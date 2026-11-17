Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, spune că reforma administrativă și comasarea voluntară care se vor aplica sigur sunt legate de cele 428 de localități sub 1.500 de locuitori. Nu știe cum au apărut variantele lui Dragoș Benea și Lia Olguța Vasilescu. Ministrul prezintă etapele comasării și are un mesaj pentru cei care sunt supărați pe reforma administrativă. De asemenea, vorbește și despre consecințele acestei reorganizări asupra primarilor PSD care și-ar putea pierde mandatul. Se mai bazează PSD pe primari? Răspunsul, în rândurile de mai jos.

Cotidianul: În ultimele săptămâni, de la PSD vin multiple variante de reformă administrativă. Dumneavoastră ați prezentat o variantă, aș spune minimală: reducerea cu 400 și ceva de localități, comasarea celor care au sub 1.500 de locuitori.

Mai departe, am văzut o variantă a domnului Dragoș Benea, cu 15 județe, și o variantă, acum, a doamnei Lia Olguța Vasilescu, cu opt regiuni.

De la momentul în care dumneavoastră ați prezentat varianta dumneavoastră până acum, a fost foarte multă rumoare. Maramureșul e supărat. Un primar spune că face referendum să despartă Maramureșul de România, UDMR-ul amenință cu moțiunea, un deputat demisionează din PSD. Până la urmă, care dintre variante este cea care e pe masă și se discută cu adevărat?

Alexandru Stoica, despre reforma administrativă și comasarea voluntară a localităților mici

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Concret, la ora actuală discutăm de comasarea voluntară, unde săptămâna aceasta o să vină și cu ordonanța de urgență, care o să fie pusă în transparență decizională, unde vom veni cu facilitățile și cu programul de investiții pentru cei care aleg să comaseze voluntar, așa cum am scris și în programul de guvernare.

Localitățile sub 1.500 de locuitori, cele 429, la populația raportată la 2023, ele sunt cu prioritate analizate ca să facă această comasare voluntară. Restul, etapa a doua cu ce urmează prin asumare, cu hărțile, cu județele, aici nu s-a discutat, din grupul de lucru facem și noi parte, ca Minister al Dezvoltării. Contribuim cu date, dar deciziile nu sunt încă luate. Ele se analizează, se discută, sunt la nivel de consultare.

Ministrul Dezvoltării spune că variantele de reformă administrativă avansate de Dragoș Benea și Lia Olguța Vasilescu nu au fost discutate

Cotidianul: Bun, dar sunteți în legătură cu domnul Benea sau sunteți pe aceeași lungime de undă legat de cele 15 regiuni sau, poate, mai degrabă cu doamna Olguța Vasilescu?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Nu am discutat de lucrul acesta. Că sunt 8 județe sau sunt 16 sau 15 regiuni sau 8 regiuni, nu am discutat lucrul acesta.

„Probabil că sunt poziții singulare … toată lumea vorbește”

Cotidianul: Deci, practic, sunt poziții singulare ale colegilor?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Nu, nu știu de unde. Dar probabil că sunt poziții singulare sau cum ar trebui … Toată lumea vorbește despre cum ar trebui să arate sau cum ar trebui să fie. Dar ele trebuie făcute într-un mediu consultativ în care trebuie să hotărască mai multe instituții, structuri asociative cum o să fie decizia.

Eu pot să vă zic de comasarea voluntară, pentru că așa am scris în programul de guvernare. Cele 429 de localități, cu 4 miliarde de lei credit de angajament, 2 miliarde de lei credit bugetar în 2027 și 2 miliarde în credit bugetar în 2028.

Aici o să venim cu programul de investiții, cu facilitățile fiscale pentru cetățenii care aleg să facă comasarea voluntară. La momentul acesta, despre această comasare vorbim.

Cum a ajuns PSD să piardă un deputat deși reforma care l-a deranjat nu e varianta oficială?

Cotidianul: Bun, dar ce îi spuneți deputatului PSD care a anunțat că pleacă din partid, adică ați pierdut un deputat! Și nimeni nu l-a împiedicat, nimeni nu i-a spus: „Varianta domnului Benea este a domnului Benea, varianta doamnei…”

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Da, probabil că și domnul deputat știe că nu este nimic concret luat, nu este luată nicio decizie ca să poată să facă pasul acesta. Eu zic să analizăm. Să vedem și etapa a doua cum se va stabili și, pe urmă, să luăm decizii de genul acesta.

