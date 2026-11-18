Guvernul României poartă negocieri avansate cu operatori aerieni din zona Golfului pentru atragerea unui investitor la TAROM. Autoritățile vor să salveze compania națională de transport aerian, care se confruntă cu probleme financiare. Printre condițiile impuse viitorului partener se numără păstrarea angajaților, modernizarea flotei și asigurarea fondurilor necesare pentru redresarea companiei.

Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat, că discuțiile cu operatorii aerieni din regiunea Golfului sunt cele mai avansate în acest moment. Oficialul consideră că există șanse pentru încheierea unui acord, potrivit Profit.ro.

Ce condiții pune Guvernul pentru salvarea TAROM

Autoritățile urmăresc atragerea unui investitor care să contribuie la stabilizarea financiară a companiei și la îmbunătățirea activității acesteia. Negocierile vizează mai multe aspecte importante, inclusiv menținerea unui număr rezonabil de angajați, înnoirea aeronavelor și relația viitorului investitor cu Compania Națională Aeroporturi București.

Marian Neacșu a explicat că TAROM are nevoie de un management performant pentru a deveni profitabilă. Vicepremierul a criticat modul în care compania a fost administrată în trecut și a susținut că statul nu intenționează să o lase să intre în faliment.

O altă problemă este situația ajutorului de stat de care TAROM a beneficiat în cadrul procesului de restructurare. Compania trebuie să respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene, iar autoritățile caută o soluție financiară care să permită continuarea activității.

TAROM ar putea fuziona cu Aeroporturi București

Pe lângă negocierile cu investitorii străini, Guvernul analizează și posibilitatea unei reorganizări interne. Una dintre variantele discutate presupune creșterea participației la TAROM prin implicarea unui investitor național și realizarea unei fuziuni cu Compania Națională Aeroporturi București.

Această soluție este, deocamdată, la nivel de analiză. Autoritățile nu au anunțat o decizie definitivă privind structura viitoare a companiei.

În programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 este prevăzută atragerea unui investitor strategic în anul 2027. Acesta ar putea prelua un pachet minoritar, cuprins între 20% și 49%, sau chiar un pachet majoritar.

Pierderi de sute de milioane de lei pentru TAROM

Negocierile au loc într-un moment dificil pentru operatorul aerian național. TAROM a încheiat anul 2025 cu o pierdere de 288,1 milioane de lei, după ce în 2024 raportase un profit net de 286,9 milioane de lei. Cifra de afaceri a coborât la 1,09 miliarde de lei, în scădere cu 10,4%.

Cu excepția anului 2024, compania a înregistrat pierderi în fiecare an din perioada 2011-2025. Cu toate acestea, conducerea TAROM susține că activitatea va continua și în 2027.

Directorul general Cristian Anghel a anunțat că operatorul a recepționat două aeronave Boeing MAX în septembrie și octombrie 2026, iar alte două urmează să ajungă în flotă în aprilie 2027.