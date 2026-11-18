Scenele șocante s-ar fi petrecut sub privirile a șase persoane. Printre acestea se numără și două femei și un bărbat, rude apropiate cu bărbatul cu care tânăra ar fi avut relația interzisă.

În cazul acestor trei persoane a fost aplicată măsura arestului preventiv. Acestea sunt acuzate de lipsire de libertate, violență și tâlhărie.

Ritual de „purificare” în județul Buzău

După ce tânăra a fost agresată, ea a fost frecată cu sare pentru a nu se mai apropia de bărbatul însurat. Gestul ar reprezenta, de fapt, un ritual de „purificare”.

Persoanele acuzate de agresiune sunt mama și soția bărbatului implicat în relația extraconjugală și un bărbat care face parte din aceeași familie.

Reacția polițiștilor din Buzău

Oamenii legii susțin că cea care i-a sesizat este chiar victima căreia i-a fost aplicată această pedeapsă medievală.

„Poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi de către o tânără, în vârstă de 29 de ani, din Buzău, cu privire la faptul că ar fi fost ţinută, împotriva voinţei sale, pe un câmp în extravilanul localităţii Valea Râmnicului, împrejurare în care ar fi fost agresată şi deposedată de mai multe bunuri. Persoanele ar fi luat-o cu forţa într-un autoturism, ar fi transportat-o şi ar fi ţinut-o, împotriva voinţei sale, în extravilanul localităţii Valea Râmnicului. Persoanele ar fi agresat-o pe tânără pe fondul unei relaţii extraconjugale în care ar fi fost implicată aceasta şi o rudă a persoanelor reţinute”, potrivit unui comunicat de presă al oamenilor legii.

Procurorii din Râmnicu Sărat susțin că tânăra a avut nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale.

„Odată ajunşi în extravilanul localităţii, inculpaţii ar fi coborât persoana vătămată din autoturism şi ar fi lovit-o din nou, cu pumnii şi picioarele, ar fi dezbrăcat-o şi ar fi frecat-o cu sare pe întregul corp, provocându-i suferinţe fizice şi leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform constatărilor preliminare”, se arată într-un comunicat de presă remis publicității de către anchetatori.

În prezent, principalii suspecți ai cauzei se află în arest preventiv