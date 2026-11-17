Tribunalul Timiș a admis cererea lui Dominic Fritz de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în procesul prin care acesta contestă ordinul prefectului privind încetarea mandatului de primar al Timișoarei.

Totodată, instanța a formulat patru întrebări preliminare privind: protecția mandatului unui ales local, neretroactivitatea legii, proporționalitatea încetării automate a mandatului în urma constatării unui conflict de interese, scrie presshub.

Judecătorii au cerut instanței europene soluționare în procedură accelerată și au suspendat judecarea propriei cauze până la pronunțarea Curții Europene.

Întrebările Tribunalului Timiș către CJUE

Tribunalul cere CJUE să stabilească dacă legea și dreptul europene protejează doar posibilitatea de a candida sau și mandatul efectiv al candidatului. În cazul lui Fritz, e vorba de un cetățean european care, la momentul obținerii mandatului, nu avea cetățenia statului în care fusese ales.

A doua întrebare privește aplicarea unei consecințe juridice noi unei situații stabilite definitiv sub o legislație anterioară. Judecătorii vor să afle de la CJUE dacă poate fi adăugată o sancțiune suplimentară la un caz de conflict de interese deja constatat și sancționat deja în baza unei reglementări vechi.

Totodată, instanța vrea să afle dacă sancțiunea încetării mandatului poate fi aplicată în condițiile în care noua lege exclude de la sancțiune fapta pentru care a fost deja aplicată o sancțiune pe legea veche.

Judecătorii mai întreabă dacă dreptul european permite aplicarea automată a încetării mandatului fără ca instanța să poată analiza gravitatea faptei, mai ales după ce aceasta a fost dezincriminată prin noua reglementare.

Anterior, prin încheierea din 10 noiembrie, Tribunalul Timiș respinsese ca neîntemeiată cererea lui Dominic Fritz de suspendare a executării Ordinului nr. 960/02.10.2026.

Cronologia cazului

În iulie 2024, ANI l-a declarat pe Fritz în conflict de interese administrativ. Acuzația: în noiembrie 2020, ca primar, a semnat un referat privind modificarea unui PUZ în beneficiul unei persoane care îl împrumutase cu 25.000 de lei în campania electorală.

Persoana respectivă era arhitectul și consilierul local USR Răzvan-Gabriel Negrișanu. Curtea de Apel Timișoara a confirmat raportul ANI în februarie 2026.

Pe 18 iunie 2026, Înalta Curte a respins recursul lui Fritz. Conflictul de interese a rămas stabilit definitiv.

Fritz a susținut că a preluat o procedură administrativă începută de fostul primar Nicolae Robu și că a reconfirmat o aprobare deja dată de acesta.

Procesul cu prefectul

După ce prefectul Paul Finta a emis, la 2 octombrie, Ordinul nr. 960/2026 privind încetarea mandatului, Fritz a deschis o acțiune în contencios administrativ, solicitând anularea ordinului.

Fritz a adus două argumente principale:

Argumentul legislativ: aceeași Lege nr. 180/2026 care îi determină încetarea mandatului introduce și o excepție pentru aleșii locali care participă la adoptarea unor acte administrative cu caracter normativ. Fritz cere aplicarea acestei excepții și situației sale.

Argumentul european: avocații săi solicită sesizarea CJUE pentru clarificarea principiilor proporționalității, neretroactivității, securității juridice și încrederii legitime.

Pe 10 noiembrie: Tribunalul Timiș a respins cererea de suspendare a ordinului prefectului. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Până la o eventuală anulare a ordinului, Dominic Fritz nu mai exercită funcția de primar. Viceprimarul Ruben Lațcău exercită atribuțiile de primar. Situația alegerilor parțiale pentru Primăria Timișoara depinde de evoluția litigiului și de aplicarea Codului administrativ.