PSD și-a mărit numărul de parlamentari cu ajutorul aleșilor proveniți din SOS România și POT. În ultimii doi ani, 16 parlamentari care au candidat pe listele celor două formațiuni s-au afiliat grupurilor social-democrate. Este vorba despre opt deputați și opt senatori. Situația a fost semnalată de senatorul USR Răzvan Anghel, care critică apropierea dintre PSD și parlamentarii aleși pe listele partidelor antisistem.

„Pe modelul «ce votezi și ce primești», 16 parlamentari aleși pe listele SOS și POT au trecut în barca PSD în ultimii doi ani. Opt deputați și opt senatori. Practic, PSD are acum în Parlament inclusiv voturile celor care voiau să scape de PSD”, a scris senatorul USR pe Facebook.

Opt deputați aleși pe listele SOS și POT au ajuns în grupul PSD

Potrivit datelor prezentate de Răzvan Anghel, cinci dintre cei opt deputați care activează în prezent în grupul PSD au făcut această schimbare în iunie 2025. Alți trei deputați s-au alăturat social-democraților în 2026, în lunile martie, mai și octombrie.

Primul val de afilieri a avut loc pe 2 iunie 2025, când mai mulți deputați aleși pe listele SOS România și-au anunțat trecerea la grupul PSD. Ulterior, în aceeași lună, au venit și parlamentari proveniți din POT. Doi dintre cei afiliați inițial PSD au trecut între timp la PNL.

La Senat, schimbările s-au produs mult mai rapid. Pe 2 noiembrie 2026, cinci senatori aleși pe listele SOS și POT au anunțat, în aceeași ședință, că se alătură grupului social-democrat. Pe 9 noiembrie, senatorul Ioan-Cristian Rusu, ales pe listele SOS România, a făcut același pas. Două zile mai târziu, Cosmina Cerva și Rodica Cușnir, alese tot pe listele partidului Dianei Șoșoacă, și-au anunțat afilierea la PSD.

PSD a ajuns la 135 de parlamentari, deși a câștigat doar 122 de mandate

În urma acestor mutări, cele două grupuri parlamentare ale PSD numără 135 de membri, dintre care 92 de deputați și 43 de senatori. La alegerile parlamentare din decembrie 2024, social-democrații au obținut 122 de mandate. Între timp, trei parlamentari aleși pe listele PSD au părăsit grupurile partidului.

Răzvan Anghel consideră că aceste transferuri contrazic mesajele politice prin care SOS România și POT au încercat să câștige încrederea alegătorilor.

„Au fost oameni care au pus ștampila pe SOS sau pe POT tocmai pentru că se săturaseră de partidele vechi. Șoșoacă și Gavrilă le-au cerut să aibă încredere în candidații lor. Să-i trimită în Parlament, că se ocupă ei de «sistem»”, a transmis senatorul USR.

Acesta critică și decizia PSD de a primi parlamentari proveniți din partide pe care le prezintă drept extremiste.

„Iar PSD i-a primit pe toți 16. Ce i-a recomandat? Cu ei, Grindeanu are astăzi 135 de parlamentari în cele două grupuri, deși PSD a câștigat doar 122 de mandate și între timp a mai și pierdut trei. Atât valorează pentru PSD pericolul extremist când își numără voturile în Parlament”, a scris Anghel.

Senatorul USR acuză partidele antisistem că ajută PSD să își consolideze puterea

Răzvan Anghel susține că migrația parlamentarilor aleși pe listele SOS România și POT îi avantajează direct pe social-democrați. În opinia sa, partidele care au promis să lupte împotriva sistemului politic au ajuns să contribuie la întărirea PSD în Parlament. Senatorul USR critică și relația dintre PSD și AUR, despre care afirmă că votează frecvent în aceeași direcție.

„Asta fac, concret, partidele „antisistem” pentru PSD. Le fac mai ușoară guvernarea. De la AUR nici nu e nevoie să treacă oficial în barca PSD, că ei oricum votează cot la cot orice.”

La finalul mesajului, Anghel avertizează că transferurile politice ar putea continua până la următoarele alegeri parlamentare.

„Până în 2028 mai sunt doi ani. Au timp să absoarbă toți extremiștii.”