maximă seriozitate. Oficialul a explicat că Donald Trump nu consideră un dialog direct drept o concesie făcută unui adversar, conform BBC.com.

Rubio a subliniat că negocierile reprezintă singura cale viabilă pentru rezolvarea diferendelor majore cu regimul de la Phenian. Deși o întâlnire oficială nu a primit confirmarea finală, președintele american rămâne deschis la un nou dialog cu liderul nord-coreean pentru un potențial tratat de denuclearizare.