Ministrul Stoica, întrebat despre propunerile colegilor de partid: Îmi fac parcursul meu, pe comasarea voluntară

Cotidianul: Vă explicați totuși pozițiile domnului Benea și poziția doamnei Lia Olguța Vasilescu?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Nu intru în detalii, pentru că dumnealor se gândesc mai bine cum trebuie să facă, cum își fac parcursul. Eu, ca ministru al Dezvoltării, îmi fac parcursul meu pe comasarea voluntară, pentru că așa am scris în programul de guvernare.

Cotidianul: La nivel oficial, conducerea PSD ce variantă susține în acest moment?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Ambele… ambele etape. Prima etapă este comasarea voluntară, a doua etapă se va analiza pentru comasarea prin asumare.

Cotidianul: Calendarul care este? Până când se poate face această comasare voluntară și când veți începe etapa obligatorie?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Până la 1 martie trebuie să vedem exact cine se comasează voluntar și după 1 martie, grupul de lucru care este format, coordonat de domnul Dragoș Benea, va analiza toate ipotezele.

Eu sper să vin cu programul de investiții, să-l pun în transparență cât mai repede cu facilitățile, până la sfârșitul lunii. Și automat să treacă și ordonanța de urgență prin guvernul acesta și începând de anul viitor să avem decizii pe aceste comasări voluntare și hotărâri.

Cum se apără ministrul Alexandru Stoica în fața celor care îl acuză că e prea mare pentru el pălăria reformei administrative

Cotidianul: Cum le răspundeți adversarilor dumneavoastră politici, care vă acuză sau acuză PSD-ul și pe dumneavoastră? La adresa dumneavoastră spun că n-aveți experiență pentru așa o reformă și la adresa PSD că, de fapt, sunt niște intenții ascunse acolo, că veți calcula astfel încât să iasă bine tot pentru PSD, că va fi o reformă de ochii lumii în favoarea PSD și nu una reală.

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: De șapte ani de zile lucrez în Ministerul Dezvoltării și am văzut toate programele de investiții. Am văzut ceea ce se întâmplă în România. Am văzut localități mici, am văzut localități medii, am văzut localități care se pot susține, care nu se pot susține. Cine poate să ducă o investiție la capăt, cine nu poate s-o ducă. Și mai mult de atâta nu vreau să răspund. Las să vorbească experiența de șapte ani de zile în Ministerul Dezvoltării. Știu ce am de făcut din punct de vedere tehnic, ce și cum trebuie să arate la sfârșit lucrul acesta.

De ce vor fi comasate doar 428 de localități

Cotidianul: Într-o simulare, doamna Cosette Chichirău, care a făcut o aplicație legată de această comasare, spunea că ar trebui să dispară mii de localități, nu doar câteva sute. De ce ați ales această variantă minimală sau e doar un proiect pilot?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Pentru că am zis că sunt cele mai mici, sub 1.500 de locuitori, și să analizăm această etapă. Prima etapă să fie aceasta. Asta nu înseamnă că nu sunt luate în calcul și celelalte. Deci, acesta ar fi prima etapă. Trebuie să facem lucrul acesta cu cei mici, să reușim să le mărim capacitatea administrativă. Să mărim serviciile publice. Să aibă acces și oamenii din localitățile acestea la servicii bune, de calitate. Asta îmi doresc eu, ca ministru al Dezvoltării, să fac.

Mesajul lui Alexandru Stoica pentru primari

Cotidianul: Ce le spuneți primarilor care își vor pierde mandatul? Și cei mai mulți primari sunt chiar la Partidul Social Democrat. Pare că PSD nu se mai bazează pe propriii primari atât de mult.

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: Să știți că sunt primari conștienți, care își dau seama că nu pot să mai funcționeze și că nu mai au veniturile necesare ca să poată să întrețină o investiție sau să funcționeze acea localitate.

Cotidianul: Dar nu vă temeți că pierdeți votul… sprijinul primarilor?

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: De aceea se numește și comasare voluntară, ca să vină din partea dumnealor lucrul acesta.