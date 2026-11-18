Un cutremur semnificativ s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a înregistrat o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și a avut loc la o adâncime de 107,1 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la 44 km est de Sfântu-Gheorghe, 61 km est de Brașov, 66 km sud de Focșani, 84 km sud de Buzău și 92 km sud de Bacău. Mișcarea pământului a fost resimțită puternic în București, în mai multe județe din țară, dar și în statele vecine (Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina).

Panică și răniți în Galați și Buzău. Misiuni de recunoaștere în nouă județe

Imediat după seism, echipajele operative ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgență (ISU) au declanșat misiuni de recunoaștere în teren în București și în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui. Deși inițial Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat lipsa apelurilor la 112, situația s-a schimbat pe parcursul nopții.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a confirmat că la nivelul județului Galați au fost înregistrate nouă apeluri la 112. Dintre acestea, șapte au necesitat intervenția imediată a echipajelor medicale, fiind trimise șapte ambulanțe pentru persoane care au suferit atacuri de panică. Șase persoane au fost transportate la spital.

În panica evacuării, o persoană din Galați a fost rănită la cap după ce s-a lovit de ușa unui dulap în timp ce alerga spre ieșire, iar în cazul unui copil, mama a refuzat transportul la spital.

În județul Buzău, în municipiul Râmnicu Sărat, o femeie a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea. Pompierii au continuat patrulările pe tot parcursul nopții, cu prioritate în zonele cu clădiri înalte, monumente istorice sau imobile vulnerabile seismic. Misiunile de verificare s-au încheiat fără a fi raportate pagube materiale majore la infrastructură.

„Recomandăm populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur. În cazul seismelor, sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora”, a precizat IGSU, amintind că mesajele oficiale se emit doar post-seism, dacă acesta generează consecințe grave.

Misiunile de recunoaștere în teren s-au încheiat miercuri dimineață. Pompierii au verificat județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea, Vaslui și municipiul București. Echipajele nu au raportat pagube materiale la infrastructură sau la clădiri. Situația din teren este stabilă la nivel național.

Alerta de pe telefoanele Android a băgat spaima în români cu magnitudinea de 6,5

În absența alertelor RO-Alert (care nu funcționează ca sisteme de pre-avertizare seismică), sute de mii de români au primit o notificare pe telefoanele cu sistem de operare Android chiar în timpul desfășurării seismului, cu secunde înainte de a simți unda de șoc.

Alerta emisă de serviciul Android Earthquake Alerts System a provocat o sperietură suplimentară, deoarece a indicat inițial o magnitudine estimată la 6,5 grade și a oferit recomandări de protecție civilă, alături de o hartă a impactului.

Acest sistem dezvoltat de Google transformă accelerometrele din telefoanele Android într-o rețea globală de mini-seismografe. Când dispozitivele stau nemișcate, senzorii detectează primele unde seismice (undele P, rapide și mai puțin distructive). Dacă mii de telefoane din zona Vrancea raportează simultan aceeași vibrație, serverele Google confirmă cutremurul, calculează epicentrul și emit o alertă care circulă prin rețeaua de internet. Deoarece semnalul de internet călătorește mult mai rapid decât undele seismice prin scoarța terestră, alerta a ajuns pe ecranele locuitorilor din București sau Iași cu câteva secunde înainte de resimțirea vibrațiilor puternice (undele S), explică digi24.ro.

Zona Vrancea a înregistrat o activitate seismică constantă în ultima perioadă. În lunile august și septembrie au avut loc mai multe cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1, iar pe 19 octombrie s-a produs un seism de 4,8 grade.