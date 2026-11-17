Tribunalul București a admis solicitările mai multor creditori și a dispus intrarea operatorului CFR Marfă în faliment, prin procedura simplificată. Decizia a fost pronunțată pe 16 noiembrie 2026 și prevede pierderea dreptului de administrare, blocarea operațiunilor bancare și inventarierea patrimoniului în vederea lichidării.

Hotărârea prin care Tribunalul București a decis intrarea în faliment a CFR Marfă a fost pronunțată luni, 16 noiembrie 2026, ca urmare a cererilor formulate de o serie de creditori, potrivit Curs de Guvernare și Digi24.

Printre entitățile care au cerut deschiderea procedurii se numără Electrificare CFR, Grup Transport Feroviar, Bereta Pază și Protecție, Metal Waste Management, PPC Energie, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Compania de Apă Oltenia. Instanța a calificat drept declarații de creanță și demersurile inițiate de alți creditori, precum Timarom Star, Tomini Trading, Premier Energy Furnizare, Autoritatea Feroviară Română și Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR.

Pierderea dreptului de administrare și blocarea conturilor

Prin deschiderea procedurii simplificate de faliment, CFR Marfă este dizolvată și pierde dreptul de a-și conduce activitatea, de a administra patrimoniul și de a dispune de bunurile sale. Atribuțiile de conducere și control revin consorțiului desemnat de instanță în calitate de lichidator judiciar provizoriu, format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL. Remunerația stabilită pentru această etapă este de 10.000 de lei, sumă care va fi achitată din averea debitoarei.

Instanța a dispus sigilarea bunurilor aparținând societății. Totodată, unitățile bancare la care compania deține conturi nu mai pot efectua operațiuni fără un ordin emis de lichidatorul judiciar sau de judecătorul-sindic. Lichidatorul are obligația de a notifica creditorii, băncile, Registrul Comerțului și instanțele cu privire la intrarea în faliment și dizolvarea societății, urmând să depună lunar rapoarte privind stadiul procedurii. De asemenea, CFR Marfă trebuie să predea în termen de zece zile documentele și informațiile prevăzute de legea insolvenței.

Situația datoriilor și a bunurilor aflate sub sechestru ANAF

Conform datelor citate de Club Feroviar, obligațiile financiare ale operatorului se ridică la aproximativ 1,3 miliarde de lei. „Potrivit situației din toamnă, CFR Marfă are datorii cifrate la aproximativ 1,3 miliarde lei, formate din 469 de milioane de lei obligații la buget, 620,9 milioane de lei la cel al asigurărilor sociale, 29 de mii de lei la șomaj și 223 de milioane de lei la asigurările de sănătate”, arată sursa citată.

Odată cu intrarea în faliment, administrarea și valorificarea activelor puse sub sechestru fiscal de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trec în sarcina lichidatorului judiciar. Instituția fiscală avea în diverse stadii de vânzare peste 6.000 de bunuri ale companiei, inclusiv locomotive, vagoane și clădiri, care vor fi retrase de pe platforma ANAF.

„Din punct de vedere juridic, acum tot ce înseamnă partea de administrare revine lichidatorului. Cele care sunt pe platformă le vom da jos, pentru că Legea 85 asta spune. ANAF nu a recuperat mare lucru. Este o creanță de 1,3 miliarde de lei, din care s-au recuperat undeva la 30 de milioane. Din tot acest patrimoniu, m-aș fi bucurat ca statul să recupereze cea mai mare creanță”, a declarat Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al ANAF, pentru Club Feroviar. Oficialul a menționat că anumite bunuri au un regim de utilizare aparte, precum liniile de cale ferată care deservesc obiective de interes sau operațiuni ale trupelor NATO, acestea necesitând o analiză distinctă înainte de valorificare. ANAF va participa la procedură alături de ceilalți creditori pentru recuperarea creanțelor.

Calendarul procedurii de lichidare

Etapă / Terapen Dată / Termen Limită Descriere Procedurală Raport cauze insolvență 40 de zile de la desemnare Depunere raport referitor la cauzele insolvenței de către lichidator Inventariere active 60 de zile de la desemnare Finalizarea inventarierii tuturor bunurilor din patrimoniu Depunere declarații creanță 31 decembrie 2026 Termenul limită până la care creditorii pot înregistra creanțele Tabel preliminar creanțe 8 ianuarie 2027 Publicarea tabelului preliminar al creanțelor admise Adunarea creditorilor 13 ianuarie 2027 Prima ședință oficială a adunării creditorilor Tabel definitiv creanțe 2 februarie 2027 Afișarea tabelului definitiv al tuturor creanțelor Următorul termen de judecată 5 aprilie 2027 Ședința instanței pentru evaluarea stadiului lichidării

Hotărârea Tribunalului București este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în timp ce opozițiile creditorilor pot fi formulate în cel mult zece zile de la notificare.