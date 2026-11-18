O tânără din România, cu un salariu lunar de 7.500 de lei și fără întârzieri la plata ratelor, s-a trezit că nu poate obține un credit de 60.000 de lei pentru renovarea apartamentului. Deși veniturile sale erau consistente, iar istoricul plăților nu indica restanțe, banca i-a respins solicitarea. Motivul a fost scorul FICO, un indicator folosit de instituțiile financiare pentru evaluarea riscului de creditare.

Tânăra, identificată drept Mirela, soune că a mers la patru bănci pentru a compara dobânzile și a găsi cea mai avantajoasă ofertă. La ultima instituție financiară vizitată, aceasta a aflat că are un scor FICO de numai 590 de puncte, insuficient pentru obținerea împrumutului, scrie Profit.ro.

Femeia susține că nu a avut niciodată restanțe și că a încercat să înțeleagă de ce veniturile și comportamentul său de plată nu au fost suficiente pentru aprobarea creditului. După refuz, a cerut inclusiv sfaturi juridice, însă nu a reușit să obțină împrumutul dorit.

De ce poate fi refuzat un credit, chiar dacă ai un salariu mare

Scorul FICO este un indicator calculat pe baza informațiilor din Biroul de Credit. Acesta poate avea valori între 300 și 850 de puncte și este utilizat pentru estimarea riscului ca o persoană să nu își achite obligațiile financiare.

La calcularea scorului sunt luate în considerare mai multe elemente, printre care istoricul plăților, sumele datorate, vechimea creditelor și solicitările recente de finanțare. Un aspect mai puțin cunoscut este că inclusiv verificările efectuate de bănci în momentul analizării unor cereri de credit pot influența punctajul.

Astfel, o persoană care solicită împrumuturi la mai multe instituții financiare într-un interval scurt poate ajunge să aibă un scor mai mic, chiar dacă nu a înregistrat întârzieri la plata ratelor.

De asemenea, utilizarea unei părți foarte mari din limita unui card de credit poate afecta evaluarea financiară. În anumite situații, închiderea unui cont de credit sau modificarea structurii împrumuturilor existente poate influența punctajul. Aceste operațiuni nu determină însă automat scăderea scorului în toate cazurile.

Unele bănci cer un scor FICO de minimum 600 de puncte

Avocatul specializat în drept bancar Camelia Grădinariu a explicat că instituțiile financiare pot avea criterii diferite de eligibilitate.

Unele bănci impun un prag minim de 600 de puncte pentru scorul FICO. Astfel, un client poate fi respins chiar dacă are venituri suficiente și un istoric bun de plată. Totuși, pragul nu este obligatoriu pentru toate băncile. Fiecare instituție își stabilește propriile condiții de creditare, în funcție de politica de risc.

În evaluarea unei solicitări sunt analizate și gradul de îndatorare, stabilitatea veniturilor, vechimea la locul de muncă și celelalte obligații financiare ale clientului. Specialiștii recomandă persoanelor cărora le-a fost respins un credit să solicite explicații privind motivele deciziei și factorii care au influențat scorul.

Consiliul Concurenței investighează băncile

Modul în care scorul FICO este utilizat de instituțiile financiare se află și în atenția Consiliului Concurenței. Autoritatea a început în urmă cu aproximativ trei ani o investigație privind posibile practici anticoncurențiale legate de stabilirea și folosirea acestui indicator.

Una dintre suspiciunile analizate este că persoanele care încearcă să compare ofertele mai multor bănci sau să își refinanțeze creditele ar putea fi dezavantajate de sistemul de evaluare.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că mecanismul ar putea reduce concurența dintre instituțiile financiare și ar putea descuraja clienții să caute condiții mai bune de creditare.

Potrivit acestuia, investigația se apropie de final, iar procedurile ar putea fi încheiate în primul trimestru din 2027.

Dacă vor fi constatate încălcări ale legislației concurenței, băncile implicate riscă sancțiuni. De asemenea, clienții care pot demonstra că au suferit prejudicii ar putea solicita despăgubiri în instanță. Până la finalizarea anchetei, suspiciunile nu reprezintă constatări definitive de încălcare a legii.

Cum îți verifici gratuit scorul FICO

Românii pot solicita informații despre istoricul lor financiar direct de la Biroul de Credit, prin intermediul platformei oficiale. Accesul la date este gratuit, iar solicitantul poate verifica împrumuturile înregistrate, eventualele restanțe și interogările efectuate de instituțiile financiare.

Informațiile despre cererile de credit sunt păstrate, în general, timp de șase luni. Cele referitoare la creditele existente și istoricul plăților pot rămâne în evidențe timp de patru ani de la actualizare. Persoanele care identifică informații incorecte au dreptul să solicite rectificarea lor.