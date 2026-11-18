Românii care vor să înceapă o viață nouă în Italia pot primi până la 30.000 de euro dacă aleg să se stabilească în Sardinia. Autoritățile regionale au lansat un program prin care încearcă să atragă tineri și familii în localitățile afectate de depopulare. Banii sunt acordați o singură dată, iar solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, inclusiv să aibă sub 40 de ani și un loc de muncă.

Programul a fost lansat pe 12 noiembrie de administrația regională condusă de Alessandra Todde. Potrivit Antena 3 CNN, inițiativa este deschisă inclusiv cetățenilor români, nefiind obligatorie cetățenia italiană.

Autoritățile au alocat 56 de milioane de euro pentru perioada 2026-2028. Din această sumă, opt milioane de euro sunt disponibile în 2026, iar restul banilor vor fi distribuiți în următorii doi ani.

Cine poate primi 30.000 de euro pentru a se muta în Sardinia

Programul prevede două categorii de sprijin financiar, în funcție de localitatea în care beneficiarul decide să locuiască. Persoanele care își stabilesc reședința în Sardinia pot primi 20.000 de euro. Suma crește la 30.000 de euro pentru cei care aleg o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Pentru a beneficia de finanțare, solicitanții trebuie să aibă între 18 și 39 de ani și să desfășoare deja o activitate profesională. Sunt eligibili angajații cu contract de muncă, persoanele care lucrează pe cont propriu și antreprenorii care dețin o afacere.

Pot aplica inclusiv persoanele care lucrează de la distanță și își pot desfășura activitatea din Sardinia. În schimb, cei care nu au un loc de muncă la data depunerii cererii nu pot beneficia de finanțare, chiar dacă intenționează să se angajeze după mutare.

Beneficiarii trebuie să locuiască în Sardinia cel puțin cinci ani

Una dintre cele mai importante condiții este legată de perioada în care beneficiarii trebuie să rămână pe insulă. Persoanele acceptate în program sunt obligate să își stabilească oficial reședința în Sardinia în termen de șase luni de la aprobarea cererii.

Ulterior, acestea trebuie să își păstreze reședința pentru cel puțin cinci ani. Programul este disponibil și pentru persoanele care s-au mutat deja pe insulă începând cu 1 ianuarie 2026. Nerespectarea obligațiilor poate duce la pierderea finanțării sau la recuperarea sumelor primite.

Medicii și personalul sanitar au prioritate

Dacă numărul cererilor eligibile depășește bugetul disponibil, autoritățile vor aplica un sistem de punctaj pentru selectarea beneficiarilor.

Un avantaj important îl vor avea persoanele care urmează să lucreze în domeniul medical sau al asistenței sociosanitare. Acestea pot primi 40 de puncte suplimentare. Vor fi avantajate și persoanele care aleg localități cu mai puțin de 5.000 de locuitori, familiile care se mută împreună și tinerii cu vârste mai mici.

Totuși, programul nu este destinat exclusiv personalului medical. Pot depune cereri și angajații din alte domenii, atât timp cât respectă condițiile stabilite.

Până când pot depune românii cererile

Cei interesați au termen până pe 29 noiembrie 2026, ora 16:00, ora Italiei, pentru a solicita finanțarea. Cererile trebuie trimise exclusiv prin poșta electronică certificată italiană, cunoscută drept PEC, la adresa san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it.

Solicitanții trebuie să completeze formularul oficial și să menționeze în subiectul mesajului „AVVISO UNDER 40 – 2026”. Documentele necesare și regulamentul programului sunt disponibile pe site-ul oficial al Regiunii Sardinia.